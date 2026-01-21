حوالي 100 عام... حكاية أطول تجربة علمية مستمرة في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260121/حوالي-100-عام-حكاية-أطول-تجربة-علمية-مستمرة-في-العالم-1109466059.html
حوالي 100 عام... حكاية أطول تجربة علمية مستمرة في العالم
حوالي 100 عام... حكاية أطول تجربة علمية مستمرة في العالم
سبوتنيك عربي
يجري هذه الأيام احتفال بمرور قرابة 100 عام على انطلاق تجربة قطرة القار في جامعة كوينزلاند الأسترالية، وهي أطول تجربة علمية مخبرية مستمرة في العالم، وفقاً لموقع... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T08:25+0000
2026-01-21T08:25+0000
مجتمع
منوعات
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102717/53/1027175360_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_7098a61e151994ec0512efa4163fc88a.jpg
بدأت التجربة عام 1927، على يد الفيزيائي توماس بارنيل، الذي ملأ قمعًا زجاجيًا مغلقًا بمادة القار – وهي مشتقة من القطران الذي كان يستخدم تاريخياً لعزل السفن – وهي أكثر السوائل كثافة ولزوجة معروفة، بحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت". في عام 1930، قطع بارنيل ساق القمع، معلناً بدء التجربة رسمياً، ليبدأ تدفق المادة السوداء ببطء شديد. يبدو القار صلباً في درجة حرارة الغرفة، لكنه في الحقيقة سائل أكثر لزوجة من الماء بـ100 مليار مرة تقريبا. حتى الآن، وبعد 96 عاماً من قطع القمع، سقطت تسع قطرات فقط، آخرها في أبريل/نيسان 2014. يتوقع العلماء سقوط القطرة العاشرة في وقت ما خلال العقد الحالي (العشرينيات)، لكن التوقيت الدقيق لا يزال غير معروف. لم يشهد أحد سقوط قطرة بشكل مباشر أمام عينيه، رغم الترقب الدائم. تبث التجربة الآن مباشرة عبر الإنترنت، إلا أن أعطالاً فنية سابقة حالت دون رصد بعض اللحظات الحاسمة. تولى الإشراف على التجربة بعد بارنيل الفيزيائي جون ماينستون عام 1961، وظل مسؤولاً عنها لـ52 عاماً حتى وفاته، دون أن يرى قطرة تسقط بعينيه. فاتته القطرة الثامنة عام 2000، بسبب عاصفة رعدية أعطلت البث، وتوفي قبل أشهر من سقوط التاسعة في 2014. يترأس التجربة حالياً أستاذ الفيزياء أندرو وايت، الذي ينتظر – مثل سابقيه – القطرة العاشرة في إطار هذه التجربة التاريخية التي تجسد الصبر العلمي الاستثنائي.
https://sarabic.ae/20211211/أول-قياس-مباشر-لتفاعل-سوبرنوفا-في-بيئة-معملية-جزيئات-نانوية-ذكية-قابلة-للتحويل--1053814143.html
https://sarabic.ae/20240317/علماء-يصنعون-أرزا-بقريا-في-المعمل-كمصدر-مستدام-للبروتين-وحل-مثالي-للمجاعات-فيديو-1087057234.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102717/53/1027175360_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_95d84e81b845a6b8363c374736c5bc0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أستراليا
منوعات, أستراليا

حوالي 100 عام... حكاية أطول تجربة علمية مستمرة في العالم

08:25 GMT 21.01.2026
© Sputnik . Sergey Venyavsky / الانتقال إلى بنك الصورمعمل أبحاث
معمل أبحاث - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Sputnik . Sergey Venyavsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يجري هذه الأيام احتفال بمرور قرابة 100 عام على انطلاق تجربة قطرة القار في جامعة كوينزلاند الأسترالية، وهي أطول تجربة علمية مخبرية مستمرة في العالم، وفقاً لموقع الجامعة وسجلات غينيس للأرقام القياسية.
بدأت التجربة عام 1927، على يد الفيزيائي توماس بارنيل، الذي ملأ قمعًا زجاجيًا مغلقًا بمادة القار – وهي مشتقة من القطران الذي كان يستخدم تاريخياً لعزل السفن – وهي أكثر السوائل كثافة ولزوجة معروفة، بحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت".
أول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية وجزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل والخطر البيئي لسباق التعدين في أعماق البحار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
راديو
أول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية.. جزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل
11 ديسمبر 2021, 13:53 GMT
في عام 1930، قطع بارنيل ساق القمع، معلناً بدء التجربة رسمياً، ليبدأ تدفق المادة السوداء ببطء شديد. يبدو القار صلباً في درجة حرارة الغرفة، لكنه في الحقيقة سائل أكثر لزوجة من الماء بـ100 مليار مرة تقريبا.

استغرق سقوط أول قطرة ثماني سنوات، حتى عام 1938 تقريبا، ثم توالت القطرات بمعدل واحدة كل ثماني سنوات تقريباً في المتوسط، مع تباطؤ الوتيرة بعد تركيب مكيفات الهواء في المبنى خلال الثمانينيات.

حتى الآن، وبعد 96 عاماً من قطع القمع، سقطت تسع قطرات فقط، آخرها في أبريل/نيسان 2014. يتوقع العلماء سقوط القطرة العاشرة في وقت ما خلال العقد الحالي (العشرينيات)، لكن التوقيت الدقيق لا يزال غير معروف.
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
مجتمع
علماء يصنعون "أرزا بقريا" في المعمل كمصدر مستدام للبروتين وحل مثالي للمجاعات... فيديو
17 مارس 2024, 08:46 GMT
لم يشهد أحد سقوط قطرة بشكل مباشر أمام عينيه، رغم الترقب الدائم. تبث التجربة الآن مباشرة عبر الإنترنت، إلا أن أعطالاً فنية سابقة حالت دون رصد بعض اللحظات الحاسمة.
تولى الإشراف على التجربة بعد بارنيل الفيزيائي جون ماينستون عام 1961، وظل مسؤولاً عنها لـ52 عاماً حتى وفاته، دون أن يرى قطرة تسقط بعينيه.
فاتته القطرة الثامنة عام 2000، بسبب عاصفة رعدية أعطلت البث، وتوفي قبل أشهر من سقوط التاسعة في 2014.
يترأس التجربة حالياً أستاذ الفيزياء أندرو وايت، الذي ينتظر – مثل سابقيه – القطرة العاشرة في إطار هذه التجربة التاريخية التي تجسد الصبر العلمي الاستثنائي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала