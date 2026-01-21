https://sarabic.ae/20260121/حوالي-100-عام-حكاية-أطول-تجربة-علمية-مستمرة-في-العالم-1109466059.html
حوالي 100 عام... حكاية أطول تجربة علمية مستمرة في العالم
حوالي 100 عام... حكاية أطول تجربة علمية مستمرة في العالم
سبوتنيك عربي
يجري هذه الأيام احتفال بمرور قرابة 100 عام على انطلاق تجربة قطرة القار في جامعة كوينزلاند الأسترالية، وهي أطول تجربة علمية مخبرية مستمرة في العالم، وفقاً لموقع... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T08:25+0000
2026-01-21T08:25+0000
2026-01-21T08:25+0000
مجتمع
منوعات
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102717/53/1027175360_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_7098a61e151994ec0512efa4163fc88a.jpg
بدأت التجربة عام 1927، على يد الفيزيائي توماس بارنيل، الذي ملأ قمعًا زجاجيًا مغلقًا بمادة القار – وهي مشتقة من القطران الذي كان يستخدم تاريخياً لعزل السفن – وهي أكثر السوائل كثافة ولزوجة معروفة، بحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت". في عام 1930، قطع بارنيل ساق القمع، معلناً بدء التجربة رسمياً، ليبدأ تدفق المادة السوداء ببطء شديد. يبدو القار صلباً في درجة حرارة الغرفة، لكنه في الحقيقة سائل أكثر لزوجة من الماء بـ100 مليار مرة تقريبا. حتى الآن، وبعد 96 عاماً من قطع القمع، سقطت تسع قطرات فقط، آخرها في أبريل/نيسان 2014. يتوقع العلماء سقوط القطرة العاشرة في وقت ما خلال العقد الحالي (العشرينيات)، لكن التوقيت الدقيق لا يزال غير معروف. لم يشهد أحد سقوط قطرة بشكل مباشر أمام عينيه، رغم الترقب الدائم. تبث التجربة الآن مباشرة عبر الإنترنت، إلا أن أعطالاً فنية سابقة حالت دون رصد بعض اللحظات الحاسمة. تولى الإشراف على التجربة بعد بارنيل الفيزيائي جون ماينستون عام 1961، وظل مسؤولاً عنها لـ52 عاماً حتى وفاته، دون أن يرى قطرة تسقط بعينيه. فاتته القطرة الثامنة عام 2000، بسبب عاصفة رعدية أعطلت البث، وتوفي قبل أشهر من سقوط التاسعة في 2014. يترأس التجربة حالياً أستاذ الفيزياء أندرو وايت، الذي ينتظر – مثل سابقيه – القطرة العاشرة في إطار هذه التجربة التاريخية التي تجسد الصبر العلمي الاستثنائي.
https://sarabic.ae/20211211/أول-قياس-مباشر-لتفاعل-سوبرنوفا-في-بيئة-معملية-جزيئات-نانوية-ذكية-قابلة-للتحويل--1053814143.html
https://sarabic.ae/20240317/علماء-يصنعون-أرزا-بقريا-في-المعمل-كمصدر-مستدام-للبروتين-وحل-مثالي-للمجاعات-فيديو-1087057234.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102717/53/1027175360_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_95d84e81b845a6b8363c374736c5bc0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أستراليا
حوالي 100 عام... حكاية أطول تجربة علمية مستمرة في العالم
يجري هذه الأيام احتفال بمرور قرابة 100 عام على انطلاق تجربة قطرة القار في جامعة كوينزلاند الأسترالية، وهي أطول تجربة علمية مخبرية مستمرة في العالم، وفقاً لموقع الجامعة وسجلات غينيس للأرقام القياسية.
بدأت التجربة عام 1927، على يد الفيزيائي توماس بارنيل، الذي ملأ قمعًا زجاجيًا مغلقًا بمادة القار – وهي مشتقة من القطران الذي كان يستخدم تاريخياً لعزل السفن – وهي أكثر السوائل كثافة ولزوجة معروفة، بحسب ما ذكر موقع
"ساينس أليرت".
11 ديسمبر 2021, 13:53 GMT
في عام 1930، قطع بارنيل ساق القمع، معلناً بدء التجربة رسمياً، ليبدأ تدفق المادة السوداء ببطء شديد. يبدو القار صلباً في درجة حرارة الغرفة، لكنه في الحقيقة سائل أكثر لزوجة من الماء بـ100 مليار مرة تقريبا.
استغرق سقوط أول قطرة ثماني سنوات، حتى عام 1938 تقريبا، ثم توالت القطرات بمعدل واحدة كل ثماني سنوات تقريباً في المتوسط، مع تباطؤ الوتيرة بعد تركيب مكيفات الهواء في المبنى خلال الثمانينيات.
حتى الآن، وبعد 96 عاماً من قطع القمع، سقطت تسع قطرات فقط، آخرها في أبريل/نيسان 2014. يتوقع العلماء سقوط القطرة العاشرة في وقت ما خلال العقد الحالي (العشرينيات)، لكن التوقيت الدقيق لا يزال غير معروف.
لم يشهد أحد سقوط قطرة بشكل مباشر أمام عينيه، رغم الترقب الدائم. تبث التجربة
الآن مباشرة عبر الإنترنت، إلا أن أعطالاً فنية سابقة حالت دون رصد بعض اللحظات الحاسمة.
تولى الإشراف على التجربة بعد بارنيل الفيزيائي جون ماينستون عام 1961، وظل مسؤولاً عنها لـ52 عاماً حتى وفاته، دون أن يرى قطرة تسقط بعينيه.
فاتته القطرة الثامنة عام 2000، بسبب عاصفة رعدية أعطلت البث، وتوفي قبل أشهر من سقوط التاسعة في 2014.
يترأس التجربة حالياً أستاذ الفيزياء أندرو وايت، الذي ينتظر – مثل سابقيه – القطرة العاشرة في إطار هذه التجربة التاريخية التي تجسد الصبر العلمي الاستثنائي.