ترامب: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
60
2026
13:03 GMT 21.01.2026
عاد الجمود السياسي الذي تشهده ليبيا، إلى واجهة الاهتمام الدولي من جديد، في ظل تلويح الأمم المتحدة بإمكانية الانتقال إلى "آلية بديلة" حال استمرار فشل الأجسام السياسية في التوصل إلى توافق يقود إلى الانتخابات.
جاء ذلك خلال لقاء المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، في العاصمة الليبية طرابلس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو.
يأتي ذلك تزامنًا مع تحريك مسارات "الحوار المُهيكل" الأمني والاقتصادي، في محاولة لإبقاء العملية السياسية قائمة وسط تصاعد الخلافات بين المؤسسات التشريعية في البلاد، وتفاقم الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.

في هذا السياق، قال عضو المجلس الأعلى في ليبيا، أحمد لنقي إن "طرح الأمم المتحدة لآلية جديدة للتعامل مع الأزمة الليبية يظل احتمالًا قائمًا".

وأضاف أن "حديث الأمم المتحدة حول طرح هذه الآلية هو تهديد وتحذير غير واقعي، لأن البعثة الأممية لا يمكن أن تتدخل في الشأن الليبي"، بحسب قوله.
وأوضح أن "دور البعثة الأممية يقتصر على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وهو الدور الذي تقوم به منذ العام 2012، وحتى الآن، ولم تصل فيه إلى حل".
وشدد على أن "البعثة الأممية ولا غيرها لن تتمكن من إنهاء هذه الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف المختلفة في ليبيا".
