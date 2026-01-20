عربي
القوات الإسرائيلية تقتحم مدينتي نابلس وبيت لحم في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تقتحم مدينتي نابلس وبيت لحم في الضفة الغربية
اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تزامنًا مع اقتحام آخر لمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري مكثف. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
القوات الإسرائيلية تقتحم مدينتي نابلس وبيت لحم في الضفة الغربية

23:35 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 23:36 GMT 20.01.2026)
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تزامنًا مع اقتحام آخر لمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري مكثف.
وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من الأحياء، وأقامت حواجز عسكرية مؤقتة، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال عام 2025 في الضفة الغربية 230 فلسطينياً واعتقل 7400 آخرين.
نيكولاي ميلادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
ميلادينوف: نأمل في نهاية الفترة الانتقالية أن يتم توحيد غزة والضفة تحت قيادة وطنية واحدة
17 يناير, 11:44 GMT
وأفاد موقع "أكسيوس"، مؤخرا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة النظر في سياسات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة خلال اجتماعهم يوم الإثنين.
ونقلت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يرى أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية قد يعيق جهود تنفيذ اتفاق السلام في غزة ويؤثر على إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم قبل انتهاء ولاية ترامب.
وأشار المسؤولون، إلى أن ترامب وفريقه أعربوا عن قلقهم من تصاعد العنف هناك، مطالبين نتنياهو بتجنب خطوات استفزازية والعمل على تهدئة الأوضاع.
وأوضحت المصادر أن الموضوع طُرح أيضًا خلال اجتماع تحضيري عقده نتنياهو صباح الإثنين مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من مستشاري ترامب، قبل الاجتماع اللاحق بين الرئيس ونتنياهو بعد الظهر.
لأول مرة منذ عامين... بيت لحم تضيء شجرة الميلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
وزير السياحة الفلسطيني: ما يحصل اليوم ضم صامت للضفة الغربية وخسائر القطاع السياحي مليوني دولار يوميا
14 يناير, 17:44 GMT
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
