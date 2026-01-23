https://sarabic.ae/20260123/أول-دولة-تسن-قانونا-شاملا-بشأن-الاستخدام-الآمن-للذكاء-الاصطناعي-1109566598.html

أول دولة تسن قانونا شاملا بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

أول دولة تسن قانونا شاملا بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

أفادت كوريا الجنوبية بأنها أصبحت أول دولة في العالم تسن قانونا شاملا ينظم الاستخدام الآمن لنماذج الذكاء الاصطناعي، والذي يعتمد إطارا قانونيا متكاملا للتعامل مع... 23.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-23T16:27+0000

2026-01-23T16:27+0000

2026-01-23T16:27+0000

كوريا الجنوبية

أخبار الذكاء الاصطناعي

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091789787_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_fc99f97c539a2a119a029eaec6274387.jpg

ودخل القانون الأساسي لتطوير الذكاء الاصطناعي وبناء الثقة حيّز التنفيذ رسميا، بحسب وزارة العلوم في سيئول، ليعد أول تبنّ حكومي عالمي لمبادئ تنظيمية شاملة، تحكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.ويركز القانون على تحميل الشركات ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي مسؤوليات أكبر في الحد من إنتاج أو نشر المحتوى الزائف والمضلل، مع منح الحكومة صلاحيات فرض غرامات وفتح تحقيقات بحق المخالفين، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.ويُلزم القانون الجهات التي تعتمد هذه النماذج بإخطار المستخدمين بأن الخدمات المقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على مسؤوليتها عن حماية سلامتهم، إلى جانب فرض استخدام علامات مائية على المحتوى المُنتج آليًا للدلالة على مصدره.وقال مسؤول في وزارة العلوم بكوريا الجنوبية، إن وضع العلامات المائية يمثل "الحد الأدنى من الضمانات" للحد من الآثار السلبية لسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما تقنيات التزييف العميق أو "Deepfake".كما يفرض القانون على الشركات العالمية المقدمة لخدمات الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية تعيين ممثل محلي، إذا تجاوزت إيراداتها السنوية العالمية تريليون وون، أو بلغت مبيعاتها المحلية 10 مليارات وون، أو تخطى عدد مستخدميها اليوميين مليون مستخدم، وهي معايير تنطبق حاليا على شركات مثل "غوغل" و"أوبن آي".وتصل الغرامات على مخالفة أحكام القانون إلى 30 مليون وون، مع منح فترة سماح تمتد لعام واحد قبل بدء تطبيق العقوبات، لإتاحة الوقت أمام الشركات للتكيف مع المتطلبات الجديدة.

https://sarabic.ae/20260111/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يضاعف-سرعة-اكتشاف-الأدوية-مليون-مرة-1109135702.html

https://sarabic.ae/20260113/البنتاغون-يعلن-إطلاق-استراتيجية-لتطوير-الذكاء-الاصطناعي-لدمجه-في-المجال-العسكري-1109189488.html

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الجنوبية, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار