تركيا تنفي نشر رادار عسكري في مطار دمشق وتصف التقارير بـ"المضللة"
نفى مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التقارير التي تفيد بأن أنقرة نشرت نظام رادار في مطار دمشق الدولي لأغراض عسكرية. 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T13:11+0000
2026-01-25T13:11+0000
2026-01-25T13:11+0000
وصرح مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان له: "أن الادعاءات بأن تركيا قامت بتركيب نظام رادار في مطار دمشق الدولي لأغراض عسكرية هي معلومات مضللة".ووفقاً لتركيا، تم نشر هذا النظام بناءً على طلبات واحتياجات السلطات السورية، ويهدف إلى تحسين مراقبة المجال الجوي وضمان سلامة الطيران.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن تركيا قامت بنشر نظام رادار عسكري متقدم في مطار دمشق الدولي، في خطوة وصفت بأنها قد تحد من قدرة إسرائيل على العمل بحرية في الأجواء السورية.
وصرح مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان له: "أن الادعاءات بأن تركيا قامت بتركيب نظام رادار في مطار دمشق الدولي لأغراض عسكرية هي معلومات مضللة".
وأوضحت الإدارة أن نظام رادار مراقبة الحركة الجوية المُثبّت في مطار دمشق يُستخدم حصراً لأغراض مدنية.
ووفقاً لتركيا، تم نشر هذا النظام بناءً على طلبات واحتياجات السلطات السورية، ويهدف إلى تحسين مراقبة المجال الجوي وضمان سلامة الطيران.
وأكد البيان أيضاً أن هذه التقارير مجرد تكهنات تهدف إلى تقويض علاقات تركيا مع الدول الصديقة والشقيقة والمجاورة. وحثت السلطات على تجاهل هذه المنشورات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن تركيا قامت بنشر نظام رادار عسكري متقدم في مطار دمشق الدولي، في خطوة وصفت بأنها قد تحد من قدرة إسرائيل على العمل بحرية في الأجواء السورية.