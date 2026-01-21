https://sarabic.ae/20260121/بوتين-يدعو-الحكومة-الروسية-لمواصلة-العمل-على-قضايا-التحول-الرقمي-1109485282.html
بوتين يدعو الحكومة الروسية لمواصلة العمل على قضايا التحول الرقمي
بوتين يدعو الحكومة الروسية لمواصلة العمل على قضايا التحول الرقمي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ضرورة مواصلة العمل على قضايا التحول الرقمي وجعل هذا النظام أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، مشيرا إلى أنه سيناقش... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T17:03+0000
2026-01-21T17:03+0000
2026-01-21T17:03+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109485123_0:11:2958:1675_1920x0_80_0_0_c0a833bcc30cf3c207d41e8d1b8398c0.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "من أجل جعل هذا النظام برمته أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، حتى يكون رجالنا، الذين يخاطرون الآن بحياتهم ويقدمون حياتهم فداءً لروسيا، على ثقة من أن جميع القضايا الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم سيتم حلها بكفاءة وبسرعة كما ينبغي أن يكون وكما هو ممكن اليوم".وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن صناعة الأدوية حققت خطوة كبيرة في السنوات الأخيرة، وقال: "أود أن أشير إلى أنه في السنوات الأخيرة، حققت صناعة الأدوية الروسية خطوة هائلة، وهذا أمرٌ واضح".وقال أليخانوف خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة: "نحن ننتج 86% من جميع الأدوية المدرجة في قائمة الأدوية الحيوية والضرورية. ويمكن إنتاج ثلثي هذه الأدوية باستخدام المكونات الصيدلانية الروسية".
https://sarabic.ae/20260115/بث-مباشر-بوتين-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفراء-أجانب-في-روسيا-1109262176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109485123_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_53098b0c9a35d3973e2a8817b7b35540.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين يدعو الحكومة الروسية لمواصلة العمل على قضايا التحول الرقمي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ضرورة مواصلة العمل على قضايا التحول الرقمي وجعل هذا النظام أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، مشيرا إلى أنه سيناقش هذا الأمر مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "من أجل جعل هذا النظام برمته أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، حتى يكون رجالنا، الذين يخاطرون الآن بحياتهم ويقدمون حياتهم فداءً لروسيا، على ثقة من أن جميع القضايا الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم سيتم حلها بكفاءة وبسرعة كما ينبغي أن يكون وكما هو ممكن اليوم".
وتابع: "لذلك، أكرر مرة أخرى، يجب الاستمرار في عملية التحول الرقمي في جميع القضايا. سنناقش هذا الأمر بالتأكيد مع وزير الدفاع".
وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن صناعة الأدوية حققت خطوة كبيرة في السنوات الأخيرة، وقال: "أود أن أشير إلى أنه في السنوات الأخيرة، حققت صناعة الأدوية الروسية خطوة هائلة، وهذا أمرٌ واضح".
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، أن روسيا تنتج 86% من جميع الأدوية المدرجة في قائمة الأدوية الحيوية والضرورية.
وقال أليخانوف خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة: "نحن ننتج 86% من جميع الأدوية المدرجة في قائمة الأدوية الحيوية والضرورية. ويمكن إنتاج ثلثي هذه الأدوية باستخدام المكونات الصيدلانية الروسية".