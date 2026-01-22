https://sarabic.ae/20260122/بي-إم-إم-نسخة-مطورة-من-مسدس-ماكاروف-الروسي-1109521668.html
"بي إم إم"... نسخة مطورة من مسدس "ماكاروف" الروسي
"بي إم إم"... نسخة مطورة من مسدس "ماكاروف" الروسي
سبوتنيك عربي
طورت روسيا "بي إم إم" ليكون نسخة مطورة من المسدس الكلاسيكي "ماكاروف"، الذي حقق انتشارا واسعا عالميا منذ ظهوره في عهد الاتحاد السوفيتي السابق. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T14:16+0000
2026-01-22T14:16+0000
2026-01-22T14:16+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109521327_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_b34f59d50633212ac8232d9e4112dd86.png
ويعتمد تصميم النسخة المطورة على تحسين الأجزاء الميكانيكية مع الحفاظ على نفس الطلقات عيار (9 * 18 مم) مع زيادة مستويات المتانة في حجرة الإطلاق ليلائم استخدام طلقات عالية الطاقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109521327_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_c44c672f2e4bedafed60b6d0bdef6640.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
"بي إم إم"... نسخة مطورة من مسدس "ماكاروف" الروسي
طورت روسيا "بي إم إم" ليكون نسخة مطورة من المسدس الكلاسيكي "ماكاروف"، الذي حقق انتشارا واسعا عالميا منذ ظهوره في عهد الاتحاد السوفيتي السابق.
ويعتمد تصميم النسخة المطورة على تحسين الأجزاء الميكانيكية مع الحفاظ على نفس الطلقات عيار (9 * 18 مم) مع زيادة مستويات المتانة في حجرة الإطلاق ليلائم استخدام طلقات عالية الطاقة.