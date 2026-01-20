https://sarabic.ae/20260120/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-مدينتي-نابلس-وبيت-لحم-في-الضفة-الغربية-1109459000.html

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينتي نابلس وبيت لحم في الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينتي نابلس وبيت لحم في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تزامنًا مع اقتحام آخر لمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري مكثف. 20.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-20T23:35+0000

2026-01-20T23:35+0000

2026-01-20T23:36+0000

أخبار الضفة الغربية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097499958_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_ea3aded18690e00167e7e2a2d58abdd8.jpg

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من الأحياء، وأقامت حواجز عسكرية مؤقتة، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين".وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال عام 2025 في الضفة الغربية 230 فلسطينياً واعتقل 7400 آخرين.وأفاد موقع "أكسيوس"، مؤخرا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة النظر في سياسات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة خلال اجتماعهم يوم الإثنين.ونقلت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يرى أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية قد يعيق جهود تنفيذ اتفاق السلام في غزة ويؤثر على إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم قبل انتهاء ولاية ترامب.وأوضحت المصادر أن الموضوع طُرح أيضًا خلال اجتماع تحضيري عقده نتنياهو صباح الإثنين مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من مستشاري ترامب، قبل الاجتماع اللاحق بين الرئيس ونتنياهو بعد الظهر.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20260117/ميلادينوف-نأمل-في-نهاية-الفترة-الانتقالية-أن-يتم-توحيد-غزة-والضفة-تحت-قيادة-وطنية-واحدة-1109335291.html

https://sarabic.ae/20260114/وزير-السياحة-الفلسطيني-ما-يحصل-اليوم-ضم-صامت-للضفة-الغربية-وخسائر-القطاع-السياحي-مليوني-دولار-يوميا-1109242157.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم