روسيا تكشف عن أحدث أنظمة الدفع الجوي في معرض "يوميكس" بأبوظبي
روسيا تكشف عن أحدث أنظمة الدفع الجوي في معرض "يوميكس" بأبوظبي
روسيا تكشف عن أحدث أنظمة الدفع الجوي في معرض "يوميكس" بأبوظبي

12:51 GMT 20.01.2026
حصري
حصري
استعرضت الشركة المتحدة للمحركات الروسية (يو إي سي) خلال مشاركتها في معرض "يوميكس" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 3 أنظمة رئيسية متطورة لحلول الدفع الجوي، شملت نظام توليد طاقة بقدرة 35 كيلوواط، ومحطة الدفع الهجينة "إش بي 500"، إلى جانب المحرك النفاث الصغير "إر 600".
ويتميز نظام الـ35 كيلوواط بكونه وحدة توليد كهرباء تعتمد على محرك مكبسي لتشغيل الطائرات المسيرة الثقيلة حتى 150 كغ، مع قدرة على العمل في درجات حرارة تتراوح بين -40 و+55 درجة مئوية.
وفي السياق ذاته، توفر محطة الدفع الهجينة "إش بي 500" حلًا يجمع بين محرك احتراق داخلي وبطاريات ومحركات كهربائية، ما يمنح الطائرات متعددة المراوح والإقلاع العمودي قدرة أعلى على المناورة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود.
من جانبه، يقدّم المحرك النفاث "إر 600" خيارًا خفيف الوزن للطائرات المسيرة السريعة، بقوة دفع تبلغ 180 نيوتن وقدرة تشغيل على ارتفاعات تصل إلى 12 ألف متر، مع كفاءة عالية ووزن لا يتجاوز 1.8 كغ.
وأكدت الشركة أن هذه الحلول تعكس استراتيجيتها في تطوير منظومات دفع متقدمة تلبي المتطلبات المتزايدة لسوق الطائرات غير المأهولة عالميًا.
ويمثل معرض "يوميكس" في العاصمة أبوظبي، منصة استراتيجية لشركة "كلاشنيكوف" لتعزيز حضورها في سوق الأنظمة غير المأهولة، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أسرع الأسواق نموا في هذا القطاع.
ويتيح المعرض للشركة عرض أحدث طائراتها المسيرة أمام وفود عسكرية رفيعة المستوى، وبناء شراكات جديدة، واستكشاف فرص تصدير مباشرة مع دول تبحث عن حلول متقدمة في مجالات الاستطلاع والضربات الدقيقة وحماية الحدود.
