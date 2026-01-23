https://sarabic.ae/20260123/ترامب-يزعم-أن-كندا-تعارض-بناء-نظام-القبة-الذهبية-فوق-غرينلاند-1109572376.html

ترامب يزعم أن كندا تعارض بناء نظام "القبة الذهبية" فوق غرينلاند

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كندا عارضت بناء منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" فوق غرينلاند. 23.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تعارض كندا بناء القبة الذهبية فوق غرينلاند، رغم أن هذه المنظومة ستوفر لها الحماية".وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم أمس الخميس، إن "كندا لا تعيش بسبب الولايات المتحدة. كندا تزدهر لأننا كنديون"، مؤكدًا أن التحالفات العالمية تتغير وأن بلاده يجب أن تكون نموذجًا في عصر الانقسامات.وأضاف كارني في خطاب وطني ألقاه في مدينة كيبك قبيل افتتاح دورة تشريعية جديدة، أن الحكومة تعتزم تعزيز الإنفاق الدفاعي للدفاع عن السيادة وتأمين الحدود، وأن كندا ستكون "منارة ونموذجًا لعالم ضائع في أمواجه".وفي خطابه الموجه للجمهور المحلي، قال إن كندا يجب أن تكون نموذجًا في عصر "تراجع الديمقراطية"، مصرحًا بأن "كندا لا تستطيع حل كل مشاكل العالم، لكن بإمكاننا أن نظهر أن طريقًا آخر ممكن، وأن مسار التاريخ ليس مقدرًا له أن ينحرف نحو الاستبداد والإقصاء".ونقل كارني عن خطط حكومته لتعزيز الإنفاق الدفاعي، قائلاً: "يجب علينا الدفاع عن سيادتنا وتأمين حدودنا". وأضاف أن لدى كندا أيضًا مهمة "لتكون منارة، ونموذجًا لعالم ضائع في أمواجه".

