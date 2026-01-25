https://sarabic.ae/20260125/زيلينسكي-يؤكد-جاهزية-وثيقة-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-1109630545.html
زيلينسكي يؤكد جاهزية وثيقة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
قال زيلينسكي: "فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، وتحديدًا تلك المتعلقة بضمانات معينة، فإنها تُتيح تحديد الموعد الدقيق لإنهاء هذه الحرب".وفي 28 ديسمبر 2025، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.وقال ترامب إن أوروبا ستتولى معظم الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لكن الولايات المتحدة ستساعد بالتأكيد في هذا الشأن.وادعى زيلينسكي أن الضمانات الأمنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تم الاتفاق عليها بنسبة 100%.
صرّ فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا والرئيس البولندي كارول ناووركي في فيلنيوس أمس الأحد، أن وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا جاهزة تمامًا.
قال زيلينسكي: "فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، وتحديدًا تلك المتعلقة بضمانات معينة، فإنها تُتيح تحديد الموعد الدقيق لإنهاء هذه الحرب
".
وأضاف، "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، فالوثيقة جاهزة بنسبة 100%. نتوقع من شركائنا الاستعداد لتوقيعها، بما في ذلك تحديد الزمان والمكان. ستخضع الوثيقة بعد ذلك للتصديق في الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا)".
وفي 28 ديسمبر 2025، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
وقال ترامب إن أوروبا ستتولى معظم الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لكن الولايات المتحدة ستساعد بالتأكيد في هذا الشأن.
وادعى زيلينسكي أن الضمانات الأمنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تم الاتفاق عليها بنسبة 100%.