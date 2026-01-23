الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260123/الجيش-الإسرائيلي-يواصل-عمليته-العسكرية-في-الخليل-لليوم-الرابع-وسط-تخوف-من-تداعياتها-1109550774.html
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
سبوتنيك عربي
2026-01-23T12:00+0000
2026-01-23T12:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
مدينة الخليل
اسرائيل
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebda6fbe39dfe8ea25965573502191ce.jpg
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها

12:00 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 12:12 GMT 23.01.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، تنفيذ عملية عسكرية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، شملت إجراءات مشددة وإغلاق أحياء كاملة ومنع التجول، وفرض حصار على قرابة 80 ألف فلسطيني في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
ونشرت القوات الإسرائيلية الحواجز وأغلقت بعض الأحياء بالسواتر الترابية، واقتحم الجيش الإسرائيلي بيوت الفلسطينيين وأخضع الأهالي للتحقيق الميداني، وأغلقت المدارس وجميع المحال التجارية، وسط شلل للحياة ونقص الأغذية وانتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في مدينة الخليل.
ويحاول المواطنون المحاصرون في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، تأمين الدواء للمرضى وبعض المواد الغذائية، ورغم سماح الجيش الإسرائيلي للمواطنين بالخروج لوقت قصير، مشيا على الأقدام في اليوم الثالث للحصار، إلا أن الوقت لم يكن كافيا ليحصلوا على بعض الاحتياجات الضرورية والمواد الغذائية.
وقال المواطن وصفي الزرو من سكان المنطقة الجنوبية المحاصرة في مدينة الخليل، لوكالة "سبوتنيك": "جيش الاحتلال أغلق المنطقة بالكامل، وسط انتشار للقوات والآليات العسكرية في جميع الاتجاهات، واقتحم بعض المنازل وأجبر الأهالي على إخلائها، وحولها إلى ثكنات عسكرية".
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف الزرو: "خرجت من المنزل المحاصر رغم منع التجول، لأن والدي مصاب بمرض مزمن وحياته في خطر ويحتاج إلى الدواء، وكانت مغامرة خطرة، لكني استطعت الوصول إلى مركز المدينة لشراء الدواء، ولا أعرف كيف سأعود للمنزل، فجنود الاحتلال يعتدون بالضرب على المواطنين في المنطقة المحاصرة، وقد أصيب بعض المواطنين بكسور ورضوض جراء خروجهم من بيوتهم".
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتحاول الطواقم الطبية الوصول إلى المنطقة المحاصرة في الخليل لنقل بعض المرضى والمصابين، لكن الجيش الإسرائيلي يضع عراقيل على الحركة والتنقل ويمنع التجول في المنطقة، وأفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 15 فلسطيني، خلال مداهمات واسعة للمنازل تخللها تدمير لبعض محتوياتها، ومداهمة عدد من المنشآت والمحال التجارية وتحطيم أبوابها وتفتيشها.
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويشير الزرو إلى أن "المنطقة المحاصرة تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء، ويمنع الجيش الإسرائيلي دخول طواقم الإسعاف والمواد الغذائية، في ظل إغلاق كامل للطرق الرئيسية والفرعية، وتدمير العشرات من مركبات المواطنين، ما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية للمواطنين المحاصرين".
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال المواطن وصفي الزرو: "الاقتحام والحصار المستمر وإغلاق المحال التجارية، فاقم الظروف المعيشية للمواطنين، والتي كانت صعبة من قبل العملية الإسرائيلية، فعلى سبيل المثال أنا أعمل سائقا في البلدة القديمة، ورزقي أحصل عليه بشكل يومي، ومنذ 4 أيام لم أعمل لذلك لا أملك المال، وهذا الدواء الذي تراه في يدي هو لوالدي، وكلف 100 شيكل (31 دولار)، والله سبحانه يعلم كيف وفرت المال لشرائه".
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف المواطن من مدينة الخليل مجتبى العجلوني لـ "سبوتنيك": "أكثر من 70 ألف مواطن محاصرون في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ومنذ أيام نحاول الوصول إلى المنطقة المحاصرة، لإيصال الماء والغذاء للعائلات المحاصرة، لكن الأمر صعب للغاية بسبب إغلاق الجيش للمنطقة ومنع التجول، ويصلنا مناشدات متكررة من العائلات المحاصرة، لتوفير بعض الأدوية والطعام والماء وحليب الأطفال وبعض الاحتياجات الضرورية".

تخوف فلسطيني من تداعيات العملية الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية تهدف إلى ما وصفه "إنهاء البنية التحتية المسلحة، ومصادرة أسلحة ووسائل قتالية واعتقال مسلحين"، لكن مع استمرار العملية لليوم الرابع تتصاعد المخاوف الفلسطينية من تداعياتها على حياة الفلسطينيين، وسط تحذيرات من فرض واقع جديد في مدينة الخليل ومصادرة مناطق وأحياء لصالح التوسع الاستيطاني في الخليل.
وقالت رئيسة بلدية الخليل بالإنابة أسماء الشرباتي لوكالة "سبوتنيك": "المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بمثابة درع حام للبلدة القديمة، وهذه المنطقة ملاصقة للحرم الإبراهيمي، وبالتالي أهمية المنطقة واستمرار العملية الإسرائيلية ووضع مزيد من الحواجز، يأتي في سياق نية الاحتلال للسيطرة الكاملة على المناطق المحيطة بالبلدة القديمة، وإفراغها من سكانها وتجفيف الحركة فيها، وما يجري ليس بمعزل عن مشروع التوسع الاستيطاني للبؤر الاستيطانية الخمسة في الخليل".
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويشير المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي، أنيس التلاحمة، لـ"سبوتنيك"، إلى أن "العملية العسكرية في الخليل لها أهداف أخرى غير المعلن عنها، وأعتقد أن الهدف الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه في مدينة الخليل هو مصادرة أحياء في المناطق المحاصرة، والتوسع في المشاريع الاستيطانية، ومن ثم تحويل هذه المناطق المعزولة والمحاصرة إلى بيئة طاردة لإجبار سكانها على النزوح منها، خاصة منطقة جبل جوهر القريبة من مستوطنة كريات 4، والقريبة أيضا من الحرم الإبراهيمي".
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبيّن أنيس التلاحمة أن "العملية العسكرية الإسرائيلية في الخليل، تذكر بنهج العمليات العسكرية التي ما زال الجيش الإسرائيلي ينفذها شمالي الضفة الغربية، وتتشابه الإجراءات العسكرية شمالي الضفة، مع ما يحدث في جنوبها".
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويأتي هذا التصعيد جنوبي الضفة، في ظل حالة من التوتر تشهدها محافظة الخليل، وسط استمرار الاقتحامات والحصار والتضييق على المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم، وفي سياق العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عمليات عسكرية في الضفة الغربية، وتطلق العنان للمستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 1107 فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، واعتقال أكثر من 21 ألفا، ومصادرة مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في الضفة الغربية، بحسب المعطيات الرسمية الفلسطينية.
