العراق.. النازحون في دهوك يواجهون ظروفا جوية قاسية بالتزامن مع موجة الصقيع

بين خيام مهترئة لا تقي من صقيع الشتاء، وليل طويل يضاعف وجع الانتظار، تتجدد معاناة آلاف النازحين في مخيمات شمال العراق مع كل موجة برد قاسية. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

11 عاما مرت وما زالت عائلات كثيرة، تواجه قسوة الطقس بأجساد أنهكها النزوح وغياب الدعم، في مشهد إنساني مؤلم يعكس حجم المأساة، التي يعيشها نازحو سنجار، حيث يتحول الشتاء من فصل عابر إلى تهديد حقيقي للحياة.وأكدت الجهات المعنية أن فرق الدائرة تعمل على مدار 24 ساعة، وموزعة في عموم محافظة دهوك، حيث تمكنت من فتح طريق دهوك – ناحية كاني ماسي الحدودية مع تركيا، بعد أن بلغ سمك الثلوج نحو 35 سنتيمترا.وأوضح حسين أن "وزارة الهجرة والمهجرين، قطعت جميع المساعدات عن المخيمات، وبشكل خاص مادة النفط الأبيض"، مشيرًا إلى أن "العائلات باتت بأمس الحاجة إلى الوقود لتشغيل وسائل التدفئة، إضافة إلى حاجتها إلى خيام صالحة للاستخدام، إذ أن الكثير من الخيام الحالية مهترئة وغير قادرة على مقاومة البرد".وأشار إلى أن "نحو 14 مخيما لا تزال قائمة حتى الآن، تضم ما يزيد على 100 ألف نازح، يعيشون في ظل غياب شبه تام للدعم الإنساني"، مطالبًا "الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بتوفير النفط الأبيض بشكل عاجل خلال فصل الشتاء الحالي، إلى حين تأمين عودة آمنة وكريمة للعوائل إلى مناطقها الأصلية".أوضاع مأساويةوأشار إلى أن "فصل الشتاء يشكل تحديًا مضاعفا للنازحين، في ظل البرودة الشديدة وغياب وقود التدفئة، ما يعرض الأطفال وكبار السن لمخاطر صحية متزايدة"، داعيًا الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية إلى "التدخل العاجل لتحسين الأوضاع وتوفير مستلزمات التدفئة والدعم الإنساني اللازم".

