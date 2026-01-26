عربي
https://sarabic.ae/20260126/الهند-تستعرض-قوتها-العسكرية-وقصة-نموها-في-يوم-الجمهورية-فيديو-1109640239.html
الهند تستعرض قوتها العسكرية وقصة نموها في يوم الجمهورية... فيديو
الهند تستعرض قوتها العسكرية وقصة نموها في يوم الجمهورية... فيديو
سبوتنيك عربي
احتفلت الهند، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ77 ليوم الجمهورية، بعرض عسكري في العاصمة الهندية نيودلهي، خطفت فيه القوات البحرية والجوية الأضواء، حيث استعرضتا... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T09:22+0000
2026-01-26T09:22+0000
أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109640082_141:0:1691:872_1920x0_80_0_0_8ec223255ae892bf669c59ffdc4fd5cb.png
نظمت الهند عرضاً عسكرياً مهيباً في ساحة "كارتافيا باث" في نيودلهي، واستعرضت فيها بعض أسلحتها ومعداتها المحلية الصنع.وأبرز العرض الثراء الثقافي للهند، وتقدّم البلاد اقتصاديا، بالإضافة إلى قوتها العسكرية، حيث عرضت صواريخ، وطائرات مقاتلة، ووحدات عسكرية مستحدثة، وأسلحة متطورة استخدمت خلال عملية "سيندور".وبدأ العرض العسكري بعد وصول الرئيسة دروبادي مورمو إلى طريق كارتافيا في عربة تقليدية تجرها الخيول، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، ووزير الدفاع راجناث سينغ، وعدد من الوزراء الاتحاديين، وكبار القادة العسكريين، والدبلوماسيين، وكبار المسؤولين.ونفذ سلاح الجو الهندي عرضًا مميزًا بتشكيلات جوية من مختلف طرازات الطائرات، إذ ظهرت مقاتلة "سوخوي سو-30" الروسية بجانب مقاتلات أخرى مثل "ميغ-29" و"رافال" الفرنسية، ومقاتلة واحدة من طراز "جاغوار"، وذلك بتشكيل رمح المقدمة(Spearhead)، تكريسا لدور القوات الجوية الهندية في عملية "سيندور".هنأ رئيس الوزراء مودي المواطنين بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين ليوم الجمهورية، وحثهم على تجديد التزامهم ببناء "الهند المزدهرة". وفي منشور له، قال مودي: "أتقدم بأحر التهاني لجميع أبناء الوطن بمناسبة يوم الجمهورية. هذا العيد الوطني، الذي يرمز إلى فخر الهند وشرفها، يجب أن يضخ طاقة وحماسًا جديدين، ويعزز العزم على بناء الهند المزدهرة".
https://sarabic.ae/20260124/فيروس-قاتل-يظهر-في-الهند-والسلطات-تتحرك-لاحتواء-الخطر-1109598445.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109640082_334:0:1497:872_1920x0_80_0_0_5d1576c72b8e133246bd32dcc42eff12.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو
أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو

الهند تستعرض قوتها العسكرية وقصة نموها في يوم الجمهورية... فيديو

09:22 GMT 26.01.2026
© Photo / x مشاهد من العرض العسكري الذي أقيم في العاصمة الهندية نيودلهي احتفالا بيوم الجمهورية
مشاهد من العرض العسكري الذي أقيم في العاصمة الهندية نيودلهي احتفالا بيوم الجمهورية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
احتفلت الهند، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ77 ليوم الجمهورية، بعرض عسكري في العاصمة الهندية نيودلهي، خطفت فيه القوات البحرية والجوية الأضواء، حيث استعرضتا القدرات العسكرية للبلاد وإرثها الثقافي.
نظمت الهند عرضاً عسكرياً مهيباً في ساحة "كارتافيا باث" في نيودلهي، واستعرضت فيها بعض أسلحتها ومعداتها المحلية الصنع.
وأبرز العرض الثراء الثقافي للهند، وتقدّم البلاد اقتصاديا، بالإضافة إلى قوتها العسكرية، حيث عرضت صواريخ، وطائرات مقاتلة، ووحدات عسكرية مستحدثة، وأسلحة متطورة استخدمت خلال عملية "سيندور".
وبدأ العرض العسكري بعد وصول الرئيسة دروبادي مورمو إلى طريق كارتافيا في عربة تقليدية تجرها الخيول، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، ووزير الدفاع راجناث سينغ، وعدد من الوزراء الاتحاديين، وكبار القادة العسكريين، والدبلوماسيين، وكبار المسؤولين.

وحضر العرض أيضا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كضيفي شرف.

ونفذ سلاح الجو الهندي عرضًا مميزًا بتشكيلات جوية من مختلف طرازات الطائرات، إذ ظهرت مقاتلة "سوخوي سو-30" الروسية بجانب مقاتلات أخرى مثل "ميغ-29" و"رافال" الفرنسية، ومقاتلة واحدة من طراز "جاغوار"، وذلك بتشكيل رمح المقدمة(Spearhead)، تكريسا لدور القوات الجوية الهندية في عملية "سيندور".
فيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
مجتمع
فيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر
24 يناير, 19:32 GMT
هنأ رئيس الوزراء مودي المواطنين بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين ليوم الجمهورية، وحثهم على تجديد التزامهم ببناء "الهند المزدهرة". وفي منشور له، قال مودي: "أتقدم بأحر التهاني لجميع أبناء الوطن بمناسبة يوم الجمهورية. هذا العيد الوطني، الذي يرمز إلى فخر الهند وشرفها، يجب أن يضخ طاقة وحماسًا جديدين، ويعزز العزم على بناء الهند المزدهرة".
