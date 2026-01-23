https://sarabic.ae/20260123/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-عميلين-لاستخبارات-كييف-متورطين-في-سلسلة-أعمال-تخريب-في-القرم-1109547861.html
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميلين لاستخبارات كييف متورطين في سلسلة أعمال تخريب في القرم
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميلين لاستخبارات كييف متورطين في سلسلة أعمال تخريب في القرم
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال عميلين لاستخبارات كييف متورطين في سلسلة أعمال تخريب وإرهاب خلال عامي 2024 - 2025 في القرم. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T07:31+0000
2026-01-23T07:31+0000
2026-01-23T07:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_0:94:1533:956_1920x0_80_0_0_9180a5e27ca8b86090ccb4c81eef4b66.jpg
وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في جمهورية القرم، مواطنين روسيين، من مواليد عام 1995، متورطين في سلسلة أعمال تخريب وإرهاب، خلال عامي 2024 و2025، بأوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وأضاف الجهاز: "من بين الموقوفين رجل من آسيا الوسطى، من مواليد عام 1995، كان يخطط لإضرام النار في مبنى إداري في إقليم خاباروفسك، ومقيم في جمهورية قبردينو- بلقاريا، من مواليد عام 2009".وأوضحت لجنة التحقيق أن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، سجل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رسالة فيديو إلى قادة منظمة إرهابية وانضم إليها، وبناءً على تعليمات من مُشغله، كان يُعدّ لهجوم باستخدام عبوة ناسفة وأسلحة ضد ضباط شرطة في نالتشيك.وتم فتح قضية جنائية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، والتخطيط لهجوم إرهابي من قبل مجموعة من الأفراد.
https://sarabic.ae/20260117/وصول-مرتزقة-كولومبيين-لتعويض-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف---الأمن-الروسي-1109326287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_67:0:1467:1050_1920x0_80_0_0_0089a63f34ac6deb954952bdc71ce6d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميلين لاستخبارات كييف متورطين في سلسلة أعمال تخريب في القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال عميلين لاستخبارات كييف متورطين في سلسلة أعمال تخريب وإرهاب خلال عامي 2024 - 2025 في القرم.
وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في جمهورية القرم، مواطنين روسيين، من مواليد عام 1995، متورطين في سلسلة أعمال تخريب وإرهاب، خلال عامي 2024 و2025، بأوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
وأصدر جهاز الأمن الروسي، في وقت سابق، بيانا جاء فيه: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع لجنة التحقيق، من إحباط خطط لهجمات إرهابية استهدفت مسؤولين حكوميين في إقليم خاباروفسك وعناصر إنفاذ القانون في جمهورية قبردينو-بلقاريا".
وأضاف الجهاز: "من بين الموقوفين رجل من آسيا الوسطى، من مواليد عام 1995، كان يخطط لإضرام النار في مبنى إداري في إقليم خاباروفسك، ومقيم في جمهورية قبردينو- بلقاريا، من مواليد عام 2009".
وأوضحت لجنة التحقيق أن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، سجل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رسالة فيديو إلى قادة منظمة إرهابية وانضم إليها، وبناءً على تعليمات من مُشغله، كان يُعدّ لهجوم باستخدام عبوة ناسفة وأسلحة ضد ضباط شرطة في نالتشيك.
وتلقى منفذو الهجمات تعليماتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر تطبيق تليغرام، وعُثرعلى محادثات مع مسلحين تتضمن أوصافا لجرائم وصورا للضحايا المستهدفين على الأجهزة التي صودرت منهم.
وتم فتح قضية جنائية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، والتخطيط لهجوم إرهابي من قبل مجموعة من الأفراد.