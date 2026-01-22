https://sarabic.ae/20260122/فانس-التسوية-السلمية-للصراع-الأوكراني-تصب-في-مصلحة-الولايات-المتحدة-1109530082.html

فانس: التسوية السلمية للصراع الأوكراني تصب في مصلحة الولايات المتحدة

فانس: التسوية السلمية للصراع الأوكراني تصب في مصلحة الولايات المتحدة

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يوم الخميس، أن التسوية السلمية للنزاع الروسي الأوكراني تصب في مصلحة الولايات المتحدة، مضيفا أن إنهاء الأعمال العدائية قد... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال فانس من مدينة توليدو في ولاية أوهايو: "سألتم عن (فلاديمير) زيلينسكي وروسيا وأوكرانيا... إن جلوسهم للحوار يعد تقدما، وأعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في هذا الصدد. السلام هو ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.. نريد تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. نريد أن تُقلل أوروبا من تركيزها على الحرب، وأن تُركز أكثر على الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية".وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن نظام كييف يقر بخسارة السيطرة الحتمية، على ما تبقى من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال دي فانس في مقابلة مع موقع "إن هيرد": "ينظر الأوكرانيون، بشكل مفهوم، إلى هذا الأمر باعتباره قضية أمنية خطيرة، مع أنهم يقرّون سرًا بأنهم سيخسرون دونيتسك في نهاية المطاف على الأرجح".وأردف: "أعتقد أن الروس يرغبون فعلًا في بسط سيطرتهم على دونيتسك، ومن الواضح أن الأوكرانيين ينظرون إلى هذا الأمر على أنه قضية أمنية خطيرة... لذا فإن هذا التنازل عن الأراضي يُؤخر المفاوضات بشكل كبير".

