الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميلين لاستخبارات كييف متورطين في سلسلة أعمال تخريب في القرم
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميلين لاستخبارات كييف متورطين في سلسلة أعمال تخريب في القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال عميلين لاستخبارات كييف متورطين في سلسلة أعمال تخريب وإرهاب خلال عامي 2024 - 2025 في القرم.
وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في جمهورية القرم، مواطنين روسيين، من مواليد عام 1995، متورطين في سلسلة أعمال تخريب وإرهاب، خلال عامي 2024 و2025، بأوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وأضاف الجهاز: "من بين الموقوفين رجل من آسيا الوسطى، من مواليد عام 1995، كان يخطط لإضرام النار في مبنى إداري في إقليم خاباروفسك، ومقيم في جمهورية قبردينو- بلقاريا، من مواليد عام 2009".وأوضحت لجنة التحقيق أن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، سجل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رسالة فيديو إلى قادة منظمة إرهابية وانضم إليها، وبناءً على تعليمات من مُشغله، كان يُعدّ لهجوم باستخدام عبوة ناسفة وأسلحة ضد ضباط شرطة في نالتشيك.وتم فتح قضية جنائية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، والتخطيط لهجوم إرهابي من قبل مجموعة من الأفراد.
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال عميلين لاستخبارات كييف متورطين في سلسلة أعمال تخريب وإرهاب خلال عامي 2024 - 2025 في القرم.
وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في جمهورية القرم، مواطنين روسيين، من مواليد عام 1995، متورطين في سلسلة أعمال تخريب وإرهاب، خلال عامي 2024 و2025، بأوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وصول مرتزقة كولومبيين لتعويض خسائر القوات الأوكرانية في خاركوف - الأمن الروسي
17 يناير, 01:59 GMT

وأصدر جهاز الأمن الروسي، في وقت سابق، بيانا جاء فيه: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع لجنة التحقيق، من إحباط خطط لهجمات إرهابية استهدفت مسؤولين حكوميين في إقليم خاباروفسك وعناصر إنفاذ القانون في جمهورية قبردينو-بلقاريا".

وأضاف الجهاز: "من بين الموقوفين رجل من آسيا الوسطى، من مواليد عام 1995، كان يخطط لإضرام النار في مبنى إداري في إقليم خاباروفسك، ومقيم في جمهورية قبردينو- بلقاريا، من مواليد عام 2009".
وأوضحت لجنة التحقيق أن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، سجل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رسالة فيديو إلى قادة منظمة إرهابية وانضم إليها، وبناءً على تعليمات من مُشغله، كان يُعدّ لهجوم باستخدام عبوة ناسفة وأسلحة ضد ضباط شرطة في نالتشيك.

وتلقى منفذو الهجمات تعليماتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر تطبيق تليغرام، وعُثرعلى محادثات مع مسلحين تتضمن أوصافا لجرائم وصورا للضحايا المستهدفين على الأجهزة التي صودرت منهم.

وتم فتح قضية جنائية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، والتخطيط لهجوم إرهابي من قبل مجموعة من الأفراد.
