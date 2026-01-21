https://sarabic.ae/20260121/كبسولة-الزمن-داخل-الخلية-تكشف-أسرار-الماضي-الجيني-ووقود-كيميائي-من-ثاني-أكسيد-الكربون-1109472688.html

كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني... ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون

نجح فريق بحثي من جامعة هارفارد في تحويل هياكل خلوية غامضة داخل الخلايا تعرف باسم "الخزنات" أو vaults، إلى ما يشبه "كبسولة زمنية" تسجل نشاط الخلية لمدة طويلة... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو فهم أعمق لكيفية تشكل "الذاكرة الخلوية"، وكيف تؤثر الأحداث الماضية على سلوك الخلية مستقبلًا.ومن المتوقع أن يسهم في كشف أسرار مقاومة بعض الخلايا السرطانية للعلاجات الكيميائية، وفي دراسة الخلايا الجذعية، مما قد يفتح طرقًا جديدةً لتطوير علاجات أكثر دقة وفعالية في المستقبل.وقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربونأعلن فريق بحثي مشترك من جامعتي ييل وميزوري عن تطوير محفز جديد يعتمد على معدن المنغنيز الوفير والرخيص، يمكنه تحويل ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري إلى مركب "الفورمات"، وهو شكل أيوني لحمض الفورميك يستخدم كحامل كيميائي فعال للهيدروجين في خلايا الوقود.وهذه العمليات غالبًا ما تتم في درجة حرارة الغرفة دون انبعاثات إضافية، خاصة إذا اعتمدت على طاقة متجددة كالشمسية".السيارات الكهربائية قد لا تكون صديقة للبيئةقال أكاديمي في جامعة الدلتا التكنولوجية المصرية إن الصورة المثالية المتداولة للسيارات الكهربائية باعتبارها حلًا بيئيًا آمنًا "غير دقيقة علميًا"، وأن أضرارها البيئية قد تفوق السيارات التقليدية.واعتبر صاحب شركة "أي في كوزمو" لمحطات شحن السيارات الكهربائية، هيثم إمام، أن "الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية يأتي مدفوعًا بالحاجة إلى بدائل قليلة الانبعاثات وصديقة للبيئة، ومع تناقص أسعارها من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 25 بالمئة من مبيعات السيارات في العالم خلال العام الجاري، مع سيطرة الصين على نحو نصف المبيعات حول العالم"، مشيرًا إلى أن "حجم الانبعاثات الناتج عن الكهرباء اللازمة لشحن السيارات يتوقف على طريقة توليد محطات الشبكات الوطنية للكهرباء".وأكد الخبير أن "إنتاج السيارة وبطاريتها ينتج عنه انبعاثات تزيد بنحو 50% زيادةً مقارنةً بالسيارات التقليدية، فإن السيارة الكهربائية تصل إلى نقطة التعادل البيئي خلال سنتين تقريبًا، ومن ثم يبدأ تقليل الانبعاثات إلى أقل من نصف ما تنتجه السيارات التقليدية".

