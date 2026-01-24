عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260124/أسوأ-حوادث-القطارات-في-أوروبا-1109584446.html
أسوأ حوادث القطارات في أوروبا
أسوأ حوادث القطارات في أوروبا
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأسوء حوادث القطارات في أوروبا، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 24.01.2026
2026-01-24T11:43+0000
2026-01-24T11:43+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109584617_0:901:1750:1885_1920x0_80_0_0_84705bdda88e2a402e7465c4eef193f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109584617_0:394:1750:1707_1920x0_80_0_0_f6b28f60b9bc12f3806f43adb8c5d746.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
صور

أسوأ حوادث القطارات في أوروبا

11:43 GMT 24.01.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأسوء حوادث القطارات في أوروبا، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© REUTERS Susana Vera

أحد أفراد الحرس المدني الإسباني يقف قرب حطام قطار في موقع حادث مميت شهد خروج قطارين عاليي السرعة عن السكة جنوبي إسبانيا، في يناير/كانون الثاني 2026، بحسب ما أظهرته صور من موقع الحادث.

أحد أفراد الحرس المدني الإسباني يقف قرب حطام قطار في موقع حادث مميت شهد خروج قطارين عاليي السرعة عن السكة جنوبي إسبانيا، في يناير/كانون الثاني 2026، بحسب ما أظهرته صور من موقع الحادث. - سبوتنيك عربي
1/12
© REUTERS Susana Vera

أحد أفراد الحرس المدني الإسباني يقف قرب حطام قطار في موقع حادث مميت شهد خروج قطارين عاليي السرعة عن السكة جنوبي إسبانيا، في يناير/كانون الثاني 2026، بحسب ما أظهرته صور من موقع الحادث.

© AP Photo / Yves Logghe

أخرج عمال الإنقاذ راكبا مصابا على نقالة من بين حطام القطارات في بلجيكا عقب تصادم قطارين للركاب وجها لوجه، في فبراير/شباط 2010، خلال ساعة الذروة في إحدى ضواحي بروكسل، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، بحسب ما أفاد به مسؤولون بلجيكيون.

أخرج عمال الإنقاذ راكبا مصابا على نقالة من بين حطام القطارات في بلجيكا عقب تصادم قطارين للركاب وجها لوجه، في فبراير/شباط 2010، خلال ساعة الذروة في إحدى ضواحي بروكسل، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، بحسب ما أفاد به مسؤولون بلجيكيون. - سبوتنيك عربي
2/12
© AP Photo / Yves Logghe

أخرج عمال الإنقاذ راكبا مصابا على نقالة من بين حطام القطارات في بلجيكا عقب تصادم قطارين للركاب وجها لوجه، في فبراير/شباط 2010، خلال ساعة الذروة في إحدى ضواحي بروكسل، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، بحسب ما أفاد به مسؤولون بلجيكيون.

© Photo / Public domain

وقعت كارثة خط كوينتينشيل الجانبي، في 22 مايو/أيار 1915 بمقاطعة دومفريشير في اسكتلندا، حيث أدى اصطدام 3 قطارات إلى مقتل 226 شخصا، فيما لم يعرف العدد الدقيق للضحايا، ولا تزال هذه الكارثة تعد أسوأ حادث قطارات في تاريخ بريطانيا.

وقعت كارثة خط كوينتينشيل الجانبي، في 22 مايو/أيار 1915 بمقاطعة دومفريشير في اسكتلندا، حيث أدى اصطدام 3 قطارات إلى مقتل 226 شخصا، فيما لم يعرف العدد الدقيق للضحايا، ولا تزال هذه الكارثة تعد أسوأ حادث قطارات في تاريخ بريطانيا. - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Public domain

وقعت كارثة خط كوينتينشيل الجانبي، في 22 مايو/أيار 1915 بمقاطعة دومفريشير في اسكتلندا، حيث أدى اصطدام 3 قطارات إلى مقتل 226 شخصا، فيما لم يعرف العدد الدقيق للضحايا، ولا تزال هذه الكارثة تعد أسوأ حادث قطارات في تاريخ بريطانيا.

