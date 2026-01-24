https://sarabic.ae/20260124/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يرشح-نوري-المالكي-لرئاسة-الوزراء-1109596652.html
الإطار التنسيقي في العراق يرشح نوري المالكي لرئاسة الوزراء
أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم السبت، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا. 24.01.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم السبت، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا.
وجاء في بيان الإطار التنسيقي: "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعا موسعا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".
وتابع البيان: "بعد نقاش معمق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحا للكتلة النيابية الأكثر عددا، واستنادا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وبحسب البيان، أكد الإطار التنسيقي التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".
ودعا الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى "عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للتوقيتات الدستورية".