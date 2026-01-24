https://sarabic.ae/20260124/فيروس-قاتل-يظهر-في-الهند-والسلطات-تتحرك-لاحتواء-الخطر-1109598445.html
فيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر
فيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن السلطات الهندية تبذل جهودا حثيثة لاحتواء تفشي فيروس "نيباه" الخطير.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "الهند تتحرك بسرعة لاحتواء تفشي فيروس نيباه في ولاية البنغال الغربية شرقي البلاد، بعد تأكيد 5 حالات إصابة، من بينها حالات بين أطباء وممرضين".ويُعد فيروس "نيباه" قاتلا، ولا يوجد له علاج حاليا، وتصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن مسببات الأمراض عالية الخطورة. وينتقل الفيروس عن طريق الخفافيش، كما يمكن الإصابة به عن طريق تناول الفاكهة الملوثة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "الهند تتحرك بسرعة لاحتواء تفشي فيروس نيباه في ولاية البنغال الغربية شرقي البلاد، بعد تأكيد 5 حالات إصابة، من بينها حالات بين أطباء وممرضين".
وأوضح المقال المنشور أنه تم وضع نحو 100 شخص في الحجر المنزلي، ويتلقى المصابون العلاج في مستشفيات العاصمة كلكتا. وأُفيد بأن حالة أحد المرضى حرجة.
ويُعد فيروس "نيباه" قاتلا، ولا يوجد له علاج حاليا، وتصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن مسببات الأمراض عالية الخطورة. وينتقل الفيروس عن طريق الخفافيش، كما يمكن الإصابة به عن طريق تناول الفاكهة الملوثة.