المسيرة الهجومية الروسية "لانتسيت-3"
المسيرة الهجومية الروسية "لانتسيت-3"
تعد المسيرة الهجومية الروسية "لانتسيت-3" أحد أبرز أنظمة السلاح الحديثة في ميدان المعركة، إذ تجمع بين الاستطلاع العالي الدقة والقدرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضد...
المسيرة الهجومية الروسية "لانتسيت 3"
المسيرة الهجومية الروسية "لانتسيت 3"
المسيرة الهجومية الروسية "لانتسيت-3"
تعد المسيرة الهجومية الروسية "لانتسيت-3" أحد أبرز أنظمة السلاح الحديثة في ميدان المعركة، إذ تجمع بين الاستطلاع العالي الدقة والقدرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف متنوعة، ما يجعلها أداة فعالة في الحروب الحديثة القائمة على التفوق التكنولوجي.