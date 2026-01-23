https://sarabic.ae/20260123/8-قتلى-وجرحى-إثر-مواجهات-بين-القوات-المشتركة-وأنصار-الله-جنوبي-اليمن-1109574287.html
8 قتلى وجرحى إثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوبي اليمن
8 قتلى وجرحى إثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوبي اليمن
سقط 8 أشخاص بين قتيل وجريح، أمس الجمعة، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الضالع (جنوبي اليمن). 23.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048844667_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_1e14bded5108f9ee7b730fc0702ed54e.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048844667_284:0:2367:1562_1920x0_80_0_0_7f1dcc6c80600e5ed04c84e4efb7909e.jpg
8 قتلى وجرحى إثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوبي اليمن
سقط 8 أشخاص بين قتيل وجريح، أمس الجمعة، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك
" بأن مواجهات اندلعت بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [المطالب بانفصال جنوبي اليمن]، عاملة ضمن القوات المشتركة، ومقاتلين من جماعة "أنصار الله" في قطاع الثوخَّب شمال غربي الضالع.
وأضاف أن المواجهات التي دارت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة إثر محاولة "أنصار الله" التقدم صوب جبل استراتيجي في قطاع الثوخَّب، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، في حين سقط قتيلان على الأقل وثلاثة مصابين في صفوف الجماعة.
وتأتي المواجهات بعد أيام من إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، يوم الأربعاء الماضي، أن "اليمن يشهد خفضًا للتصعيد العسكري واستقرارًا عامًا"، مؤكدًا أن "الوضع الأمني في أجزاء من الجنوب لا يزال هشًا".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة
التي استمرت 6 أشهر.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدَّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.