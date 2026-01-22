عربي
أمساليوم
بث مباشر
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
ترامب: جميع الأطراف ستضطر إلى تقديم تنازلات في التسوية الأوكرانية
ترامب: جميع الأطراف ستضطر إلى تقديم تنازلات في التسوية الأوكرانية
ترامب: جميع الأطراف ستضطر إلى تقديم تنازلات في التسوية الأوكرانية

22:10 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 22:27 GMT 22.01.2026)
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على جميع أطراف الاتفاق بشأن أوكرانيا تقديم تنازلات.
وأضاف ترامب، في حديثه للصحفيين ردًا على سؤال حول التنازلات في إطار تسوية النزاع: "الجميع يقدم تنازلات من أجل إنهاء هذا الأمر".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
ترامب: واثق من أن بوتين يريد صفقة لتسوية الأزمة الأوكرانية
22:09 GMT
وفي وقت سابق، مساء أمس، أعلن الكرملين انطلاق المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
وأفاد الكرملين، ببدء مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر في الكرملين.
وذكر الكرملين أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يشاركان في الاجتماع.