© AP Photo / Bela Szandelszky تفحص رجل مجري محرك قطار عقب اصطدامه بحافلة ألمانية عند معبر سكة حديد في مدينة سيوفوك، الواقعة على بعد نحو 110 كيلومترات غرب بودابست بالقرب من بحيرة بالاتون.
 تفحص رجل مجري محرك قطار عقب اصطدامه بحافلة ألمانية عند معبر سكة حديد في مدينة سيوفوك، الواقعة على بعد نحو 110 كيلومترات غرب بودابست بالقرب من بحيرة بالاتون. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Bela Szandelszky
تفحص رجل مجري محرك قطار عقب اصطدامه بحافلة ألمانية عند معبر سكة حديد في مدينة سيوفوك، الواقعة على بعد نحو 110 كيلومترات غرب بودابست بالقرب من بحيرة بالاتون.
© AP Photo / Giannis Papanikos

تناثرت حطام القطارات على خطوط السكك الحديدية في مدينة تيمبي، الواقعة على بعد نحو 376 كيلومترا شمال أثينا بالقرب من مدينة لاريسا في اليونان عقب حادث تصادم، في مارس/آذار 2023، حيث اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص، من بينهم عدد كبير من طلاب الجامعات العائدين من عطلتهم، بسرعة عالية قبيل منتصف ليل الثلاثاء، بـقطار شحن قادم من الاتجاه المعاكس.

تناثرت حطام القطارات على خطوط السكك الحديدية في مدينة تيمبي، الواقعة على بعد نحو 376 كيلومترا شمال أثينا بالقرب من مدينة لاريسا في اليونان عقب حادث تصادم، في مارس/آذار 2023، حيث اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص، من بينهم عدد كبير من طلاب الجامعات العائدين من عطلتهم، بسرعة عالية قبيل منتصف ليل الثلاثاء، بـقطار شحن قادم من الاتجاه المعاكس. - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Giannis Papanikos

تناثرت حطام القطارات على خطوط السكك الحديدية في مدينة تيمبي، الواقعة على بعد نحو 376 كيلومترا شمال أثينا بالقرب من مدينة لاريسا في اليونان عقب حادث تصادم، في مارس/آذار 2023، حيث اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص، من بينهم عدد كبير من طلاب الجامعات العائدين من عطلتهم، بسرعة عالية قبيل منتصف ليل الثلاثاء، بـقطار شحن قادم من الاتجاه المعاكس.

© AP Photo / Massimo Mazzilliبحث رجال الإطفاء الإيطاليون بين الحطام في موقع حادث قطار وقع عقب تصادم قطارين للركاب وجها لوجه بالقرب من بلدة أندريا في منطقة بوليا جنوبي إيطاليا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، في يوليو/تموز 2016.
بحث رجال الإطفاء الإيطاليون بين الحطام في موقع حادث قطار وقع عقب تصادم قطارين للركاب وجها لوجه بالقرب من بلدة أندريا في منطقة بوليا جنوبي إيطاليا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، في يوليو/تموز 2016. - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Massimo Mazzilli
بحث رجال الإطفاء الإيطاليون بين الحطام في موقع حادث قطار وقع عقب تصادم قطارين للركاب وجها لوجه بالقرب من بلدة أندريا في منطقة بوليا جنوبي إيطاليا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، في يوليو/تموز 2016.
© Photo / Public domain/Levy & fils

وقع حادث خروج قطار مونبارناس عن مساره، في أكتوبر/تشرين الأول 1895 بالعاصمة الفرنسية باريس، عندما عجز قطار ركاب عن التوقف أثناء نزوله منحدرا، فاصطدم بحاجز السكة الحديدية، قبل أن يتدحرج إلى رصيف المحطة ويخترق جدار المبنى ويسقط في الشارع المقابل. وأسهمت الصور الفوتوغرافية الشهيرة للقطار المنحرف عن مساره، إضافة إلى تناوله في العديد من الأعمال الفنية، في تخليد الحادث بوصفه أحد أشهر حوادث السكك الحديدية في التاريخ.

