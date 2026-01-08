https://sarabic.ae/20260108/القمة-الأردنية-الأوروبية-ترفض-أي-محاولات-إسرائيلية-لضم-الأراضي-في-الضفة-الغربية-1109033271.html
القمة الأردنية الأوروبية ترفض أي محاولات إسرائيلية لضم الأراضي في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أكد الأردن والاتحاد الأوروبي رفضهما الشديد لأية محاولات إسرائيلية تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو تضم المستوطنات، التي أقامتها إسرائيل بطرق غير قانونية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
2026-01-08T17:05+0000
2026-01-08T17:05+0000
2026-01-08T17:05+0000
جاء ذلك في بيان مشترك للجانبين اليوم الخميس، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشارت إلى أنه صدر في ختام أعمال القمة الثنائية التي استضافتها المملكة اليوم الخميس، بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووفد الاتحاد برئاسة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وأشار الجانبان إلى ترحيبهما باعتماد مجلس الأمن الدولي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، كما أشارا إلى "إعلان نيويورك"، الذي ينص على أن حركة حماس الفلسطينية، "يجب أن تنهي حكمها في غزة، وفقا لسياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد".ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه "تم مناقشة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتأكيد مجددًا على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل"، مشددًا على ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوّض فرص حل الدولتين.كما دعا البيان إسرائيل إلى "التراجع عن خطة الاستيطان في المنطقة "إي 1"، والتي تقوّض حل الدولتين"، مشددًا على ضرورة الالتزام بـ"الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس وما يتعلق بالوصاية الهاشمية التاريخية".
أكد الأردن والاتحاد الأوروبي رفضهما الشديد لأية محاولات إسرائيلية تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو تضم المستوطنات، التي أقامتها إسرائيل بطرق غير قانونية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك في بيان مشترك للجانبين اليوم الخميس، حسب وكالة
الأنباء الأردنية "بترا"، أشارت إلى أنه صدر في ختام أعمال القمة الثنائية التي استضافتها المملكة اليوم الخميس، بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووفد الاتحاد برئاسة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأشار الجانبان إلى ترحيبهما باعتماد مجلس الأمن الدولي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، كما أشارا إلى "إعلان نيويورك"، الذي ينص على أن حركة حماس الفلسطينية، "يجب أن تنهي حكمها في غزة، وفقا لسياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه "تم مناقشة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية
، والتأكيد مجددًا على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل"، مشددًا على ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوّض فرص حل الدولتين.
كما أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأعمال العنف والمستوطنات غير القانونية والأعمال أحادية الجانب، كما شددا على رفضها أي خطوات لتهجير الفلسطينيين.
كما دعا البيان إسرائيل
إلى "التراجع عن خطة الاستيطان في المنطقة "إي 1"، والتي تقوّض حل الدولتين"، مشددًا على ضرورة الالتزام بـ"الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس وما يتعلق بالوصاية الهاشمية التاريخية".