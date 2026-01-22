السعودية تعرض أحد أندر المصاحف في العالم.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260122/السعودية-تعرض-أحد-أندر-المصاحف-في-العالم-صور-1109503446.html
السعودية تعرض أحد أندر المصاحف في العالم.. صور
السعودية تعرض أحد أندر المصاحف في العالم.. صور
سبوتنيك عربي
شهد متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي بمكة المكرمة عرض أحد المصاحف النادرة ذات القيمة التاريخية العالية، وهو "المصحف الكوفي"، الذي يعد شاهدا بارزا على بدايات... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T09:19+0000
2026-01-22T09:19+0000
مجتمع
منوعات
العالم
أخبار العالم الآن
مكة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ثقافة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109503785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53fc798fd36f74e9abce8d8977bb92d7.jpg
كما يعد هذا المصحف شاهدا أيضا على تطور فنون الخط الإسلامي في القرون الأولى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي نشرت صورا للعرض، اليوم الخميس، على موقعها الرسمي.وتقول الوكالة: إن "هذا المصحف يعود إلى القرن الثاني أو الثالث الهجري، الموافق الثامن أو التاسع الميلادي"، مشيرة إلى أنه مكتوب بالخط الكوفي على الرق، الذي يعد من أقدم المواد المستخدمة في كتابة المصاحف.وأوضحت الوكالة أن المصحف يتحذ الشكل "الأفقي" الذي كان شائعا في شكل المصاحف في بداية كتابتها، مشيرة إلى أنه يعكس الخصائص الفنية والتقنية لتلك المرحلة الزمنية.ويبدأ المصحف من الآية رقم (50) من سورة آل عمران، ويستمر حتى نهاية سورة عبس، بحسب الوكالة، مشيرة إلى أنه يبرز طبيعة المصاحف الجزئية التي كانت متداولة في العصور الأولى.وتابعت: "هذا النوع من المصاحف كان يتم الاعتماد عليه سواء لأغراض التعليم أو الحفظ أو التداول بين العلماء وطلاب العلم".وأوضحت الوكالة أن هذا المصحف النادر محفوظ بمكتبة الملك فهد الوطنية، ويأتي عرضه ضمن رسالة متحف القرآن الكريم الهادفة إلى إبراز الكنوز القرآنية والمخطوطات النادرة.كما يهدف العرض إلى تعريف الزوار بتاريخ المصحف الشريف وتطور الخط العربي وجهود المسلمين عبر العصور في صون كتاب الله وكتابته بأبهى الصور، إضافة إلى دوره في تعزيز التجربة الثقافية والمعرفية لزوار حي حراء الثقافي.ولفتت الوكالة إلى أنه يؤكد أيضا على المكانة التاريخية لمكة المكرمة بوصفها حاضنة للإرث القرآني والحضاري الإسلامي، ووجهة عالمية للمهتمين بتاريخ القرآن وعلومه وفنونه.
https://sarabic.ae/20240408/خطاط-ليبي-ينتهي-من-كتابة-المصحف-في-أربعة-أعوام-صور-1087792017.html
مكة
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109503785_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4072c0c08fa288502a9c7d6f2cd5f8e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, العالم, أخبار العالم الآن, مكة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ثقافة
منوعات, العالم, أخبار العالم الآن, مكة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ثقافة

السعودية تعرض أحد أندر المصاحف في العالم.. صور

09:19 GMT 22.01.2026
© AP Photoالمصحف
المصحف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
شهد متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي بمكة المكرمة عرض أحد المصاحف النادرة ذات القيمة التاريخية العالية، وهو "المصحف الكوفي"، الذي يعد شاهدا بارزا على بدايات تدوين المصحف الشريف.
كما يعد هذا المصحف شاهدا أيضا على تطور فنون الخط الإسلامي في القرون الأولى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي نشرت صورا للعرض، اليوم الخميس، على موقعها الرسمي.
وتقول الوكالة: إن "هذا المصحف يعود إلى القرن الثاني أو الثالث الهجري، الموافق الثامن أو التاسع الميلادي"، مشيرة إلى أنه مكتوب بالخط الكوفي على الرق، الذي يعد من أقدم المواد المستخدمة في كتابة المصاحف.
وأوضحت الوكالة أن المصحف يتحذ الشكل "الأفقي" الذي كان شائعا في شكل المصاحف في بداية كتابتها، مشيرة إلى أنه يعكس الخصائص الفنية والتقنية لتلك المرحلة الزمنية.
ويبدأ المصحف من الآية رقم (50) من سورة آل عمران، ويستمر حتى نهاية سورة عبس، بحسب الوكالة، مشيرة إلى أنه يبرز طبيعة المصاحف الجزئية التي كانت متداولة في العصور الأولى.
خطاط ليبي ينتهي من كتابة المصحف في أربعة أعوام - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
خطاط ليبي ينتهي من كتابة المصحف في أربعة أعوام... صور
8 أبريل 2024, 08:12 GMT
وتابعت: "هذا النوع من المصاحف كان يتم الاعتماد عليه سواء لأغراض التعليم أو الحفظ أو التداول بين العلماء وطلاب العلم".
وأوضحت الوكالة أن هذا المصحف النادر محفوظ بمكتبة الملك فهد الوطنية، ويأتي عرضه ضمن رسالة متحف القرآن الكريم الهادفة إلى إبراز الكنوز القرآنية والمخطوطات النادرة.
كما يهدف العرض إلى تعريف الزوار بتاريخ المصحف الشريف وتطور الخط العربي وجهود المسلمين عبر العصور في صون كتاب الله وكتابته بأبهى الصور، إضافة إلى دوره في تعزيز التجربة الثقافية والمعرفية لزوار حي حراء الثقافي.
ولفتت الوكالة إلى أنه يؤكد أيضا على المكانة التاريخية لمكة المكرمة بوصفها حاضنة للإرث القرآني والحضاري الإسلامي، ووجهة عالمية للمهتمين بتاريخ القرآن وعلومه وفنونه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала