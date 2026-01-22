القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية... ريادة سعودية عالمية في حماية النظم البيئية البحرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/القمة-العالمية-الأولى-للشعب-المرجانية-ريادة-سعودية-عالمية-في-حماية-النظم-البيئية-البحرية-1109502272.html
القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية... ريادة سعودية عالمية في حماية النظم البيئية البحرية
القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية... ريادة سعودية عالمية في حماية النظم البيئية البحرية
سبوتنيك عربي
تستضيف السعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري أعمال القمة العالمية الأولى للشُّعب المرجانية، في خطوة تعكس ريادتها الدولية في حماية النظم البيئية البحرية،... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T08:43+0000
2026-01-22T08:43+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منوعات
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105873974_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_be3ae2a7fef17619c4e75aa1ee138449.jpg
وجرى الإعلان عن استضافة المملكة للقمة خلال فعاليات "البيت السعودي" المقامة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث أعلنت ذلك الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة السعودية لدى واشنطن، حسب وكالة الأنباء السعودية.وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن استضافة المملكة لهذه القمة تجسد جهودها المحلية والدولية في حماية النظم البيئية البحرية، من خلال تبني أحدث البرامج والتقنيات المبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعادة تأهيل الشعب المرجانية، واستعادة التوازن البيئي، وتحسين جودة الحياة. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس)، الدكتور خالد الأصفهاني، أن القمة ستركز على ثلاثة محاور رئيسة هي: السياسات، والبحث العلمي، والتمويل، وتهدف إلى وضع إطار عملي وموجه للسياسات والتشريعات، يحقق الاستدامة المالية للشعب المرجانية والأنظمة البحرية المرتبطة بها.وبين أن القمة تسعى إلى الانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، عبر إبراز الشعب المرجانية كأصول اقتصادية ضمن إستراتيجيات الاقتصاد الأزرق، واستحداث آليات تمويل مستدامة وقابلة للتوسع، إلى جانب إشراك القادة وصنّاع القرار في تطوير نماذج استثمارية قابلة للتطبيق، وبناء مسار تعبئة دولي منظم يقود إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.يُذكر أن المملكة تنظم هذه القمة العالمية من خلال مؤسسة "شمس"، بصفتها رئيسًا للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI) التي تضم في عضويتها 45 دولة، في دلالة على الثقة الدولية بالدور القيادي للمملكة في حماية الشعب المرجانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20251204/موسكو-تعزز-علاقاتها-مع-المملكة-العربية-السعودية-1107807889.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105873974_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_ad9f1d26684927a8b7dae29de7d28d0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, أخبار العالم الآن, العالم العربي

القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية... ريادة سعودية عالمية في حماية النظم البيئية البحرية

08:43 GMT 22.01.2026
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل مطار شيريميتيفو طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. تُطلق الشركة رحلاتها من موسكو إلى الرياض.
استقبل مطار شيريميتيفو طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. تُطلق الشركة رحلاتها من موسكو إلى الرياض. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تستضيف السعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري أعمال القمة العالمية الأولى للشُّعب المرجانية، في خطوة تعكس ريادتها الدولية في حماية النظم البيئية البحرية، وتعزز مكانتها كقائد عالمي في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة.
وجرى الإعلان عن استضافة المملكة للقمة خلال فعاليات "البيت السعودي" المقامة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث أعلنت ذلك الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة السعودية لدى واشنطن، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن استضافة المملكة لهذه القمة تجسد جهودها المحلية والدولية في حماية النظم البيئية البحرية، من خلال تبني أحدث البرامج والتقنيات المبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعادة تأهيل الشعب المرجانية، واستعادة التوازن البيئي، وتحسين جودة الحياة.
موسكو تعزز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
موسكو تعزز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية
4 ديسمبر 2025, 13:04 GMT
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس)، الدكتور خالد الأصفهاني، أن القمة ستركز على ثلاثة محاور رئيسة هي: السياسات، والبحث العلمي، والتمويل، وتهدف إلى وضع إطار عملي وموجه للسياسات والتشريعات، يحقق الاستدامة المالية للشعب المرجانية والأنظمة البحرية المرتبطة بها.
وبين أن القمة تسعى إلى الانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، عبر إبراز الشعب المرجانية كأصول اقتصادية ضمن إستراتيجيات الاقتصاد الأزرق، واستحداث آليات تمويل مستدامة وقابلة للتوسع، إلى جانب إشراك القادة وصنّاع القرار في تطوير نماذج استثمارية قابلة للتطبيق، وبناء مسار تعبئة دولي منظم يقود إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
يُذكر أن المملكة تنظم هذه القمة العالمية من خلال مؤسسة "شمس"، بصفتها رئيسًا للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI) التي تضم في عضويتها 45 دولة، في دلالة على الثقة الدولية بالدور القيادي للمملكة في حماية الشعب المرجانية على مستوى العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала