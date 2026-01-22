https://sarabic.ae/20260122/برلماني-عربي-سابق-بالكنيست-لـسبوتنيك-الإضراب-العام-للجماهير-العربية-داخل-إسرائيل-حدث-تاريخي-1109536974.html

برلماني عربي سابق بالكنيست لـ"سبوتنيك": الإضراب العام للجماهير العربية داخل إسرائيل حدث تاريخي

برلماني عربي سابق بالكنيست لـ"سبوتنيك": الإضراب العام للجماهير العربية داخل إسرائيل حدث تاريخي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، محمد حسن كنعان، أن الجماهير العربية بالداخل الإسرائيلي نفذت إضرابا عاما وتظاهرات ضخمة، وصفها بأنها حدث تاريخي... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T19:58+0000

2026-01-22T19:58+0000

2026-01-22T19:58+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

بنيامين نتنياهو

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg

وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أكثر من 120 ألف متظاهر من مختلف أنحاء البلاد، خرجوا للمشاركة رغم ظروف الطقس الباردة، وهو ما يعكس حجم الغضب الشعبي العارم للجماهير العربية من الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو.وأكد كنعان أن "الجماهير العربية، بشيوخها ونسائها وشبابها، خرجت لترسل رسالة واضحة لحكومة إسرائيل بأنها شعب حي يطالب بالأمن والأمان، ويرغب في العيش بحرية واستقرار في قراه ومدنه، بعيدا عن الرعب الذي تفرضه عصابات الإجرام"، مشددا على "ضرورة وضع حد لمسلسل القتل اليومي، منتقدا بشدة تواطؤ الشرطة وإهمال الحكومة المتعمد لما يجري من عنف وتفش للجريمة المنظمة في المجتمعات العربية".وأضاف رئيس الحزب القومي العربي أن تسجيل أكثر من 22 قتيلا خلال أول 20 يوما فقط من مطلع العام الحالي هو أمر غريب ومستهجن، ولا يمكن استيعابه في ظل حكومة تدعي الديمقراطية، مشيرا إلى التناقض الصارخ في سياسة الحكومة التي تدعي القدرة على محاربة العالم بينما تقف عاجزة، أو غير راغبة، في إيقاف الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي.ولفت كنعان إلى المفارقة المتمثلة في حشد أكثر من 1500 شرطي لتأمين وحراسة التظاهرة، في حين كان الأجدى بتلك القوات التحرك لجمع السلاح غير المرخص وملاحقة المجرمين، مبينا أن هذه الصرخة المدوية التي شاركت فيها كافة الأطياف السياسية والاجتماعية هي احتجاج مباشر ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وبتواطؤ الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.واعتبر كنعان أن ما حدث يمثل صرخة البداية لانتفاضة جماهيرية عربية واسعة ضد السياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه القرى والمدن العربية، مؤكدا أن الشعب لن يصمت بعد اليوم على سياسات التهميش والدمار، وسينتزع حقه في حياة حرة وكريمة في وطنه.وبدأ مواطنون عرب في إسرائيل، اليوم الخميس، إضرابا عاما عن العمل والتعليم، وذلك احتجاجا على الانتشار الهائل للجريمة المنظمة في البلدات العربية.ويتهم العرب السلطات الإسرائيلية الحاكمة، بشقيها السياسي والأمني، بالامتناع عن تصفية هذه الظاهرة، بل وتشجيعها بشكل صريح، خصوصا في ظل تولي الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، مسؤوليته وزيراً للأمن الداخلي.وأعلنت كل من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عن الإضراب العام والشامل في المجتمع العربي، في ختام يوم حافل بالمظاهرات في عشرات البلدات.

https://sarabic.ae/20231121/عرب-فلسطين-في-الداخل-الإسرائيلي-ملاحقات-وتضييقات-ومخاوف-من-التهجير-1083358539.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, حصري