https://sarabic.ae/20260124/ليس-لحمايتي-السيسي-يوضح-خلال-الاحتفال-بعيد-الشرطة-المصرية-1109587259.html
"ليس لحمايتي".. السيسي يوضح خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية
"ليس لحمايتي".. السيسي يوضح خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن اعتزازه وفخره بشهداء الشرطة وأبناء الشعب المصري، مؤكدا دورهم المحوري في حماية أمن الوطن واستقراره. 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T11:32+0000
2026-01-24T11:32+0000
2026-01-24T11:32+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104323/41/1043234191_0:0:2596:1461_1920x0_80_0_0_6795379ed0e9475624872ca2be91c6e6.jpg
وخلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، شدد االسيسي على أن رجال الشرطة هم أبناء وبنات مصر، ولا يوجد فرق بينهم وبين باقي أبناء الشعب، فهم جميعا يعملون من أجل الحفاظ على أمن البلاد.وقال في هذا السياق: "أحذر أن يفرّق أي شخص بين الناس عند رؤية هذه الصورة، فهؤلاء هم أولادنا وبناتنا.. أبناء مصر، ليسوا ميليشيات أو جماعات خارجة عن القانون.. هذه إحدى مؤسسات الدولة، ومن فيها هم أبناء وبنات مصر من شعبنا".وعن تجهيزات وزارة الداخلية المصرية التي عُرضت خلال الاحتفالية، أوضح السيسي: "التجهيزات الأمنية القوية علشان بلدنا فقط.. من غير ما أجيب كلام.. هؤلاء لحماية بلدنا وشعبها وبمقدراته.. مش حماية لحد.. مش لحمايتي والله.. والله والله ليس لحمايتي".وأشار إلى أن "شهداء الشرطة ينتمون إلى بيوت مصرية عادية، وكل شهيد يمثل صفحة مضيئة في تاريخ الأمة"، مؤكدا أهمية تعزيز الثقة والتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، خاصة لدى الشباب". وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته أن الشهداء لم يكونوا ضحايا حوادث عابرة، بل قدموا أرواحهم فداءا للوطن، مشددا على أن "تضحياتهم كانت من أجل حماية الدولة والشعب". ويحتفل الشعب المصري في 25 يناير/ كانون الثاني من كل عام بعيد الشرطة المصرية، وهي مناسبة وطنية، تجدد التأكيد على العلاقة الوثيقة بين المواطنين ورجال الأمن، وتستحضر تضحيات وزارة الداخلية المصرية، في سبيل حماية الوطن واستقراره.
https://sarabic.ae/20230123/السيسي-يحذر-من-المحاولات-المستمرة-لهدم-الجيش-والشرطة-1072609261.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104323/41/1043234191_89:0:2517:1821_1920x0_80_0_0_6656244cd3e8604f2d805f9a7c07b87d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"ليس لحمايتي".. السيسي يوضح خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية
أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن اعتزازه وفخره بشهداء الشرطة وأبناء الشعب المصري، مؤكدا دورهم المحوري في حماية أمن الوطن واستقراره.
وخلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، شدد االسيسي على أن رجال الشرطة هم أبناء وبنات مصر، ولا يوجد فرق بينهم وبين باقي أبناء الشعب، فهم جميعا يعملون من أجل الحفاظ على أمن البلاد.
وقال في هذا السياق: "أحذر أن يفرّق أي شخص بين الناس عند رؤية هذه الصورة، فهؤلاء هم أولادنا وبناتنا.. أبناء مصر، ليسوا ميليشيات أو جماعات خارجة عن القانون.. هذه إحدى مؤسسات الدولة، ومن فيها هم أبناء وبنات مصر من شعبنا".
وتابع: "نحن نتواجد في هذا المكان من أجل أمن مصر فقط، وأقول هذا لأنه من الممكن أن يكون أحد يحاول أن يسيء، نحن نفعل هذا ليس لكي نحمي نظام، ولكن نفعل هذا كي نحمي دولة بشعبها، ما يتم فعله ليس لحماية شخص، لكن لحماية دولة وشعب من مخاطر وتهديدات شهدناها السنوات الماضية ولم تنتهي بعد".
وعن تجهيزات وزارة الداخلية المصرية التي عُرضت خلال الاحتفالية، أوضح السيسي: "التجهيزات الأمنية القوية علشان بلدنا فقط.. من غير ما أجيب كلام.. هؤلاء لحماية بلدنا وشعبها وبمقدراته.. مش حماية لحد.. مش لحمايتي والله.. والله والله ليس لحمايتي".
وأشار إلى أن "شهداء الشرطة ينتمون إلى بيوت مصرية عادية، وكل شهيد يمثل صفحة مضيئة في تاريخ الأمة"، مؤكدا أهمية تعزيز الثقة والتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، خاصة لدى الشباب".
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته أن الشهداء لم يكونوا ضحايا حوادث عابرة، بل قدموا أرواحهم فداءا للوطن، مشددا على أن "تضحياتهم كانت من أجل حماية الدولة والشعب".
ويحتفل الشعب المصري في 25 يناير/ كانون الثاني من كل عام بعيد الشرطة المصرية، وهي مناسبة وطنية، تجدد التأكيد على العلاقة الوثيقة بين المواطنين ورجال الأمن، وتستحضر تضحيات وزارة الداخلية المصرية، في سبيل حماية الوطن واستقراره.