زيلينسكي يعلق على فكرة سحب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس
أكد فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن موقف أوكرانيا من انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس لم يتغير.
وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي في فيلنيوس مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا والرئيس البولندي كارول ناووركي، أن "موقفنا من أراضي أوكرانيا ... لن أكرره، فالجميع يعلم موقفنا".
وكان زيلينسكي قد رفض بالفعل فكرة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس في 30 ديسمبر/كانون الأول، عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واختُتمت في أبو ظبي، يوم السبت، فعاليات اليوم الثاني من المحادثات في المجموعة الثلاثية العاملة المعنية بالقضايا الأمنية، والتي تضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، بأن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس شرط أساسي للجانب الروسي.
وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قد وصف انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس سابقاً بأنه عنصر هام في خطة السلام الشاملة.