مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
بضغط من الفيفا... ملعب فلسطيني ينجو من قرار هدم إسرائيلي
بضغط من الفيفا... ملعب فلسطيني ينجو من قرار هدم إسرائيلي
وذكرت وسائل إعلام غربية أن رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، ورئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين، إلى جانب مسؤولين سويسريين، تدخلوا لدى الجانب الإسرائيلي لإنقاذ الملعب الواقع في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.وأكد اليويفا في بيان أن تشيفرين كان على تواصل مباشر مع رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم موشيه زواريس، في محاولة للحفاظ على الملعب بوصفه مساحة مجتمعية مهمة. كما نقلت وسائل إعلام عن مصدر في الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم قوله إن قرار الهدم "توقف مؤقتا"، مشيرا إلى أن النزاع القانوني لا يزال قائدا ويتطلب حلا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمرا بهدم الملعب، بدعوى أنه تم إنشاؤه بشكل غير قانوني قرب الجدار الإسمنتي العازل في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا التطور في ظل انتقادات دولية متزايدة لعمليات الهدم الإسرائيلية، وسط مخاوف فلسطينية من خطوات تهدف إلى تكريس ضم الضفة الغربية.
بضغط من الفيفا... ملعب فلسطيني ينجو من قرار هدم إسرائيلي

06:31 GMT 22.01.2026

نجا ملعب كرة قدم قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية من قرار إسرائيلي بهدمه، بعد تدخل وضغوط دولية قادها مسؤولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وذكرت وسائل إعلام غربية أن رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، ورئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين، إلى جانب مسؤولين سويسريين، تدخلوا لدى الجانب الإسرائيلي لإنقاذ الملعب الواقع في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وأكد اليويفا في بيان أن تشيفرين كان على تواصل مباشر مع رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم موشيه زواريس، في محاولة للحفاظ على الملعب بوصفه مساحة مجتمعية مهمة.
هربا من التداعيات القانونية.. إسرائيل تكرس "الضم الصامت" للسيطرة الأمنية على الضفة الغربية
12 يناير, 21:02 GMT
كما نقلت وسائل إعلام عن مصدر في الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم قوله إن قرار الهدم "توقف مؤقتا"، مشيرا إلى أن النزاع القانوني لا يزال قائدا ويتطلب حلا.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمرا بهدم الملعب، بدعوى أنه تم إنشاؤه بشكل غير قانوني قرب الجدار الإسمنتي العازل في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا التطور في ظل انتقادات دولية متزايدة لعمليات الهدم الإسرائيلية، وسط مخاوف فلسطينية من خطوات تهدف إلى تكريس ضم الضفة الغربية.
