بوتين يدعو الحكومة الروسية لمواصلة العمل على قضايا التحول الرقمي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يدعو الحكومة الروسية لمواصلة العمل على قضايا التحول الرقمي
بوتين يدعو الحكومة الروسية لمواصلة العمل على قضايا التحول الرقمي
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "من أجل جعل هذا النظام برمته أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، حتى يكون رجالنا، الذين يخاطرون الآن بحياتهم ويقدمون حياتهم فداءً لروسيا، على ثقة من أن جميع القضايا الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم سيتم حلها بكفاءة وبسرعة كما ينبغي أن يكون وكما هو ممكن اليوم".وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن صناعة الأدوية حققت خطوة كبيرة في السنوات الأخيرة، وقال: "أود أن أشير إلى أنه في السنوات الأخيرة، حققت صناعة الأدوية الروسية خطوة هائلة، وهذا أمرٌ واضح".وقال أليخانوف خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة: "نحن ننتج 86% من جميع الأدوية المدرجة في قائمة الأدوية الحيوية والضرورية. ويمكن إنتاج ثلثي هذه الأدوية باستخدام المكونات الصيدلانية الروسية".
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ضرورة مواصلة العمل على قضايا التحول الرقمي وجعل هذا النظام أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، مشيرا إلى أنه سيناقش هذا الأمر مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "من أجل جعل هذا النظام برمته أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، حتى يكون رجالنا، الذين يخاطرون الآن بحياتهم ويقدمون حياتهم فداءً لروسيا، على ثقة من أن جميع القضايا الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم سيتم حلها بكفاءة وبسرعة كما ينبغي أن يكون وكما هو ممكن اليوم".

وتابع: "لذلك، أكرر مرة أخرى، يجب الاستمرار في عملية التحول الرقمي في جميع القضايا. سنناقش هذا الأمر بالتأكيد مع وزير الدفاع".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
بوتين: روسيا منفتحة دائما على بناء علاقات متكافئة ومتبادلة المنفعة مع الشركاء الدوليين
15 يناير, 13:21 GMT
وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن صناعة الأدوية حققت خطوة كبيرة في السنوات الأخيرة، وقال: "أود أن أشير إلى أنه في السنوات الأخيرة، حققت صناعة الأدوية الروسية خطوة هائلة، وهذا أمرٌ واضح".

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، أن روسيا تنتج 86% من جميع الأدوية المدرجة في قائمة الأدوية الحيوية والضرورية.

وقال أليخانوف خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة: "نحن ننتج 86% من جميع الأدوية المدرجة في قائمة الأدوية الحيوية والضرورية. ويمكن إنتاج ثلثي هذه الأدوية باستخدام المكونات الصيدلانية الروسية".
