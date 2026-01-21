بوتين: روسيا لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزير سيادية صناعتها الدوائية

عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في صناعة الأدوية لتعزيز استقلالها.
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
أخبار العالم الآن
العالم
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، متحدثًا عن صناعة الأدوية الروسية: "هناك عمل يتعين القيام به. هذه إحدى القطاعات التي لا نزال بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد فيها لتعزيز استقلاليتها".وقال أليخانوف، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة: "يزود المصنعون المحليون وزارة الصحة بأكثر من 80% من أدوية الأورام، بما في ذلك أحدث العلاجات، ما يُعرف بالعلاج الموجّه - الأدوية القائمة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة".ويعتبر مرض التهاب الفقار اللاصق، مرضا التهابيا مزمنا يصيب مفاصل العمود الفقري، وخاصة المفصل العجزي الحرقفي، ويؤدي إلى اندماج تدريجي (تصلب) الفقرات وفقدان الحركة، مما يُسبب حالةً تُعرف بـ"الحالة النخاعية". كما يمكن أن يؤثر على مفاصل أخرى، والعينين، والأعضاء الداخلية، ويتطلب علاجًا يستمر مدى الحياة لإبطاء تطوره. يُصيب هذا المرض في الغالب الشباب، ويبدأ بألم التهابي في الظهر يزول مع الحركة.
الأخبار
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في صناعة الأدوية لتعزيز استقلالها.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، متحدثًا عن صناعة الأدوية الروسية: "هناك عمل يتعين القيام به. هذه إحدى القطاعات التي لا نزال بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد فيها لتعزيز استقلاليتها".
من جهته، صرّح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، بأن المصنعين الروس يزودون وزارة الصحة بأكثر من 80% من أدوية الأورام المستخدمة في المستشفيات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
بوتين يدعو الحكومة الروسية لمواصلة العمل على قضايا التحول الرقمي
17:03 GMT
وقال أليخانوف، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة: "يزود المصنعون المحليون وزارة الصحة بأكثر من 80% من أدوية الأورام، بما في ذلك أحدث العلاجات، ما يُعرف بالعلاج الموجّه - الأدوية القائمة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة".

وأشار تحديدا إلى أن شركة "بيوكاد" أطلقت أول دواء في العالم لعلاج "التهاب الفقار اللاصق"، الذي طوّره علماء روس.

ويعتبر مرض التهاب الفقار اللاصق، مرضا التهابيا مزمنا يصيب مفاصل العمود الفقري، وخاصة المفصل العجزي الحرقفي، ويؤدي إلى اندماج تدريجي (تصلب) الفقرات وفقدان الحركة، مما يُسبب حالةً تُعرف بـ"الحالة النخاعية". كما يمكن أن يؤثر على مفاصل أخرى، والعينين، والأعضاء الداخلية، ويتطلب علاجًا يستمر مدى الحياة لإبطاء تطوره. يُصيب هذا المرض في الغالب الشباب، ويبدأ بألم التهابي في الظهر يزول مع الحركة.
