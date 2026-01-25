السعودية تؤجل عقد دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 في نيوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260125/السعودية-تؤجل-عقد-دورة-الألعاب-الشتوية-الآسيوية-2029-في-نيوم-1109614084.html
السعودية تؤجل عقد دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 في نيوم
السعودية تؤجل عقد دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 في نيوم
سبوتنيك عربي
قررت اللجنة الأولمبية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي تأجيل موعد استضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 "آسياد"، إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T10:41+0000
2026-01-25T10:41+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109613871_0:47:1256:754_1920x0_80_0_0_5e80353e474ec93083cd44adaa288fa5.jpg
وفي بيان صدر أمس السبت، أفاد المجلس الأولمبي الآسيوي بأن الهيئتين اتفقتا على "إطار عمل مُحدَّث لاستضافة" الألعاب مستقبلًا، وسيتم تأجيلها "إلى موعد لاحق يُعلن عنه في الوقت المناسب".وأوضح البيان أن المملكة العربية السعودية ستستضيف بدلًا من ذلك، سلسلة من فعاليات الرياضات الشتوية المستقلة في السنوات المقبلة.وكان من المقرر إقامة الألعاب في "تروجينا"، المُخطط لها أن تكون منتجعًا للتزلج على مدار العام في جبال "نيوم"، وهو مشروع ضخم بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي لبناء مدينة جديدة في الصحراء الغربية للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر.ومن المقرر أن تستضيف المملكة سلسلة من الفعاليات الكبرى في السنوات المقبلة، والتي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك معرض "إكسبو" العالمي 2030 في العاصمة الرياض، وكأس العالم لكرة القدم 2034.ويرتكز هذا المشروع على الإنفاق الرياضي من قِبل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الثروة السيادي البالغ 900 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20221004/السعودية-تستضيف-دورة-الألعاب-الآسيوية-الشتوية-2029-في-نيوم-1068594023.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109613871_140:0:1256:837_1920x0_80_0_0_fd52588664b7d95e9afe5644956de655.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات

السعودية تؤجل عقد دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 في نيوم

10:41 GMT 25.01.2026
© Photo / Unsplash/ NEOMمدينة "نيوم" السعودية
مدينة نيوم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Photo / Unsplash/ NEOM
تابعنا عبر
قررت اللجنة الأولمبية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي تأجيل موعد استضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 "آسياد"، إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر إقامتها في منتجع "جبلي"، ضمن مشروع مدينة "نيوم" السعودية المستقبلية.
وفي بيان صدر أمس السبت، أفاد المجلس الأولمبي الآسيوي بأن الهيئتين اتفقتا على "إطار عمل مُحدَّث لاستضافة" الألعاب مستقبلًا، وسيتم تأجيلها "إلى موعد لاحق يُعلن عنه في الوقت المناسب".
وأوضح البيان أن المملكة العربية السعودية ستستضيف بدلًا من ذلك، سلسلة من فعاليات الرياضات الشتوية المستقلة في السنوات المقبلة.
وكان من المقرر إقامة الألعاب في "تروجينا"، المُخطط لها أن تكون منتجعًا للتزلج على مدار العام في جبال "نيوم"، وهو مشروع ضخم بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي لبناء مدينة جديدة في الصحراء الغربية للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر.
ومن المقرر أن تستضيف المملكة سلسلة من الفعاليات الكبرى في السنوات المقبلة، والتي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك معرض "إكسبو" العالمي 2030 في العاصمة الرياض، وكأس العالم لكرة القدم 2034.
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في نيوم
4 أكتوبر 2022, 09:22 GMT
وتعدّ هذه الفعاليات جزءًا من مشروع "رؤية المملكة 2030" الطموح، الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى تحديث المجتمع السعودي واقتصاده، وبناء محفظة فعّالة لاستضافة الفعاليات الرياضية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط.
ويرتكز هذا المشروع على الإنفاق الرياضي من قِبل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الثروة السيادي البالغ 900 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала