ليبيا.. "الوطنية للنفط" تعلن تحويل مليارات الدولارات إلى "المركزي" خلال 2025
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أنها أحالت نحو 22 مليار دولار إلى مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي 2025، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار كمدفوعات... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب بيانات نشرتها المؤسسة على مواقع التواصل، فقد بلغ حجم الدفع بالإنابة 578 مليونا و824 ألفا و350 دولارا، فيما وصلت قيمة الغاز المخصص للسوق المحلية من مشتريات الشركات إلى 633 مليونا، و686 ألفا و234 دولارا.كما سجلت قيمة المحروقات ضمن آلية المبادلة خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 نحو مليار و365 مليون دولار، في حين بلغت قيمة المحروقات الموردة خلال العام الماضي 7 مليارات و866 مليونا و906 آلاف دولار، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن المبالغ المسيلة من مصرف ليبيا المركزي بلغت مليارين و679 مليونا و342 ألف دولار، مقابل 3 مليارات و822 مليونا و93 ألف دولار مبالغ غير مسيلة.
وبحسب بيانات نشرتها المؤسسة على مواقع التواصل، فقد بلغ حجم الدفع بالإنابة 578 مليونا و824 ألفا و350 دولارا، فيما وصلت قيمة الغاز المخصص للسوق المحلية من مشتريات الشركات إلى 633 مليونا، و686 ألفا و234 دولارا.
كما سجلت قيمة المحروقات ضمن آلية المبادلة خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 نحو مليار و365 مليون دولار، في حين بلغت قيمة المحروقات الموردة خلال العام الماضي 7 مليارات و866 مليونا و906 آلاف دولار، وفقا لبوابة
"الوسط" الليبية.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن المبالغ المسيلة من مصرف ليبيا المركزي بلغت مليارين و679 مليونا و342 ألف دولار، مقابل 3 مليارات و822 مليونا و93 ألف دولار مبالغ غير مسيلة.