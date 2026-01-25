السعودية تؤجل عقد دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 في نيوم
قررت اللجنة الأولمبية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي تأجيل موعد استضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 "آسياد"، إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر إقامتها في منتجع "جبلي"، ضمن مشروع مدينة "نيوم" السعودية المستقبلية.
وفي بيان صدر أمس السبت، أفاد المجلس الأولمبي الآسيوي بأن الهيئتين اتفقتا على "إطار عمل مُحدَّث لاستضافة" الألعاب مستقبلًا، وسيتم تأجيلها "إلى موعد لاحق يُعلن عنه في الوقت المناسب".
وأوضح البيان أن المملكة العربية السعودية ستستضيف بدلًا من ذلك، سلسلة من فعاليات الرياضات الشتوية المستقلة في السنوات المقبلة.
وكان من المقرر إقامة الألعاب في "تروجينا"، المُخطط لها أن تكون منتجعًا للتزلج على مدار العام في جبال "نيوم"، وهو مشروع ضخم بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي لبناء مدينة جديدة في الصحراء الغربية للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر.
ومن المقرر أن تستضيف المملكة سلسلة من الفعاليات الكبرى في السنوات المقبلة، والتي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك معرض "إكسبو" العالمي 2030 في العاصمة الرياض، وكأس العالم لكرة القدم 2034.
وتعدّ هذه الفعاليات جزءًا من مشروع "رؤية المملكة 2030" الطموح، الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى تحديث المجتمع السعودي واقتصاده، وبناء محفظة فعّالة لاستضافة الفعاليات الرياضية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط.
ويرتكز هذا المشروع على الإنفاق الرياضي من قِبل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الثروة السيادي البالغ 900 مليار دولار.