التكنولوجيا الروسية تحضر بـ30 شركة بمعرض "إينوبروم" في الرياض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/التكنولوجيا-الروسية-تحضر-بـ30-شركة-في-معرض-إينوبروم-في-الرياض-1109562092.html
التكنولوجيا الروسية تحضر بـ30 شركة بمعرض "إينوبروم" في الرياض
التكنولوجيا الروسية تحضر بـ30 شركة بمعرض "إينوبروم" في الرياض
سبوتنيك عربي
يعتزم مركز التصدير الروسي، تسليط الضوء على الإمكانات التكنولوجية للبلاد في معرض "إينوبروم" الأول في المملكة العربية السعودية. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T14:03+0000
2026-01-23T14:09+0000
روسيا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082687119_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_9e762550e5ff0853442bb0084d2e7c77.jpg
وسينظم مركز التصدير الروسي معرضًا وطنيًا جماعيًا تحت شعار "صُنع في روسيا" ضمن فعاليات معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المركز.ويُقام هذا الحدث لأول مرة في الرياض، في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط 2026، وسيمثل نقطة التقاء رئيسية لتطوير الشراكة التكنولوجية بين البلدين.ويجمع المعرض الوطني "صنع في روسيا" أكثر من 30 شركة روسية رائدة لعرض أحدث الحلول في مجال التحول الرقمي والصناعي.وتُعدّ الريادة التكنولوجية، بدورها، أحد المحاور الخمسة الرئيسية لاستراتيجية تطوير مركز التصدير الروسي حتى عام 2030.وتمثل المشاركة في هذا المعرض فرصة للشركات الروسية للمشاركة في "رؤية المملكة 2030". كما سيعرض الجناح إنجازات المهندسين والمطورين الروس في 3 مجالات محورية:ويواصل الصندوق تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق الدولية، ويتوفر جدول زمني كامل ومُحدّث للمعارض والبعثات التجارية على منصة "صادراتي" في قسم "الفعاليات".ويتزامن انعقاد الحدث مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والسعودية، وتعود جذورها إلى عام 1926، ما يضفي بعدا تاريخيا ورمزيا لمعرض "إينوبروم السعودية"، ويرسخه كمنصة استثنائية لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق جديدة تتجاوز الجوانب الاقتصادية والتجارية لتشمل مزيدا من التقارب الثقافي والإنساني بين البلدين.اتفاقيات وشراكات هامة...ما أهم الملفات على طاولة اجتماع اللجنة الروسية السعودية المرتقب؟
https://sarabic.ae/20260114/وزير-الصناعة-السعودي-لـسبوتنيك-نبذل-جهودا-كبيرة-لضمان-سلاسة-الإمداد-للمعادن-والموارد-الطبيعية-1109225545.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082687119_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_52b3786d0cea87c9f12ff9b3df8df965.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار روسيا اليوم
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار روسيا اليوم

التكنولوجيا الروسية تحضر بـ30 شركة بمعرض "إينوبروم" في الرياض

14:03 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 14:09 GMT 23.01.2026)
© Sputnik . Kirill Kallinikovمركز التصدير الروسي
مركز التصدير الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Sputnik . Kirill Kallinikov
تابعنا عبر
يعتزم مركز التصدير الروسي، تسليط الضوء على الإمكانات التكنولوجية للبلاد في معرض "إينوبروم" الأول في المملكة العربية السعودية.
وسينظم مركز التصدير الروسي معرضًا وطنيًا جماعيًا تحت شعار "صُنع في روسيا" ضمن فعاليات معرض "إينوبروم" الدولي للصناعات في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المركز.
ويُقام هذا الحدث لأول مرة في الرياض، في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط 2026، وسيمثل نقطة التقاء رئيسية لتطوير الشراكة التكنولوجية بين البلدين.
ويجمع المعرض الوطني "صنع في روسيا" أكثر من 30 شركة روسية رائدة لعرض أحدث الحلول في مجال التحول الرقمي والصناعي.
وستتيح المشاركة في معرض بهذا المستوى للشركات الروسية فرصة الاندماج في استراتيجية رؤية المملكة 2030.
وتُعدّ الريادة التكنولوجية، بدورها، أحد المحاور الخمسة الرئيسية لاستراتيجية تطوير مركز التصدير الروسي حتى عام 2030.
وستعرض شركات من 14 منطقة في البلاد ابتكاراتها المتميزة، ويضم الوفد شركات من موسكو وسانت بطرسبرغ، وإقليم كراسنودار، وجمهوريتي تتارستان وماري إيل، بالإضافة إلى مناطق بيلغورود، وموسكو، ونيجني نوفغورود، ونوفوسيبيرسك، وسفيردلوفسك، وتولا، وتيومين، وتشيلابينسك، وياروسلافل.
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نبذل جهودا كبيرة لضمان سلاسة الإمداد للمعادن والموارد الطبيعية
14 يناير, 10:45 GMT
وتمثل المشاركة في هذا المعرض فرصة للشركات الروسية للمشاركة في "رؤية المملكة 2030". كما سيعرض الجناح إنجازات المهندسين والمطورين الروس في 3 مجالات محورية:
1.
تكنولوجيا "المدن الذكية" والطاقة.
2.
هندسة البناء والإنتاج.
3.
صناعة الأجهزة عالية التقنية وتكنولوجيا المعلومات: تعرض معدات تحليلية، وأنظمة جوية بدون طيار، وحلول في مجالات الاتصالات والأمن السيبراني.
ويواصل الصندوق تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق الدولية، ويتوفر جدول زمني كامل ومُحدّث للمعارض والبعثات التجارية على منصة "صادراتي" في قسم "الفعاليات".
ويتزامن انعقاد الحدث مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والسعودية، وتعود جذورها إلى عام 1926، ما يضفي بعدا تاريخيا ورمزيا لمعرض "إينوبروم السعودية"، ويرسخه كمنصة استثنائية لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق جديدة تتجاوز الجوانب الاقتصادية والتجارية لتشمل مزيدا من التقارب الثقافي والإنساني بين البلدين.
اتفاقيات وشراكات هامة...ما أهم الملفات على طاولة اجتماع اللجنة الروسية السعودية المرتقب؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала