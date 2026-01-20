أول اتفاقية عربية لتصدير الغاز المسال في عام 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/أول-اتفاق-عربي-لتصدير-الغاز-المسال-في-عام-2026-1109417054.html
أول اتفاقية عربية لتصدير الغاز المسال في عام 2026
أول اتفاقية عربية لتصدير الغاز المسال في عام 2026
سبوتنيك عربي
افتتحت دولة خليجية عام 2026، بأول صفقة عربية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعكس دورها المتنامي في أسواق الطاقة العالمية وتعزز شراكاتها الاستراتيجية مع... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T07:36+0000
2026-01-20T07:37+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الهند اليوم
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102735/25/1027352561_0:113:3132:1874_1920x0_80_0_0_bdc5c388951d1047583a69f0d97119f6.jpg
وقالت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية، أمس الاثنين، إنها وقّعت اتفاقية بيع وشراء لمدة 10 سنوات مع شركة "هندوستان بتروليوم" الهندية، في خطوة وصفت بـ"الاستراتيجية" للطرفين.وتعد هذه الاتفاقية أول صفقة عربية لتصدير الغاز المسال في 2026، إذ تمثل تحويلا لاتفاق مبادئ سابق إلى عقد توريد طويل الأجل، تتراوح قيمته بين 9.18 و11 مليار درهم (2.5 إلى 3 مليارات دولار)، ما يوفر استقرارًا سعريًا وتشغيليًا حتى منتصف العقد المقبل، وفقا لمنصة "الطاقة".وبموجب الاتفاق، ستزوّد "أدنوك للغاز" شركة "هندوستان بتروليوم" بما يصل إلى 0.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، دعما لخطط الهند الرامية إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الفحم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وجرى الإعلان عن الصفقة بالتزامن مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند.وشهدت الزيارة تبادل العقد الموقّع بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، في مؤشر على أن الاتفاق يتجاوز الإطار التجاري ليشمل تعاونا أوسع في مجال أمن الطاقة.وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "أدنوك للغاز"، فاطمة النعيمي، إن "الاتفاقية تؤكد التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال، ودعم شركائها في تحقيق انتقال طاقي متوازن ومستدام".وأضافت أن الاتفاق يؤكد مكانة الهند كأكبر عملاء "أدنوك للغاز" وأحد الركائز الأساسية في استراتيجيتها طويلة الأمد، في ظل تركيز الشركة على التوسع في الأسواق الآسيوية.وتدعم الصفقة خطط "أدنوك للغاز" لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 15.6 مليون طن سنويا بحلول عام 2029، مع التعاقد على توريد 3.2 مليون طن سنويا لعدد من شركات الطاقة الهندية.يشار أن "أدنوك للغاز" وقّعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية اتفاقيات توريد تتراوح كمياتها السنوية بين 0.4 و1.2 مليون طن، وبمدد تصل إلى 14 عاما، ما يعزز استدامة إيراداتها.
https://sarabic.ae/20260102/من-النفط-إلى-الغاز-والكهرباء-أكبر-صفقات-الطاقة-في-العراق-خلال--عام-2025-1108825416.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102735/25/1027352561_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d75106858e3418a13e29c49e2d651283.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, اقتصاد, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, اقتصاد, الأخبار

أول اتفاقية عربية لتصدير الغاز المسال في عام 2026

07:36 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 07:37 GMT 20.01.2026)
© Sputnik . Alexey Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورناقلة الغاز المسال
ناقلة الغاز المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ناقلة الغاز المسال
© Sputnik . Alexey Vitvitskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
افتتحت دولة خليجية عام 2026، بأول صفقة عربية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعكس دورها المتنامي في أسواق الطاقة العالمية وتعزز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الآسيوية.
وقالت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية، أمس الاثنين، إنها وقّعت اتفاقية بيع وشراء لمدة 10 سنوات مع شركة "هندوستان بتروليوم" الهندية، في خطوة وصفت بـ"الاستراتيجية" للطرفين.
وتعد هذه الاتفاقية أول صفقة عربية لتصدير الغاز المسال في 2026، إذ تمثل تحويلا لاتفاق مبادئ سابق إلى عقد توريد طويل الأجل، تتراوح قيمته بين 9.18 و11 مليار درهم (2.5 إلى 3 مليارات دولار)، ما يوفر استقرارًا سعريًا وتشغيليًا حتى منتصف العقد المقبل، وفقا لمنصة "الطاقة".
وبموجب الاتفاق، ستزوّد "أدنوك للغاز" شركة "هندوستان بتروليوم" بما يصل إلى 0.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، دعما لخطط الهند الرامية إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الفحم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وجرى الإعلان عن الصفقة بالتزامن مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند.
وشهدت الزيارة تبادل العقد الموقّع بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، في مؤشر على أن الاتفاق يتجاوز الإطار التجاري ليشمل تعاونا أوسع في مجال أمن الطاقة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "أدنوك للغاز"، فاطمة النعيمي، إن "الاتفاقية تؤكد التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال، ودعم شركائها في تحقيق انتقال طاقي متوازن ومستدام".

وأشارت إلى أن "هذه الصفقة ترفع إجمالي قيمة العقود التي تديرها وتدعمها "أدنوك للغاز" إلى 73.45 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار)، ما يعكس توسّع محفظة الشركة وتعزيز مكانتها موردا عالميا موثوقا للغاز المسال".

وأضافت أن الاتفاق يؤكد مكانة الهند كأكبر عملاء "أدنوك للغاز" وأحد الركائز الأساسية في استراتيجيتها طويلة الأمد، في ظل تركيز الشركة على التوسع في الأسواق الآسيوية.
طريق التنمية.. العراق يقترب من حلم ربط الخليج بأوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
من النفط إلى الغاز والكهرباء... أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال عام 2025
2 يناير, 07:47 GMT
وتدعم الصفقة خطط "أدنوك للغاز" لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 15.6 مليون طن سنويا بحلول عام 2029، مع التعاقد على توريد 3.2 مليون طن سنويا لعدد من شركات الطاقة الهندية.
ومن المقرر توريد الكميات المتفق عليها من منشأة إسالة الغاز في جزيرة "داس"، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 6 ملايين طن سنويا، وتعد من أقدم منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم.
يشار أن "أدنوك للغاز" وقّعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية اتفاقيات توريد تتراوح كمياتها السنوية بين 0.4 و1.2 مليون طن، وبمدد تصل إلى 14 عاما، ما يعزز استدامة إيراداتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала