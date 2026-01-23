https://sarabic.ae/20260123/ما-هي-الدول-التي-وقعت-على-ميثاق-مجلس-السلام-حول-غزة؟--1109566432.html
ما هي الدول التي وقعت على ميثاق "مجلس السلام" حول غزة؟
وقعت 19 دولة بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني الجاري في دافوس، على ميثاق "مجلس السلام" في غزة الذي شكلته واشنطن، حيث ضمّت الدول الموقعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن والإمارات وقطروالبحرين والمغرب وتركيا، إضافة إلى إندونيسيا وباكستان وأوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان وأرمينيا والمجر وبلغاريا وكوسوفو وباراغواي والأرجنتين ومنغوليا.