وقع حادث خروج قطار مونبارناس عن مساره، في أكتوبر/تشرين الأول 1895 بالعاصمة الفرنسية باريس، عندما عجز قطار ركاب عن التوقف أثناء نزوله منحدرا، فاصطدم بحاجز السكة الحديدية، قبل أن يتدحرج إلى رصيف المحطة ويخترق جدار المبنى ويسقط في الشارع المقابل. وأسهمت الصور الفوتوغرافية الشهيرة للقطار المنحرف عن مساره، إضافة إلى تناوله في العديد من الأعمال الفنية، في تخليد الحادث بوصفه أحد أشهر حوادث السكك الحديدية في التاريخ. - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / Public domain/Levy & fils

وقع حادث خروج قطار مونبارناس عن مساره، في أكتوبر/تشرين الأول 1895 بالعاصمة الفرنسية باريس، عندما عجز قطار ركاب عن التوقف أثناء نزوله منحدرا، فاصطدم بحاجز السكة الحديدية، قبل أن يتدحرج إلى رصيف المحطة ويخترق جدار المبنى ويسقط في الشارع المقابل. وأسهمت الصور الفوتوغرافية الشهيرة للقطار المنحرف عن مساره، إضافة إلى تناوله في العديد من الأعمال الفنية، في تخليد الحادث بوصفه أحد أشهر حوادث السكك الحديدية في التاريخ.

© AP Photo / El correo Gallego/Antonio Hernandezاستجابت فرق الطوارئ لحادث خروج قطار عن مساره في مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا شمالي غرب إسبانيا، في يوليو/تموز 2013، وأدى الحادث إلى انقلاب عربات الركاب على جوانبها وتمزق إحدى العربات على الأقل، مع تصاعد الدخان في الهواء.
استجابت فرق الطوارئ لحادث خروج قطار عن مساره في مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا شمالي غرب إسبانيا، في يوليو/تموز 2013، وأدى الحادث إلى انقلاب عربات الركاب على جوانبها وتمزق إحدى العربات على الأقل، مع تصاعد الدخان في الهواء. - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / El correo Gallego/Antonio Hernandez
استجابت فرق الطوارئ لحادث خروج قطار عن مساره في مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا شمالي غرب إسبانيا، في يوليو/تموز 2013، وأدى الحادث إلى انقلاب عربات الركاب على جوانبها وتمزق إحدى العربات على الأقل، مع تصاعد الدخان في الهواء.
© AP Photo / Fabian Bimmer

أظهرت صورة جوية التُقطت، في يونيو/حزيران 1998 موقع خروج قطار ألماني فائق السرعة عن مساره في مدينة إيشيده شمال ألمانيا، وأسفر الحادث، عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، واستُخدمت الرافعات والمطارق الهوائية ومصابيح القطع في عمليات البحث، حيث عمل مئات العمال بين حطام عربات الركاب المحطمة أسفل جسر منهار للعثور على الجثث التي دفنت تحت الأنقاض.

أظهرت صورة جوية التُقطت، في يونيو/حزيران 1998 موقع خروج قطار ألماني فائق السرعة عن مساره في مدينة إيشيده شمال ألمانيا، وأسفر الحادث، عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، واستُخدمت الرافعات والمطارق الهوائية ومصابيح القطع في عمليات البحث، حيث عمل مئات العمال بين حطام عربات الركاب المحطمة أسفل جسر منهار للعثور على الجثث التي دفنت تحت الأنقاض. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Fabian Bimmer

أظهرت صورة جوية التُقطت، في يونيو/حزيران 1998 موقع خروج قطار ألماني فائق السرعة عن مساره في مدينة إيشيده شمال ألمانيا، وأسفر الحادث، عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، واستُخدمت الرافعات والمطارق الهوائية ومصابيح القطع في عمليات البحث، حيث عمل مئات العمال بين حطام عربات الركاب المحطمة أسفل جسر منهار للعثور على الجثث التي دفنت تحت الأنقاض.

