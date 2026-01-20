https://sarabic.ae/20260120/حين-تشاهد-السينما-بالسمع-بيروت-تختتم--فعالية-أسبوع-سينما-المكفوفين-صور-1109426571.html

حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين".. صور

وعلى مدى يومي 18 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، عُرضت أفلام قصيرة مجانية تعتمد تقنية "الوصف الصوتي"، ما أتاح للمكفوفين وضعاف البصر متابعة تفاصيل المشاهد والأحداث كاملة، عبر سرد سمعي يملأ الفراغات، التي تتركها الصورة. تجربة لم تكتفِ بكسر الحواجز البصرية، بل أكّدت أن السينما مساحة مشتركة قادرة على احتضان الجميع، دون استثناء.وفي هذا السياق، شدّد الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني، في حديثه لـ"سبوتنيك"، على أن شعار "السينما للجميع" ليس مجرد عنوان، بل نهج ثابت تعمل عليه جمعية "تيرو للفنون". وأوضح أن "هذه التجربة انطلقت أولًا في طرابلس، لتصل اليوم إلى بيروت، عبر أفلام مزوّدة بخاصية الوصف الصوتي التي تمكّن الكفيف من "مشاهدة" الفيلم من خلال السمع، حيث تُوصف الحركات والمشاهد وكل ما يجري في لحظات الصمت، فلا يفوته أي تفصيل".وتابع إسطنبولي: "الإنتاج السينمائي والدرامي في العالم العربي مُطالب اليوم بإعداد نسخ خاصة مرفقة بالوصف الصوتي، لما لذلك من دور في توسيع قاعدة الجمهور والوصول إلى شرائح جديدة في المجتمع". وأعرب عن سعادته باستضافة المسرح الوطني اللبناني في بيروت، لهذه الفعالية، معتبرًا أنها "تشكل تجربة تُقام للمرة الأولى في العاصمة، وتُفتح فيها نافذة تواصل إنساني بلغة الفن".ودعا إلى "دمجهم فعليًا في الأعمال الفنية والسينمائية والدرامية"، معتبرًا أن "هذا الدمج يحقق تكاملًا حقيقيًا في المجتمع، ويجسّد فعليًا مفهوم "الفن للجميع".وخلال ساعة من العروض، تابع المكفوفون مجموعة من الأفلام القصيرة في تجربة وُصفت بالفريدة. فضل عباس ملك، طالب مشارك، عبّر عن سعادته بخوض أول تجربة له في حضور عرض سينمائي، مؤكدًا أن الوصف الصوتي ساعد المكفوفين على فهم قصة الفيلم عبر تخيّل المشاهد في أذهانهم.أما بثينة طبش، وهي معلمة، فأشارت إلى أن "اختلاف اللهجات المستخدمة، الخليجية والعراقية، عن اللهجة اللبنانية خلق بعض الصعوبة"، معتبرة أن "التجربة رغم ذلك جديدة ومهمة"، واقترحت أن " يُعرض الفيلم مسبقًا على محرر صوتي وبجانبه شخص مبصر للتقييم قبل تقديمه للجمهور".وهكذا، أسدل "أسبوع سينما المكفوفين" ستاره في بيروت، تاركًا خلفه رسالة واضحة مفادها أنه حين يُصغي الفن للإنسان، تتحوّل السينما إلى مساحة جامعة، ترى بالقلب كما تُرى بالعين.

