عربي
https://sarabic.ae/20260124/الاتحاد-الأوروبي-يفشل-في-الاستغناء-عن-اليورانيوم-الروسي-خلال-أربع-سنوات-1109575848.html
الاتحاد الأوروبي يفشل في الاستغناء عن اليورانيوم الروسي خلال أربع سنوات
الاتحاد الأوروبي يفشل في الاستغناء عن اليورانيوم الروسي خلال أربع سنوات
سبوتنيك عربي
لم يتمكن الاتحاد الأوروبي خلال أربع سنوات من التخلي عن اليورانيوم الروسي، إذ لا تزال روسيا تؤمّن جزءًا ملحوظًا من إمدادات هذا العنصر؛ ففي الفترة من يناير/كانون... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T03:36+0000
2026-01-24T03:36+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101912797_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f2aacf7ab55bc8c258bbff0c3a65fdd3.jpg
ووفقًا للحسابات، زاد الاتحاد الأوروبي خلال 11 شهرًا من عام 2025 مشترياته من اليورانيوم الروسي المخصب بنسبة ربع على أساس سنوي، لتصل إلى 180.9 مليون يورو. ونتيجة لذلك أصبحت روسيا خامس أكبر مصدّر لهذا العنصر إلى السوق الأوروبية، متجاوزة كندا.وارتفعت حصة اليورانيوم الروسي خلال 11 شهرًا بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي لتصل إلى 7.5% من إجمالي الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي. وكان أكبر مورد في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني هو المملكة المتحدة بقيمة 839.7 مليون يورو.وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عن خطط لحظر استيراد اليورانيوم الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، وعلى خلاف الاتحاد الأوروبي، كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد وقّع قانونًا يحظر استيراد اليورانيوم الروسي، مع السماح باستمرار هذه الإمدادات حتى عام 2028 فقط في حالات منفصلة.وقبل فرض العقوبات المناهضة لروسيا، كانت روسيا أكبر مورّد لليورانيوم إلى الاتحاد الأوروبي؛ ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وفّرت البلاد 36% من إجمالي إمدادات اليورانيوم المخصب إلى السوق الأوروبية.
https://sarabic.ae/20250924/ربع-محطات-الطاقة-النووية-الأمريكية-تعمل-باليورانيوم-الروسي-1105193358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101912797_100:0:1000:675_1920x0_80_0_0_b1ad9a410b3d2b23a020b7a7a6cf5166.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يفشل في الاستغناء عن اليورانيوم الروسي خلال أربع سنوات

03:36 GMT 24.01.2026
مسؤول أمني إيراني يرتدي ملابس واقية يتجول في جزء من منشأة تحويل اليورانيوم خارج مدينة أصفهان الإيرانية، 30 مارس/ آذار 2005
مسؤول أمني إيراني يرتدي ملابس واقية يتجول في جزء من منشأة تحويل اليورانيوم خارج مدينة أصفهان الإيرانية، 30 مارس/ آذار 2005 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
لم يتمكن الاتحاد الأوروبي خلال أربع سنوات من التخلي عن اليورانيوم الروسي، إذ لا تزال روسيا تؤمّن جزءًا ملحوظًا من إمدادات هذا العنصر؛ ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025 شكّلت الإمدادات الروسية ما يقرب من عُشر واردات أوروبا، وفق ما توصلت إليه وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات "يوروستات".
ووفقًا للحسابات، زاد الاتحاد الأوروبي خلال 11 شهرًا من عام 2025 مشترياته من اليورانيوم الروسي المخصب بنسبة ربع على أساس سنوي، لتصل إلى 180.9 مليون يورو. ونتيجة لذلك أصبحت روسيا خامس أكبر مصدّر لهذا العنصر إلى السوق الأوروبية، متجاوزة كندا.
ربع محطات الطاقة النووية الأمريكية تعمل باليورانيوم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
ربع محطات الطاقة النووية الأمريكية تعمل باليورانيوم الروسي
24 سبتمبر 2025, 07:11 GMT
وارتفعت حصة اليورانيوم الروسي خلال 11 شهرًا بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي لتصل إلى 7.5% من إجمالي الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي. وكان أكبر مورد في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني هو المملكة المتحدة بقيمة 839.7 مليون يورو.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عن خطط لحظر استيراد اليورانيوم الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، وعلى خلاف الاتحاد الأوروبي، كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد وقّع قانونًا يحظر استيراد اليورانيوم الروسي، مع السماح باستمرار هذه الإمدادات حتى عام 2028 فقط في حالات منفصلة.
وقبل فرض العقوبات المناهضة لروسيا، كانت روسيا أكبر مورّد لليورانيوم إلى الاتحاد الأوروبي؛ ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وفّرت البلاد 36% من إجمالي إمدادات اليورانيوم المخصب إلى السوق الأوروبية.