© AP Photo / Alistair Grant

تحطمت عربات قطار خارج محطة ساوثهول غربي لندن، في سبتمبر/أيلول 1997، إثر اصطدام قطار ركاب فائق السرعة بقطار شحن، وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين.

تحطمت عربات قطار خارج محطة ساوثهول غربي لندن، في سبتمبر/أيلول 1997، إثر اصطدام قطار ركاب فائق السرعة بقطار شحن، وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين. - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Alistair Grant

تحطمت عربات قطار خارج محطة ساوثهول غربي لندن، في سبتمبر/أيلول 1997، إثر اصطدام قطار ركاب فائق السرعة بقطار شحن، وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين.

© Photo / Public domain

تُعد كارثة قطار بالفانو أسوأ حادثة قطارات في تاريخ إيطاليا، حيث وقعت، ليلة 2-3 مارس/آذار 1944، في مدينة بالفانو بمنطقة لوكانيا ( المعروفة حاليًا باسم بازيليكاتا). وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من 500 شخص كانوا في عربات الشحن نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون وغازات الاحتراق الأخرى المنبعثة من غرفة احتراق القاطرة أثناء توقف القطار لفترة طويلة في نفق أرمي.

تُعد كارثة قطار بالفانو أسوأ حادثة قطارات في تاريخ إيطاليا، حيث وقعت، ليلة 2-3 مارس/آذار 1944، في مدينة بالفانو بمنطقة لوكانيا ( المعروفة حاليًا باسم بازيليكاتا). وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من 500 شخص كانوا في عربات الشحن نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون وغازات الاحتراق الأخرى المنبعثة من غرفة احتراق القاطرة أثناء توقف القطار لفترة طويلة في نفق أرمي. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Public domain

تُعد كارثة قطار بالفانو أسوأ حادثة قطارات في تاريخ إيطاليا، حيث وقعت، ليلة 2-3 مارس/آذار 1944، في مدينة بالفانو بمنطقة لوكانيا ( المعروفة حاليًا باسم بازيليكاتا). وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من 500 شخص كانوا في عربات الشحن نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون وغازات الاحتراق الأخرى المنبعثة من غرفة احتراق القاطرة أثناء توقف القطار لفترة طويلة في نفق أرمي.

© AP Photo / Risto Bozovic

قام أعضاء فرق الإنقاذ بتفتيش حطام قطار ركاب مكون من أربع عربات بعد خروجه عن مساره في قرية بيوتشي (وهي قرية تقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا شمال شرق بودغوريتسا)، في يناير/كانون الثاني 2006، وكان القطار قد خرج عن مساره وسقط في واد نهري أثناء خروجه من نفق فوق نهر موراكا ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا على الأقل وإصابة 198 راكبا.

قام أعضاء فرق الإنقاذ بتفتيش حطام قطار ركاب مكون من أربع عربات بعد خروجه عن مساره في قرية بيوتشي (وهي قرية تقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا شمال شرق بودغوريتسا)، في يناير/كانون الثاني 2006، وكان القطار قد خرج عن مساره وسقط في واد نهري أثناء خروجه من نفق فوق نهر موراكا ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا على الأقل وإصابة 198 راكبا. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Risto Bozovic

قام أعضاء فرق الإنقاذ بتفتيش حطام قطار ركاب مكون من أربع عربات بعد خروجه عن مساره في قرية بيوتشي (وهي قرية تقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا شمال شرق بودغوريتسا)، في يناير/كانون الثاني 2006، وكان القطار قد خرج عن مساره وسقط في واد نهري أثناء خروجه من نفق فوق نهر موراكا ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا على الأقل وإصابة 198 راكبا.

