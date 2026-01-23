التكنولوجيا الروسية تحضر بـ30 شركة بمعرض "إينوبروم" في الرياض

https://sarabic.ae/20260123/التكنولوجيا-الروسية-تحضر-بـ30-شركة-في-معرض-إينوبروم-في-الرياض-1109562092.html
وسينظم مركز التصدير الروسي معرضًا وطنيًا جماعيًا تحت شعار "صُنع في روسيا" ضمن فعاليات معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المركز.
ويُقام هذا الحدث لأول مرة في الرياض، في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط 2026، وسيمثل نقطة التقاء رئيسية لتطوير الشراكة التكنولوجية بين البلدين.
ويجمع المعرض الوطني "صنع في روسيا" أكثر من 30 شركة روسية رائدة لعرض أحدث الحلول في مجال التحول الرقمي والصناعي.
وستتيح المشاركة في معرض بهذا المستوى للشركات الروسية فرصة الاندماج في استراتيجية رؤية المملكة 2030.
وتُعدّ الريادة التكنولوجية، بدورها، أحد المحاور الخمسة الرئيسية لاستراتيجية تطوير مركز التصدير الروسي حتى عام 2030.
وستعرض شركات من 14 منطقة في البلاد ابتكاراتها المتميزة، ويضم الوفد شركات من موسكو وسانت بطرسبرغ، وإقليم كراسنودار، وجمهوريتي تتارستان وماري إيل، بالإضافة إلى مناطق بيلغورود، وموسكو، ونيجني نوفغورود، ونوفوسيبيرسك، وسفيردلوفسك، وتولا، وتيومين، وتشيلابينسك، وياروسلافل.
وتمثل المشاركة في هذا المعرض فرصة للشركات الروسية للمشاركة في "رؤية المملكة 2030". كما سيعرض الجناح إنجازات المهندسين والمطورين الروس في 3 مجالات محورية:
1.
تكنولوجيا "المدن الذكية" والطاقة.
3.
صناعة الأجهزة عالية التقنية وتكنولوجيا المعلومات: تعرض معدات تحليلية، وأنظمة جوية بدون طيار، وحلول في مجالات الاتصالات والأمن السيبراني.
ويواصل الصندوق تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق الدولية، ويتوفر جدول زمني كامل ومُحدّث للمعارض والبعثات التجارية على منصة "صادراتي" في قسم "الفعاليات".
ويتزامن انعقاد الحدث مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والسعودية، وتعود جذورها إلى عام 1926، ما يضفي بعدا تاريخيا ورمزيا لمعرض "إينوبروم السعودية"، ويرسخه كمنصة استثنائية لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق جديدة تتجاوز الجوانب الاقتصادية والتجارية لتشمل مزيدا من التقارب الثقافي والإنساني بين البلدين.