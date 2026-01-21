الأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperationالأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation
تابعنا عبر
حصري
انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57 في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، حيث كان الأدب الروسي حاضرا من خلال افتتاح جناح خاص به.
ويعد هذا المعرض، الذي يُقام منذ عام 1969، أحد أكبر وأعرق الفعاليات الثقافية في "الشرق الأوسط"، وقد أصبح على مر العقود منصة دولية مهمة للحوار الثقافي، جامعا الناشرين والكتاب والقراء من مختلف أنحاء العالم.
وبالتوازي، لطالما كانت روسيا مشاركة فاعلة في المعرض لسنوات عدة، وااللافت هذا العام أن الجناح الرئيسي، "B13"، يضم أعمالا جديدة من الأدب الروسي الكلاسيكي والمعاصر، تعكس الاتجاهات الأدبية الراهنة.
© Sputnik . Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperationالأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
الأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation
وقام "البيت الروسي في القاهرة"، بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية الروسية ودار نشر "أو جي اَي"، بتنظيم الجناح الخاص بالأدب الروسي ضمن أروقة المعرض.
© Sputnik . Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperationالأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
الأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation
وخلال زيارته المعرض، عقد رئيس مكتب "روس سوترودنيتشيستفو" (وكالة التعاون الدولي الروسية) في مصر، فاديم زايتشيكوف، سلسلة من اجتماعات العمل مع مسؤولين مصريين، من بينهم غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، وعلاء عبد الهادي، رئيس اتحاد الكتاب المصريين والعرب، و إيمان كريم، رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورشا عبد المنعم، الكاتبة المسرحية الشهيرة ومخرجة مهرجان المسرح الدولي.
© Sputnik . Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperationالأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
الأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation
وخلال اللقاءات، تمت مناقشة آفاق تطوير التعاون الثقافي والإنساني، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة روسيا في مشاريع الكتب والمشاريع التعليمية الدولية الكبرى في مصر.
© Sputnik . Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperationالأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
الأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation
ومن المقرر أن يُعقد مساء اليوم الأربعاء، حوارا مع الأدباء الروس المعاصرين ميخائيل ليفانتوفسكي، وآنا ماتفييفا، وماكسيم زامشيف في البيت الروسي بالقاهرة.