ألمانيا: لا نستطيع تزويد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" جديدة
أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستريوس، أن بلاده لم تعد قادرة على تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، مشيرا إلى أن ألمانيا بحاجة لهذه الأنظمة
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
وأشار إلى أن ألمانيا قدمت بالفعل "قدرا هائلا" لأوكرانيا في قطاع الدفاع الجوي، حيث تبرعت بأكثر من ثلث هذه المنظومات الصاروخية.
أخبار ألمانيا
وقال بيستريوس، حول إمكانية إرسال ألمانيا منظومات "باتريوت" إضافية إلى أوكرانيا في تصريح نقلته وكالة "رويترز": "لن نتمكن من تقديم المزيد لأننا ننتظر وصول شحنات بديلة".
وأشار إلى أن ألمانيا قدمت بالفعل "قدرا هائلا" لأوكرانيا في قطاع الدفاع الجوي، حيث تبرعت بأكثر من ثلث هذه المنظومات الصاروخية.
وأضاف بيستريوس أن ألمانيا الجهة الوحيدة المزودة لأنظمة "إيريس تي"، وأنها تزود أوكرانيا باستمرار بهذا النوع من الأسلحة.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة جديدة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تقوم بموجبها واشنطن ببيع أسلحة لحلفاء الناتو الأوروبيين، الذين سيدفعون ثمنها ثم ينقلونها إلى كييف.
وكان من المقرر أن تشمل الحزمة الأولية صواريخ وبطاريات "باتريوت"، ومن المتوقع أن ترسل بعض الدول أنظمتها الخاصة إلى القوات الأوكرانية، على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتزويدها بنفس الأسلحة لاحقا، وكانت ألمانيا من أوائل الدول التي دعمت هذه المبادرة.