الهجرة الدولية تعلن عودة نحو 3 ملايين نازح سوادني إلى مدنهم

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
الهجرة الدولية تعلن عودة نحو 3 ملايين نازح سوادني إلى مدنهم
الهجرة الدولية تعلن عودة نحو 3 ملايين نازح سوادني إلى مدنهم
قالت منظمة الهجرة الدولية إن ملايين السودانيين عادوا إلى ما يقرب من 2500 موقع في 9 ولايات، مشيرة إلى أن معدلات العودة سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المئة مقارنة... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T21:39+0000
2026-01-26T21:39+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091785827_0:381:459:639_1920x0_80_0_0_d010b05668c59e37cf5bf1a6a584f76f.jpg
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته الاثنين، عن الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أن البيانات تم جمعها من أكثر من 12 ألف موقع في 185 منطقة محلية بجميع ولايات السودان، مشيرة إلى أن 83 في المئة من العائدين كانوا نازحين داخليا، مقابل 17 في المئة عادوا من خارج البلاد.وتابعت: "شكل الأطفال دون 18 عاما 55 في المئة من العائدين من النزوح الداخلي و45 في المئة من العائدين من الخارج".وذكرت المنظمة أن عدد النازحين داخليا في السودان لا يزال مرتفعا، إذ بلغ 9 ملايين و258 ألفا و273 نازحا موزعين على أكثر من 11 ألف موقع في 185 منطقة.وأضاف التقرير أن عدد النازحين انخفض في 11 ولاية، بينما ارتفع في ولايات وسط دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور وغربها، إلى جانب جنوب كردفان والنيل الأبيض والخرطوم، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
الأخبار
ar_EG
21:39 GMT 26.01.2026
قالت منظمة الهجرة الدولية إن ملايين السودانيين عادوا إلى ما يقرب من 2500 موقع في 9 ولايات، مشيرة إلى أن معدلات العودة سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المئة مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر على تزايد وتيرة العودة رغم استمرار التحديات الأمنية والإنسانية.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته الاثنين، عن الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أن البيانات تم جمعها من أكثر من 12 ألف موقع في 185 منطقة محلية بجميع ولايات السودان، مشيرة إلى أن 83 في المئة من العائدين كانوا نازحين داخليا، مقابل 17 في المئة عادوا من خارج البلاد.
وتابعت: "شكل الأطفال دون 18 عاما 55 في المئة من العائدين من النزوح الداخلي و45 في المئة من العائدين من الخارج".
وذكرت المنظمة أن عدد النازحين داخليا في السودان لا يزال مرتفعا، إذ بلغ 9 ملايين و258 ألفا و273 نازحا موزعين على أكثر من 11 ألف موقع في 185 منطقة.
وأضاف التقرير أن عدد النازحين انخفض في 11 ولاية، بينما ارتفع في ولايات وسط دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور وغربها، إلى جانب جنوب كردفان والنيل الأبيض والخرطوم، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
