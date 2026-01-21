عربي
الأدب الروسي حاضر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
ويعد هذا المعرض، الذي يُقام منذ عام 1969، أحد أكبر وأعرق الفعاليات الثقافية في "الشرق الأوسط"، وقد أصبح على مر العقود منصة دولية مهمة للحوار الثقافي، جامعا الناشرين والكتاب والقراء من مختلف أنحاء العالم.وقام "البيت الروسي في القاهرة"، بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية الروسية ودار نشر "أو جي اَي"، بتنظيم الجناح الخاص بالأدب الروسي ضمن أروقة المعرض.وخلال زيارته المعرض، عقد رئيس مكتب "روس سوترودنيتشيستفو" (وكالة التعاون الدولي الروسية) في مصر، فاديم زايتشيكوف، سلسلة من اجتماعات العمل مع مسؤولين مصريين، من بينهم غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، وعلاء عبد الهادي، رئيس اتحاد الكتاب المصريين والعرب، و إيمان كريم، رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورشا عبد المنعم، الكاتبة المسرحية الشهيرة ومخرجة مهرجان المسرح الدولي.وخلال اللقاءات، تمت مناقشة آفاق تطوير التعاون الثقافي والإنساني، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة روسيا في مشاريع الكتب والمشاريع التعليمية الدولية الكبرى في مصر.ومن المقرر أن يُعقد مساء اليوم الأربعاء، حوارا مع الأدباء الروس المعاصرين ميخائيل ليفانتوفسكي، وآنا ماتفييفا، وماكسيم زامشيف في البيت الروسي بالقاهرة.
انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57 في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، حيث كان الأدب الروسي حاضرا من خلال افتتاح جناح خاص به.
ويعد هذا المعرض، الذي يُقام منذ عام 1969، أحد أكبر وأعرق الفعاليات الثقافية في "الشرق الأوسط"، وقد أصبح على مر العقود منصة دولية مهمة للحوار الثقافي، جامعا الناشرين والكتاب والقراء من مختلف أنحاء العالم.
وبالتوازي، لطالما كانت روسيا مشاركة فاعلة في المعرض لسنوات عدة، وااللافت هذا العام أن الجناح الرئيسي، "B13"، يضم أعمالا جديدة من الأدب الروسي الكلاسيكي والمعاصر، تعكس الاتجاهات الأدبية الراهنة.
وقام "البيت الروسي في القاهرة"، بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية الروسية ودار نشر "أو جي اَي"، بتنظيم الجناح الخاص بالأدب الروسي ضمن أروقة المعرض.
وخلال زيارته المعرض، عقد رئيس مكتب "روس سوترودنيتشيستفو" (وكالة التعاون الدولي الروسية) في مصر، فاديم زايتشيكوف، سلسلة من اجتماعات العمل مع مسؤولين مصريين، من بينهم غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، وعلاء عبد الهادي، رئيس اتحاد الكتاب المصريين والعرب، و إيمان كريم، رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورشا عبد المنعم، الكاتبة المسرحية الشهيرة ومخرجة مهرجان المسرح الدولي.
وخلال اللقاءات، تمت مناقشة آفاق تطوير التعاون الثقافي والإنساني، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة روسيا في مشاريع الكتب والمشاريع التعليمية الدولية الكبرى في مصر.
ومن المقرر أن يُعقد مساء اليوم الأربعاء، حوارا مع الأدباء الروس المعاصرين ميخائيل ليفانتوفسكي، وآنا ماتفييفا، وماكسيم زامشيف في البيت الروسي بالقاهرة.
