https://sarabic.ae/20260122/السلطات-المصرية-تتدخل-بعد-ظهور-بقعة-سولار-في-النيل-1109534903.html
السلطات المصرية تتدخل بعد ظهور بقعة سولار في النيل
السلطات المصرية تتدخل بعد ظهور بقعة سولار في النيل
سبوتنيك عربي
شهد نهر النيل في جنوب مصر، اليوم الخميس، حالة استنفار بيئي بعد رصد بقعة من مخلفات "السولار" في المياه بالقرب من مأخذ محطة مياه السكساكا بمركز طما في محافظة...
2026-01-22T18:44+0000
2026-01-22T18:44+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
نهر النيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093689104_0:67:3401:1981_1920x0_80_0_0_e3eb445119806d048873bb3312d65976.jpg
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن الشركة رفعت حالة الاستعداد القصوى، وأوقفت مأخذ المحطة احترازيا، مع الاعتماد على المياه المخزنة بالخزان الأرضي بسعة 10 آلاف متر مكعب، دون أي تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.وأظهرت التحريات، أن البقعة المتسربة جاءت من إحدى المعدات النهرية المكركة في مجرى النيل، وتم تحرير محضر رسمي وإخطار شركتي مياه أسيوط والمنيا بالواقعة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.من ناحيته، أكد مدير إدارة العمليات والطوارئ، الكيميائي مصطفى حفني، أنه تم نشر حواجز حول المأخذ، وأخذ عينات دورية من المياه لمتابعة الجودة، وأعيد تشغيل المحطة بعد إزالة آثار البقعة، مع استمرار فرق الرصد والمناوبات لمراقبة مطابقة المياه للمواصفات القياسية.
https://sarabic.ae/20260120/ترامب-إثيوبيا-بنت-سدا-على-نهر-النيل-والولايات-المتحدة-مولته-1109459203.html
مصر
نهر النيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093689104_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_6d1fce7ba2437cd9c5c384552a6554bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, نهر النيل
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, نهر النيل

السلطات المصرية تتدخل بعد ظهور بقعة سولار في النيل

18:44 GMT 22.01.2026
نهر النيل
نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
شهد نهر النيل في جنوب مصر، اليوم الخميس، حالة استنفار بيئي بعد رصد بقعة من مخلفات "السولار" في المياه بالقرب من مأخذ محطة مياه السكساكا بمركز طما في محافظة سوهاج.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن الشركة رفعت حالة الاستعداد القصوى، وأوقفت مأخذ المحطة احترازيا، مع الاعتماد على المياه المخزنة بالخزان الأرضي بسعة 10 آلاف متر مكعب، دون أي تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأظهرت التحريات، أن البقعة المتسربة جاءت من إحدى المعدات النهرية المكركة في مجرى النيل، وتم تحرير محضر رسمي وإخطار شركتي مياه أسيوط والمنيا بالواقعة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ترامب: إثيوبيا شيدت سدا على نهر النيل بتمويل أمريكي
20 يناير, 23:56 GMT
من ناحيته، أكد مدير إدارة العمليات والطوارئ، الكيميائي مصطفى حفني، أنه تم نشر حواجز حول المأخذ، وأخذ عينات دورية من المياه لمتابعة الجودة، وأعيد تشغيل المحطة بعد إزالة آثار البقعة، مع استمرار فرق الرصد والمناوبات لمراقبة مطابقة المياه للمواصفات القياسية.
