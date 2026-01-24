أسوأ حوادث القطارات في أوروبا

وقع حادث خروج قطار مونبارناس عن مساره، في أكتوبر/تشرين الأول 1895 بالعاصمة الفرنسية باريس، عندما عجز قطار ركاب عن التوقف أثناء نزوله منحدرا، فاصطدم بحاجز السكة الحديدية، قبل أن يتدحرج إلى رصيف المحطة ويخترق جدار المبنى ويسقط في الشارع المقابل. وأسهمت الصور الفوتوغرافية الشهيرة للقطار المنحرف عن مساره، إضافة إلى تناوله في العديد من الأعمال الفنية، في تخليد الحادث بوصفه أحد أشهر حوادث السكك الحديدية في التاريخ.