https://sarabic.ae/20260126/الهجرة-الدولية-تعلن-عودة-نحو-3-ملايين-نازح-سوادني-إلى-مدنهم-1109669993.html
الهجرة الدولية تعلن عودة نحو 3 ملايين نازح سوادني إلى مدنهم
الهجرة الدولية تعلن عودة نحو 3 ملايين نازح سوادني إلى مدنهم
سبوتنيك عربي
قالت منظمة الهجرة الدولية إن ملايين السودانيين عادوا إلى ما يقرب من 2500 موقع في 9 ولايات، مشيرة إلى أن معدلات العودة سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المئة مقارنة... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T21:39+0000
2026-01-26T21:39+0000
2026-01-26T21:39+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091785827_0:381:459:639_1920x0_80_0_0_d010b05668c59e37cf5bf1a6a584f76f.jpg
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته الاثنين، عن الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أن البيانات تم جمعها من أكثر من 12 ألف موقع في 185 منطقة محلية بجميع ولايات السودان، مشيرة إلى أن 83 في المئة من العائدين كانوا نازحين داخليا، مقابل 17 في المئة عادوا من خارج البلاد.وتابعت: "شكل الأطفال دون 18 عاما 55 في المئة من العائدين من النزوح الداخلي و45 في المئة من العائدين من الخارج".وذكرت المنظمة أن عدد النازحين داخليا في السودان لا يزال مرتفعا، إذ بلغ 9 ملايين و258 ألفا و273 نازحا موزعين على أكثر من 11 ألف موقع في 185 منطقة.وأضاف التقرير أن عدد النازحين انخفض في 11 ولاية، بينما ارتفع في ولايات وسط دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور وغربها، إلى جانب جنوب كردفان والنيل الأبيض والخرطوم، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250710/تقرير-عودة-نحو-مليوني-نازح-ولاجئ-إلى-ديارهم-في-السودان-1102547882.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091785827_0:338:459:682_1920x0_80_0_0_321adce617853095cd5c77beb12ba81f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الهجرة الدولية تعلن عودة نحو 3 ملايين نازح سوادني إلى مدنهم
قالت منظمة الهجرة الدولية إن ملايين السودانيين عادوا إلى ما يقرب من 2500 موقع في 9 ولايات، مشيرة إلى أن معدلات العودة سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المئة مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر على تزايد وتيرة العودة رغم استمرار التحديات الأمنية والإنسانية.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته الاثنين، عن الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أن البيانات تم جمعها من أكثر من 12 ألف موقع في 185 منطقة محلية بجميع ولايات السودان
، مشيرة إلى أن 83 في المئة من العائدين كانوا نازحين داخليا، مقابل 17 في المئة عادوا من خارج البلاد.
وتابعت: "شكل الأطفال دون 18 عاما 55 في المئة من العائدين من النزوح الداخلي و45 في المئة من العائدين من الخارج".
وذكرت المنظمة أن عدد النازحين
داخليا في السودان لا يزال مرتفعا، إذ بلغ 9 ملايين و258 ألفا و273 نازحا موزعين على أكثر من 11 ألف موقع في 185 منطقة.
وأضاف التقرير أن عدد النازحين انخفض في 11 ولاية، بينما ارتفع في ولايات وسط دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور وغربها، إلى جانب جنوب كردفان والنيل الأبيض والخرطوم، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.