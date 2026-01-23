https://sarabic.ae/20260123/كبير-مستشاري-البيت-الأبيض-غرونباوم-يؤكد-أنه-يعمل-ضمن-مسار-تفاوضي-واحد-مع-ويتكوف-وكوشنر-1109569586.html
كبير مستشاري البيت الأبيض غرونباوم يؤكد أنه يعمل ضمن مسار تفاوضي واحد مع ويتكوف وكوشنر
كبير مستشاري البيت الأبيض غرونباوم يؤكد أنه يعمل ضمن مسار تفاوضي واحد مع ويتكوف وكوشنر
سبوتنيك عربي
أكد كبير مستشاري البيت الأبيض ومفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" في مكتب الخدمات العامة الأمريكي، جوش غرونباوم ، اليوم الجمعة، أنه يعمل على نفس المسار التفاوضي... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T18:59+0000
2026-01-23T18:59+0000
2026-01-23T18:59+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/13/1109393687_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_0625e22f8de7bc7f7e2d637c198e0829.jpg
وقال غرونباوم في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أنا (أعمل) على نفس المسار مع جاريد (كوشنر) وستيف (ويتكوف)".ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع: "المحور الرئيسي الذي سيبحث في أبوظبي هو مسألة السيطرة على الأراضي".وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، عن مباحثات عقدت بين الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، والتي استمرت لأكثر من 3 ساعات ونصف.وخلال اللقاء، أكد الرئيس الروسي على أهمية التوصل إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. وفي الوقت نفسه، شدد بوتين على أن روسيا ستواصل السعي بثبات لتحقيق الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة إلى أن يتم التوصل إلى تسوية.
https://sarabic.ae/20260123/رئيس-دولة-الإمارات-يستقبل-وفودا-من-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-1109566759.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/13/1109393687_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_ae2c50299a82996e97817df8b5664295.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كبير مستشاري البيت الأبيض غرونباوم يؤكد أنه يعمل ضمن مسار تفاوضي واحد مع ويتكوف وكوشنر
أكد كبير مستشاري البيت الأبيض ومفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" في مكتب الخدمات العامة الأمريكي، جوش غرونباوم ، اليوم الجمعة، أنه يعمل على نفس المسار التفاوضي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
وقال غرونباوم في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أنا (أعمل) على نفس المسار مع جاريد (كوشنر) وستيف (ويتكوف)".
وقد أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الجمعة، بأن المحور الرئيسي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبوظبي يتمثل في التوصل لتفاهمات بشأن مسألة السيطرة على الأراضي.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع: "المحور الرئيسي الذي سيبحث في أبوظبي هو مسألة السيطرة على الأراضي".
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، عن مباحثات عقدت بين الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، والتي استمرت لأكثر من 3 ساعات ونصف.
وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي، كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي، صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" غوش غرينباوم.
وخلال اللقاء، أكد الرئيس الروسي على أهمية التوصل إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. وفي الوقت نفسه، شدد بوتين على أن روسيا ستواصل السعي بثبات لتحقيق الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة إلى أن يتم التوصل إلى تسوية.