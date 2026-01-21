العراق.. النازحون في دهوك يواجهون ظروفا جوية قاسية بالتزامن مع موجة الصقيع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/العراق-النازحون-في-دهوك-يواجهون-ظروفا-جوية-قاسية-بالتزامن-مع-موجة-الصقيع---1109467664.html
العراق.. النازحون في دهوك يواجهون ظروفا جوية قاسية بالتزامن مع موجة الصقيع
العراق.. النازحون في دهوك يواجهون ظروفا جوية قاسية بالتزامن مع موجة الصقيع
سبوتنيك عربي
بين خيام مهترئة لا تقي من صقيع الشتاء، وليل طويل يضاعف وجع الانتظار، تتجدد معاناة آلاف النازحين في مخيمات شمال العراق مع كل موجة برد قاسية. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T11:00+0000
2026-01-21T11:04+0000
العراق
مخيم
موجة البرد
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109466782_10:0:1270:709_1920x0_80_0_0_e9c4aee29b0b0f8e4c7a2df8cd017e9a.jpg
11 عاما مرت وما زالت عائلات كثيرة، تواجه قسوة الطقس بأجساد أنهكها النزوح وغياب الدعم، في مشهد إنساني مؤلم يعكس حجم المأساة، التي يعيشها نازحو سنجار، حيث يتحول الشتاء من فصل عابر إلى تهديد حقيقي للحياة.وأكدت الجهات المعنية أن فرق الدائرة تعمل على مدار 24 ساعة، وموزعة في عموم محافظة دهوك، حيث تمكنت من فتح طريق دهوك – ناحية كاني ماسي الحدودية مع تركيا، بعد أن بلغ سمك الثلوج نحو 35 سنتيمترا.وأوضح حسين أن "وزارة الهجرة والمهجرين، قطعت جميع المساعدات عن المخيمات، وبشكل خاص مادة النفط الأبيض"، مشيرًا إلى أن "العائلات باتت بأمس الحاجة إلى الوقود لتشغيل وسائل التدفئة، إضافة إلى حاجتها إلى خيام صالحة للاستخدام، إذ أن الكثير من الخيام الحالية مهترئة وغير قادرة على مقاومة البرد".وأشار إلى أن "نحو 14 مخيما لا تزال قائمة حتى الآن، تضم ما يزيد على 100 ألف نازح، يعيشون في ظل غياب شبه تام للدعم الإنساني"، مطالبًا "الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بتوفير النفط الأبيض بشكل عاجل خلال فصل الشتاء الحالي، إلى حين تأمين عودة آمنة وكريمة للعوائل إلى مناطقها الأصلية".أوضاع مأساويةوأشار إلى أن "فصل الشتاء يشكل تحديًا مضاعفا للنازحين، في ظل البرودة الشديدة وغياب وقود التدفئة، ما يعرض الأطفال وكبار السن لمخاطر صحية متزايدة"، داعيًا الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية إلى "التدخل العاجل لتحسين الأوضاع وتوفير مستلزمات التدفئة والدعم الإنساني اللازم".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109466782_168:0:1113:709_1920x0_80_0_0_5b74aa24b6d5aa442cd527621d39565a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, مخيم, موجة البرد, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, مخيم, موجة البرد, تقارير سبوتنيك, حصري

العراق.. النازحون في دهوك يواجهون ظروفا جوية قاسية بالتزامن مع موجة الصقيع

11:00 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 11:04 GMT 21.01.2026)
© Sputnik . HASSAN NABILالنازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية
النازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
بين خيام مهترئة لا تقي من صقيع الشتاء، وليل طويل يضاعف وجع الانتظار، تتجدد معاناة آلاف النازحين في مخيمات شمال العراق مع كل موجة برد قاسية.
11 عاما مرت وما زالت عائلات كثيرة، تواجه قسوة الطقس بأجساد أنهكها النزوح وغياب الدعم، في مشهد إنساني مؤلم يعكس حجم المأساة، التي يعيشها نازحو سنجار، حيث يتحول الشتاء من فصل عابر إلى تهديد حقيقي للحياة.

وتشهد محافظة دهوك ومناطق شمالي العراق، موجة برد قارس رافقها تساقط كثيف للثلوج، ما استدعى تحرك فرق الصيانة بشكل مكثف لضمان استمرار حركة السير.

وأكدت الجهات المعنية أن فرق الدائرة تعمل على مدار 24 ساعة، وموزعة في عموم محافظة دهوك، حيث تمكنت من فتح طريق دهوك – ناحية كاني ماسي الحدودية مع تركيا، بعد أن بلغ سمك الثلوج نحو 35 سنتيمترا.
© Sputnik . HASSAN NABILالنازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية
النازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
النازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية
© Sputnik . HASSAN NABIL

وأكد رشيد حسين، ناشط من قضاء سنجار، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "معاناة النازحين في المخيمات ما تزال مستمرة منذ أكثر من 11 عاما، في ظل ظروف إنسانية قاسية تفاقمت مع موجة البرد الحالية، ولا سيما ما يتعلق بمعاناة الأطفال وكبار السن".

وأوضح حسين أن "وزارة الهجرة والمهجرين، قطعت جميع المساعدات عن المخيمات، وبشكل خاص مادة النفط الأبيض"، مشيرًا إلى أن "العائلات باتت بأمس الحاجة إلى الوقود لتشغيل وسائل التدفئة، إضافة إلى حاجتها إلى خيام صالحة للاستخدام، إذ أن الكثير من الخيام الحالية مهترئة وغير قادرة على مقاومة البرد".
© Sputnik . HASSAN NABILالنازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية
النازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
النازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية
© Sputnik . HASSAN NABIL

وأضاف الناشط من قضاء سنجار: "موجة البرد الشديدة التي تشهدها مناطق شمال العراق، ولا سيما محافظة دهوك، انعكست بشكل مباشر على أوضاع العوائل القاطنة في المخيمات، حيث تعاني الأسر من ظروف صعبة تهدد سلامة الأطفال والمرضى وكبار السن".

وأشار إلى أن "نحو 14 مخيما لا تزال قائمة حتى الآن، تضم ما يزيد على 100 ألف نازح، يعيشون في ظل غياب شبه تام للدعم الإنساني"، مطالبًا "الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بتوفير النفط الأبيض بشكل عاجل خلال فصل الشتاء الحالي، إلى حين تأمين عودة آمنة وكريمة للعوائل إلى مناطقها الأصلية".
© Sputnik . HASSAN NABILالنازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية
النازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
النازحون في دهوك يواجهون ظروف جوية قاسية
© Sputnik . HASSAN NABIL

أوضاع مأساوية

في المقابل، قال ميرزا خليل، أحد النازحين القاطنين في المخيمات، في حديث لـ"سبوتنيك": "أوضاع التدفئة والخدمات الأساسية تشهد تدهورا كبيرا، والعائلات تعيش داخل المخيمات في ظروف إنسانية قاسية، وسط انعدام شبه تام للخدمات"، مبيّنًا أن "المخيم يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ولا توجد مساعدات منتظمة أو رواتب تسهم في سد الاحتياجات الأساسية".

وأشار إلى أن "فصل الشتاء يشكل تحديًا مضاعفا للنازحين، في ظل البرودة الشديدة وغياب وقود التدفئة، ما يعرض الأطفال وكبار السن لمخاطر صحية متزايدة"، داعيًا الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية إلى "التدخل العاجل لتحسين الأوضاع وتوفير مستلزمات التدفئة والدعم الإنساني اللازم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала