الخارجية الأمريكية: روبيو ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا الأمن الإقليمي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الوزير ماركو روبيو بحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى).
واشنطن –سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "ناقش الوزير ورئيس الوزراء الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان عودة المواطنين العراقيين من بلدانهم في أسرع وقت ممكن، بما يضمن المساءلة. كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء المباحثات الجارية في العراق بشأن تشكيل الحكومة".
وأشار البيان الصحفي أيضاً إلى أن روبيو أشاد بالحكومة العراقية لمبادرتها في تسريع عملية القبض على عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي
.
كما أعرب روبيو، بحسب البيان، عن التزامه "بالعمل على ضمان تمكين العراق من تحقيق كامل إمكاناته في الشرق الأوسط".
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية إلى أن "حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول بنجاح".