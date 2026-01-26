عربي
https://sarabic.ae/20260126/الخارجية-الأمريكية-روبيو-ورئيس-الوزراء-العراقي-يبحثان-هاتفيا-الأمن-الإقليمي-1109631377.html
الخارجية الأمريكية: روبيو ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا الأمن الإقليمي
الخارجية الأمريكية: روبيو ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا الأمن الإقليمي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الوزير ماركو روبيو بحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تنظيم "داعش"... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T03:06+0000
2026-01-26T03:06+0000
روبيو
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "ناقش الوزير ورئيس الوزراء الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان عودة المواطنين العراقيين من بلدانهم في أسرع وقت ممكن، بما يضمن المساءلة. كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء المباحثات الجارية في العراق بشأن تشكيل الحكومة".وأشار البيان الصحفي أيضاً إلى أن روبيو أشاد بالحكومة العراقية لمبادرتها في تسريع عملية القبض على عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.كما أعرب روبيو، بحسب البيان، عن التزامه "بالعمل على ضمان تمكين العراق من تحقيق كامل إمكاناته في الشرق الأوسط".وفي الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية إلى أن "حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول بنجاح".
https://sarabic.ae/20260125/السوداني-نقل-عناصر-داعش-بشكل-مؤقت-إلى-السجون-العراقية-للحفاظ-على-الأمن-الوطني-وأمن-المنطقة-1109614305.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روبيو, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
روبيو, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الخارجية الأمريكية: روبيو ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا الأمن الإقليمي

03:06 GMT 26.01.2026
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Photo / mid.ru
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الوزير ماركو روبيو بحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى).
واشنطن –سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "ناقش الوزير ورئيس الوزراء الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان عودة المواطنين العراقيين من بلدانهم في أسرع وقت ممكن، بما يضمن المساءلة. كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء المباحثات الجارية في العراق بشأن تشكيل الحكومة".
وأشار البيان الصحفي أيضاً إلى أن روبيو أشاد بالحكومة العراقية لمبادرتها في تسريع عملية القبض على عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
كما أعرب روبيو، بحسب البيان، عن التزامه "بالعمل على ضمان تمكين العراق من تحقيق كامل إمكاناته في الشرق الأوسط".
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
السوداني: نقل عناصر "داعش" بشكل مؤقت إلى السجون العراقية للحفاظ على الأمن الوطني وأمن المنطقة
أمس, 11:19 GMT
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية إلى أن "حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول بنجاح".
