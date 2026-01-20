عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا.. صور وفيديو

عربي
بث مباشر.. لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/عاصفة-رملية-تضرب-شرق-وجنوبي-ليبيا-صور-1109424595.html
عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا.. صور وفيديو
عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
ضربت عاصفة رملية شديدة، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، مناطق واسعة من شرق وجنوبي ليبيا، متسببة في انعدام شبه تام للرؤية الأفقية، وتعطل حركة السير في... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T09:49+0000
2026-01-20T10:48+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109423652_0:97:1032:678_1920x0_80_0_0_e632516ab75d7f6149e684efbf333bf1.jpg
وعلى إثر هذه الظروف الجوية القاسية، أعلنت الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، ابتداء من يومي الاثنين والثلاثاء (أمس واليوم) عطلة رسمية في جميع المؤسسات والجهات العامة، وذلك بسبب شدة سرعة الرياح وما رافقها من تطاير الأتربة والغبار، بحسب مراسل "سبوتنيك".كما قررت الحكومة إعلان حالة الطوارئ القصوى خلال هذه الفترة، داعية الجهات المختصة إلى رفع درجة الاستعداد، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن العاصفة.ودعت السلطات الليبية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، في ظل استمرار التقلبات الجوية.وتسببت العاصفة في أضرار مادية ملحوظة، تمثلت في سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة.
https://sarabic.ae/20230914/اليونيسف-حوالي-300-ألف-طفل-في-ليبيا-تأثروا-نتيجة-العاصفة-دانيال-1081052921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109423652_0:0:1032:774_1920x0_80_0_0_9314f3a1ff12f5aa04f11f02de0250d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا.. صور وفيديو

09:49 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 10:48 GMT 20.01.2026)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعاصفة ترابية تضرب شرق وجنوب ليبيا، 20 يناير/ كانون الثاني 2026
عاصفة ترابية تضرب شرق وجنوب ليبيا، 20 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
ضربت عاصفة رملية شديدة، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، مناطق واسعة من شرق وجنوبي ليبيا، متسببة في انعدام شبه تام للرؤية الأفقية، وتعطل حركة السير في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.
وعلى إثر هذه الظروف الجوية القاسية، أعلنت الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، ابتداء من يومي الاثنين والثلاثاء (أمس واليوم) عطلة رسمية في جميع المؤسسات والجهات العامة، وذلك بسبب شدة سرعة الرياح وما رافقها من تطاير الأتربة والغبار، بحسب مراسل "سبوتنيك".
كما قررت الحكومة إعلان حالة الطوارئ القصوى خلال هذه الفترة، داعية الجهات المختصة إلى رفع درجة الاستعداد، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن العاصفة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026 - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026 - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير/ كانون الثاني 2026

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير/ كانون الثاني 2026

© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026 - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026 - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

1/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

2/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

3/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير/ كانون الثاني 2026

4/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

5/5
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا، 20 يناير 2026

ودعت السلطات الليبية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، في ظل استمرار التقلبات الجوية.
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
اليونيسف: نحو 300 ألف طفل في ليبيا تأثروا نتيجة العاصفة "دانيال"
14 سبتمبر 2023, 22:11 GMT
وتسببت العاصفة في أضرار مادية ملحوظة، تمثلت في سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала