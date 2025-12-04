https://sarabic.ae/20251204/موسكو-تعزز-علاقاتها-مع-المملكة-العربية-السعودية-1107807889.html
موسكو تعزز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية
موسكو تعزز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
صرح أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو، ورئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، بأنه تم عقد حوار تجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية في موسكو،... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T13:04+0000
2025-12-04T13:04+0000
2025-12-04T13:04+0000
روسيا
السعودية
اخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107807548_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c786f3008762589067f4da31f8147202.jpg
وقال غاربوزوف: "بناءً على توجيهات عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تعمل المدينة باستمرار على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة، والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجي لموسكو. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ارتفعت صادرات الشركات الموجودة في موسكو إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. علاوة على ذلك، تهتم العاصمة بتطوير مشاريع استثمارية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو"".وأضافت ستاريكوفا: "يقدم مركز"موسبروم" لدعم التصدير والصناعة والاستثمار، مجموعة واسعة من الأدوات لشركات موسكو الراغبة في زيادة صادراتها وتطوير مشاريع دولية تعزز إمكانات المدينة الصناعية، ونعتزم العام المقبل إطلاق إجراءات دعم تسويقي لمؤسسات موسكو لتعزيز حضورها في الخارج، ولا سيما في السوق السعودية".وعقب الحوار التجاري، وقّع مركز "موسبروم" مذكرة تفاهم مع شركة "فاليو ميكرز ستوديو"، وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود."صنع في روسيا" تقدم أفضل المنتجات الروسية في منتدى الأعمال الروسي السعودي بالرياضباحث سياسي: لا أحد سيثني السعودية عن القيام بعلاقات استراتيجية مع روسيا لتناغمها مع المصالح الدولية
https://sarabic.ae/20251201/روسيا-والسعودية-توقعان-اتفاقية-حكومية-مشتركة-بشأن-الإلغاء-المتبادل-للتأشيرات--1107665407.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107807548_194:0:1154:720_1920x0_80_0_0_d22772bb4238aac5de8bcfe34381ce95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, السعودية, اخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
روسيا, السعودية, اخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
موسكو تعزز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية
صرح أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو، ورئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، بأنه تم عقد حوار تجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية في موسكو، وتم مناقشة مجالات التعاون في الصناعه والاستثمار.
وقال غاربوزوف: "بناءً على توجيهات عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تعمل المدينة باستمرار على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة، والمملكة العربية السعودية
شريك استراتيجي لموسكو. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ارتفعت صادرات الشركات الموجودة في موسكو إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. علاوة على ذلك، تهتم العاصمة بتطوير مشاريع استثمارية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو
"".
وأكدت أولغا ستاريكوفا، المديرة العامة لمركز "موسبروم" لدعم التصدير والصناعة والاستثمار، خلال كلمتها في الحوار التجاري، أن موسكو تركز حاليا على العديد من مجالات التعاون الرئيسية مع المملكة العربية السعودية.
وأوضحت ستاريكوفا أن "المدينة تهتم بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتطبيق التقنيات الحيوية، وسيسهل هذا، على وجه الخصوص، تطوير المعدات الطبية المتقدمة وإنتاج الأدوية المبتكرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو"، وكما ستتيح الاستثمارات المالية من الشركاء الأجانب في إنشاء معالم سياحية عالمية المستوى في موسكو بناء مدن ملاهي كبيرة ومنتزهات مائية ضخمة".
وأضافت ستاريكوفا: "يقدم مركز"موسبروم" لدعم التصدير والصناعة والاستثمار، مجموعة واسعة من الأدوات لشركات موسكو الراغبة في زيادة صادراتها وتطوير مشاريع دولية تعزز إمكانات المدينة الصناعية، ونعتزم العام المقبل إطلاق إجراءات دعم تسويقي لمؤسسات موسكو لتعزيز حضورها في الخارج، ولا سيما في السوق السعودية
".
وعقب الحوار التجاري، وقّع مركز "موسبروم
" مذكرة تفاهم مع شركة "فاليو ميكرز ستوديو"، وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود.