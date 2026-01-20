حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين".. صور

عربي
بث مباشر.. لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/حين-تشاهد-السينما-بالسمع-بيروت-تختتم--فعالية-أسبوع-سينما-المكفوفين-صور-1109426571.html
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين".. صور
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين".. صور
سبوتنيك عربي
اختُتمت في العاصمة اللبنانية بيروت فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"، التي نظّمتها جمعية "تيرو للفنون" تحت شعار "السينما للجميع"، لتفتح شاشة سينما الـ"كوليزيه" في... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T09:58+0000
2026-01-20T09:58+0000
لبنان
السينما
كفيف
أفلام
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109424989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c50e1ccf10cd3e688e3c4155a64e0ef.jpg
وعلى مدى يومي 18 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، عُرضت أفلام قصيرة مجانية تعتمد تقنية "الوصف الصوتي"، ما أتاح للمكفوفين وضعاف البصر متابعة تفاصيل المشاهد والأحداث كاملة، عبر سرد سمعي يملأ الفراغات، التي تتركها الصورة. تجربة لم تكتفِ بكسر الحواجز البصرية، بل أكّدت أن السينما مساحة مشتركة قادرة على احتضان الجميع، دون استثناء.وفي هذا السياق، شدّد الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني، في حديثه لـ"سبوتنيك"، على أن شعار "السينما للجميع" ليس مجرد عنوان، بل نهج ثابت تعمل عليه جمعية "تيرو للفنون". وأوضح أن "هذه التجربة انطلقت أولًا في طرابلس، لتصل اليوم إلى بيروت، عبر أفلام مزوّدة بخاصية الوصف الصوتي التي تمكّن الكفيف من "مشاهدة" الفيلم من خلال السمع، حيث تُوصف الحركات والمشاهد وكل ما يجري في لحظات الصمت، فلا يفوته أي تفصيل".وتابع إسطنبولي: "الإنتاج السينمائي والدرامي في العالم العربي مُطالب اليوم بإعداد نسخ خاصة مرفقة بالوصف الصوتي، لما لذلك من دور في توسيع قاعدة الجمهور والوصول إلى شرائح جديدة في المجتمع". وأعرب عن سعادته باستضافة المسرح الوطني اللبناني في بيروت، لهذه الفعالية، معتبرًا أنها "تشكل تجربة تُقام للمرة الأولى في العاصمة، وتُفتح فيها نافذة تواصل إنساني بلغة الفن".ودعا إلى "دمجهم فعليًا في الأعمال الفنية والسينمائية والدرامية"، معتبرًا أن "هذا الدمج يحقق تكاملًا حقيقيًا في المجتمع، ويجسّد فعليًا مفهوم "الفن للجميع".وخلال ساعة من العروض، تابع المكفوفون مجموعة من الأفلام القصيرة في تجربة وُصفت بالفريدة. فضل عباس ملك، طالب مشارك، عبّر عن سعادته بخوض أول تجربة له في حضور عرض سينمائي، مؤكدًا أن الوصف الصوتي ساعد المكفوفين على فهم قصة الفيلم عبر تخيّل المشاهد في أذهانهم.أما بثينة طبش، وهي معلمة، فأشارت إلى أن "اختلاف اللهجات المستخدمة، الخليجية والعراقية، عن اللهجة اللبنانية خلق بعض الصعوبة"، معتبرة أن "التجربة رغم ذلك جديدة ومهمة"، واقترحت أن " يُعرض الفيلم مسبقًا على محرر صوتي وبجانبه شخص مبصر للتقييم قبل تقديمه للجمهور".وهكذا، أسدل "أسبوع سينما المكفوفين" ستاره في بيروت، تاركًا خلفه رسالة واضحة مفادها أنه حين يُصغي الفن للإنسان، تتحوّل السينما إلى مساحة جامعة، ترى بالقلب كما تُرى بالعين.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109424989_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60c0967cc4ab71bc3c4e4fb7f11f3454.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, السينما, كفيف, أفلام, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, السينما, كفيف, أفلام, تقارير سبوتنيك, حصري

حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين".. صور

09:58 GMT 20.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية أسبوع سينما المكفوفين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
اختُتمت في العاصمة اللبنانية بيروت فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"، التي نظّمتها جمعية "تيرو للفنون" تحت شعار "السينما للجميع"، لتفتح شاشة سينما الـ"كوليزيه" في منطقة شارع الحمرا، على تجربة إنسانية استثنائية، أعادت تعريف العلاقة بين الصورة والصوت، وبين الفن وحق الوصول إليه.
وعلى مدى يومي 18 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، عُرضت أفلام قصيرة مجانية تعتمد تقنية "الوصف الصوتي"، ما أتاح للمكفوفين وضعاف البصر متابعة تفاصيل المشاهد والأحداث كاملة، عبر سرد سمعي يملأ الفراغات، التي تتركها الصورة. تجربة لم تكتفِ بكسر الحواجز البصرية، بل أكّدت أن السينما مساحة مشتركة قادرة على احتضان الجميع، دون استثناء.
الفعالية قدّمت باقة مختارة من أعمال صُمّمت خصيصًا لتكون متاحة لذوي الإعاقة البصرية، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز الشمولية الثقافية، وتحويل المسارح ودور العرض إلى فضاءات مفتوحة للجميع، حيث يصبح الفن حقًا لا امتيازًا.
وفي هذا السياق، شدّد الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني، في حديثه لـ"سبوتنيك"، على أن شعار "السينما للجميع" ليس مجرد عنوان، بل نهج ثابت تعمل عليه جمعية "تيرو للفنون". وأوضح أن "هذه التجربة انطلقت أولًا في طرابلس، لتصل اليوم إلى بيروت، عبر أفلام مزوّدة بخاصية الوصف الصوتي التي تمكّن الكفيف من "مشاهدة" الفيلم من خلال السمع، حيث تُوصف الحركات والمشاهد وكل ما يجري في لحظات الصمت، فلا يفوته أي تفصيل".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية أسبوع سينما المكفوفين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
واعتبر إسطنبولي أن المشاركة في هذه التجربة الإنسانية تمثّل جوهر الفن ورسالة وجوده، مؤكدًا أن الفن خُلِق من أجل الناس وخدمتهم، ويجب أن يكون متاحًا لكل طبقات المجتمع، وقادرًا على دمجها في تجربة واحدة. وأضاف أن "جمال هذه العروض يكمن في كونها تجمع المبصرين والمكفوفين معًا، في مشاهدة مشتركة تتجاوز الفوارق"، مشيرًا إلى أن "الجمعية تعمل على هذا النهج عبر ورش تدريبية وأنشطة فنية متعددة، وصولًا اليوم إلى السينما، "السينما للجميع".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية أسبوع سينما المكفوفين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابع إسطنبولي: "الإنتاج السينمائي والدرامي في العالم العربي مُطالب اليوم بإعداد نسخ خاصة مرفقة بالوصف الصوتي، لما لذلك من دور في توسيع قاعدة الجمهور والوصول إلى شرائح جديدة في المجتمع". وأعرب عن سعادته باستضافة المسرح الوطني اللبناني في بيروت، لهذه الفعالية، معتبرًا أنها "تشكل تجربة تُقام للمرة الأولى في العاصمة، وتُفتح فيها نافذة تواصل إنساني بلغة الفن".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية أسبوع سينما المكفوفين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وختم إسطنبولي حديثه بالقول: "من حق الجميع ممارسة الفن ورؤيته"، لافتًا إلى أن "ذوي الإعاقة يمتلكون طاقات ومواهب تحتاج فقط إلى مساحات آمنة للتعبير عنها".

ودعا إلى "دمجهم فعليًا في الأعمال الفنية والسينمائية والدرامية"، معتبرًا أن "هذا الدمج يحقق تكاملًا حقيقيًا في المجتمع، ويجسّد فعليًا مفهوم "الفن للجميع".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية أسبوع سينما المكفوفين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وخلال ساعة من العروض، تابع المكفوفون مجموعة من الأفلام القصيرة في تجربة وُصفت بالفريدة. فضل عباس ملك، طالب مشارك، عبّر عن سعادته بخوض أول تجربة له في حضور عرض سينمائي، مؤكدًا أن الوصف الصوتي ساعد المكفوفين على فهم قصة الفيلم عبر تخيّل المشاهد في أذهانهم.

بدورها، قالت مريم فخر الدين لـ"سبوتنيك": "التجربة في بدايتها كانت صعبة على المستوى الحسّي، لكنها ما لبثت أن أصبحت ممتعة مع تقدّم العرض"، مشيرة إلى أنها "استطاعت فهم كل التفاصيل، وأن حاسة السمع لعبت دورًا أساسيًا في ذلك".

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية أسبوع سينما المكفوفين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أما بثينة طبش، وهي معلمة، فأشارت إلى أن "اختلاف اللهجات المستخدمة، الخليجية والعراقية، عن اللهجة اللبنانية خلق بعض الصعوبة"، معتبرة أن "التجربة رغم ذلك جديدة ومهمة"، واقترحت أن " يُعرض الفيلم مسبقًا على محرر صوتي وبجانبه شخص مبصر للتقييم قبل تقديمه للجمهور".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية أسبوع سينما المكفوفين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
حين تشاهد السينما بالسمع.. بيروت تختتم فعالية "أسبوع سينما المكفوفين"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

من جهته، عبّر الطالب الكفيف أحمد قطيش، عن إعجابه الكامل بالفكرة والتنظيم، متمنيًا أن تتكرر هذه التجربة وأن تكون بداية لمسار طويل، لا محطة عابرة، داعيًا إلى تعميم الفكرة في جميع دور العرض السينمائي.

وهكذا، أسدل "أسبوع سينما المكفوفين" ستاره في بيروت، تاركًا خلفه رسالة واضحة مفادها أنه حين يُصغي الفن للإنسان، تتحوّل السينما إلى مساحة جامعة، ترى بالقلب كما تُرى بالعين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала