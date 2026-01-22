فانس: التسوية السلمية للصراع الأوكراني تصب في مصلحة الولايات المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
فانس: التسوية السلمية للصراع الأوكراني تصب في مصلحة الولايات المتحدة
فانس: التسوية السلمية للصراع الأوكراني تصب في مصلحة الولايات المتحدة
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يوم الخميس، أن التسوية السلمية للنزاع الروسي الأوكراني تصب في مصلحة الولايات المتحدة، مضيفا أن إنهاء الأعمال العدائية قد... 22.01.2026
وقال فانس من مدينة توليدو في ولاية أوهايو: "سألتم عن (فلاديمير) زيلينسكي وروسيا وأوكرانيا... إن جلوسهم للحوار يعد تقدما، وأعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في هذا الصدد. السلام هو ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.. نريد تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. نريد أن تُقلل أوروبا من تركيزها على الحرب، وأن تُركز أكثر على الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية".وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن نظام كييف يقر بخسارة السيطرة الحتمية، على ما تبقى من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال دي فانس في مقابلة مع موقع "إن هيرد": "ينظر الأوكرانيون، بشكل مفهوم، إلى هذا الأمر باعتباره قضية أمنية خطيرة، مع أنهم يقرّون سرًا بأنهم سيخسرون دونيتسك في نهاية المطاف على الأرجح".وأردف: "أعتقد أن الروس يرغبون فعلًا في بسط سيطرتهم على دونيتسك، ومن الواضح أن الأوكرانيين ينظرون إلى هذا الأمر على أنه قضية أمنية خطيرة... لذا فإن هذا التنازل عن الأراضي يُؤخر المفاوضات بشكل كبير".
فانس: التسوية السلمية للصراع الأوكراني تصب في مصلحة الولايات المتحدة

17:11 GMT 22.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي
 جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يوم الخميس، أن التسوية السلمية للنزاع الروسي الأوكراني تصب في مصلحة الولايات المتحدة، مضيفا أن إنهاء الأعمال العدائية قد يحول تركيز أوروبا نحو الاستثمار في الولايات المتحدة.
وقال فانس من مدينة توليدو في ولاية أوهايو: "سألتم عن (فلاديمير) زيلينسكي وروسيا وأوكرانيا... إن جلوسهم للحوار يعد تقدما، وأعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في هذا الصدد. السلام هو ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.. نريد تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. نريد أن تُقلل أوروبا من تركيزها على الحرب، وأن تُركز أكثر على الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن نظام كييف يقر بخسارة السيطرة الحتمية، على ما تبقى من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الخارجية الروسية: نعرب عن استغرابنا من عدم إطلاق سراح اثنين من أفراد ناقلة النفط "مارينيرا"
13:36 GMT
وقال دي فانس في مقابلة مع موقع "إن هيرد": "ينظر الأوكرانيون، بشكل مفهوم، إلى هذا الأمر باعتباره قضية أمنية خطيرة، مع أنهم يقرّون سرًا بأنهم سيخسرون دونيتسك في نهاية المطاف على الأرجح".
وأضاف أن "مسألة التنازل عن الأراضي تُبطئ بشكل ملحوظ المفاوضات الرامية إلى حل النزاع الأوكراني".
وأردف: "أعتقد أن الروس يرغبون فعلًا في بسط سيطرتهم على دونيتسك، ومن الواضح أن الأوكرانيين ينظرون إلى هذا الأمر على أنه قضية أمنية خطيرة... لذا فإن هذا التنازل عن الأراضي يُؤخر المفاوضات بشكل كبير".
