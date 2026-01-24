أسوأ حوادث القطارات في أوروبا

أحد أفراد الحرس المدني الإسباني يقف قرب حطام قطار في موقع حادث مميت شهد خروج قطارين عاليي السرعة عن السكة جنوبي إسبانيا، في يناير/كانون الثاني 2026، بحسب ما أظهرته صور من موقع الحادث.
أخرج عمال الإنقاذ راكبا مصابا على نقالة من بين حطام القطارات في بلجيكا عقب تصادم قطارين للركاب وجها لوجه، في فبراير/شباط 2010، خلال ساعة الذروة في إحدى ضواحي بروكسل، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، بحسب ما أفاد به مسؤولون بلجيكيون.
وقعت كارثة خط كوينتينشيل الجانبي، في 22 مايو/أيار 1915 بمقاطعة دومفريشير في اسكتلندا، حيث أدى اصطدام 3 قطارات إلى مقتل 226 شخصا، فيما لم يعرف العدد الدقيق للضحايا، ولا تزال هذه الكارثة تعد أسوأ حادث قطارات في تاريخ بريطانيا.
تناثرت حطام القطارات على خطوط السكك الحديدية في مدينة تيمبي، الواقعة على بعد نحو 376 كيلومترا شمال أثينا بالقرب من مدينة لاريسا في اليونان عقب حادث تصادم، في مارس/آذار 2023، حيث اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص، من بينهم عدد كبير من طلاب الجامعات العائدين من عطلتهم، بسرعة عالية قبيل منتصف ليل الثلاثاء، بـقطار شحن قادم من الاتجاه المعاكس.
وقع حادث خروج قطار مونبارناس عن مساره، في أكتوبر/تشرين الأول 1895 بالعاصمة الفرنسية باريس، عندما عجز قطار ركاب عن التوقف أثناء نزوله منحدرا، فاصطدم بحاجز السكة الحديدية، قبل أن يتدحرج إلى رصيف المحطة ويخترق جدار المبنى ويسقط في الشارع المقابل. وأسهمت الصور الفوتوغرافية الشهيرة للقطار المنحرف عن مساره، إضافة إلى تناوله في العديد من الأعمال الفنية، في تخليد الحادث بوصفه أحد أشهر حوادث السكك الحديدية في التاريخ.
أظهرت صورة جوية التُقطت، في يونيو/حزيران 1998 موقع خروج قطار ألماني فائق السرعة عن مساره في مدينة إيشيده شمال ألمانيا، وأسفر الحادث، عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، واستُخدمت الرافعات والمطارق الهوائية ومصابيح القطع في عمليات البحث، حيث عمل مئات العمال بين حطام عربات الركاب المحطمة أسفل جسر منهار للعثور على الجثث التي دفنت تحت الأنقاض.
تحطمت عربات قطار خارج محطة ساوثهول غربي لندن، في سبتمبر/أيلول 1997، إثر اصطدام قطار ركاب فائق السرعة بقطار شحن، وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين.
تُعد كارثة قطار بالفانو أسوأ حادثة قطارات في تاريخ إيطاليا، حيث وقعت، ليلة 2-3 مارس/آذار 1944، في مدينة بالفانو بمنطقة لوكانيا ( المعروفة حاليًا باسم بازيليكاتا). وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من 500 شخص كانوا في عربات الشحن نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون وغازات الاحتراق الأخرى المنبعثة من غرفة احتراق القاطرة أثناء توقف القطار لفترة طويلة في نفق أرمي.
قام أعضاء فرق الإنقاذ بتفتيش حطام قطار ركاب مكون من أربع عربات بعد خروجه عن مساره في قرية بيوتشي (وهي قرية تقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا شمال شرق بودغوريتسا)، في يناير/كانون الثاني 2006، وكان القطار قد خرج عن مساره وسقط في واد نهري أثناء خروجه من نفق فوق نهر موراكا ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا على الأقل وإصابة 198 راكبا.
