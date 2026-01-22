https://sarabic.ae/20260122/ترامب-جميع-الأطراف-ستضطر-إلى-تقديم-تنازلات-في-التسوية-الأوكرانية-1109540778.html
ترامب: جميع الأطراف ستضطر إلى تقديم تنازلات في التسوية الأوكرانية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على جميع أطراف الاتفاق بشأن أوكرانيا تقديم تنازلات.
22:10 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 22:27 GMT 22.01.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على جميع أطراف الاتفاق بشأن أوكرانيا تقديم تنازلات.
وأضاف ترامب، في حديثه للصحفيين ردًا على سؤال حول التنازلات في إطار تسوية النزاع: "الجميع يقدم تنازلات من أجل إنهاء هذا الأمر".
وفي وقت سابق، مساء أمس، أعلن الكرملين انطلاق المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
وأفاد الكرملين، ببدء مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر في الكرملين.
وذكر الكرملين أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يشاركان في الاجتماع.