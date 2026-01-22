https://sarabic.ae/20260122/السلطات-المصرية-تتدخل-بعد-ظهور-بقعة-سولار-في-النيل-1109534903.html
السلطات المصرية تتدخل بعد ظهور بقعة سولار في النيل
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
نهر النيل
شهد نهر النيل في جنوب مصر، اليوم الخميس، حالة استنفار بيئي بعد رصد بقعة من مخلفات "السولار" في المياه بالقرب من مأخذ محطة مياه السكساكا بمركز طما في محافظة سوهاج.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن الشركة رفعت حالة الاستعداد القصوى، وأوقفت مأخذ المحطة احترازيا، مع الاعتماد على المياه المخزنة بالخزان الأرضي بسعة 10 آلاف متر مكعب، دون أي تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأظهرت التحريات، أن البقعة المتسربة جاءت من إحدى المعدات النهرية المكركة في مجرى النيل، وتم تحرير محضر رسمي وإخطار شركتي مياه أسيوط والمنيا بالواقعة، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
من ناحيته، أكد مدير إدارة العمليات والطوارئ، الكيميائي مصطفى حفني، أنه تم نشر حواجز حول المأخذ، وأخذ عينات دورية من المياه لمتابعة الجودة، وأعيد تشغيل المحطة بعد إزالة آثار البقعة، مع استمرار فرق الرصد والمناوبات لمراقبة مطابقة المياه للمواصفات القياسية.