فريق طبي عربي يجري عملية قلب ناجحة لمريض عمره 111 عاما

في إنجاز طبي رائد، نجح فريق طبي كويتي في إجراء عملية جراحية دقيقة في القلب لمريض يبلغ من العمر 111 عاماً، مسجلا بذلك إحدى أقدم الحالات من نوعها في العالم.
وذكرت صحيفة الوطن أن العملية أُجريت في مستشفى العدن باستخدام أحدث تقنيات صمامات القلب Evolute FX Plus. وأشرف على العملية الدكتور أحمد الشطي، استشاري أمراض القلب ورئيس وحدة قسطرة القلب في مركز الدبوس، بدعم من الدكتور عبد الله إسماعيل، استشاري أمراض القلب ورئيس قسم أمراض القلب في مستشفى مبارك الكبير. وأوضح الأطباء أن المريض كان يتمتع بصحة مستقرة سابقا، إلا أن حالته تدهورت نتيجة تضيق شديد في الصمام الأبهري، ما أدى إلى انخفاض حاد في ضغط الدم وتراكم السوائل في الرئتين، فقرر الفريق التدخل بشكل عاجل، وأتم العملية في أقل من 40 دقيقة دون أي مضاعفات. بعد الجراحة، استقرت حالة المريض تماما، ما سمح له بالعودة إلى حياته الطبيعية - وهي نتيجة رائعة لشخص في مثل عمره. يؤكد هذا النجاح على التطور المتنامي للكويت في مجال طب القلب التداخلي، ويعكس التزام وزارة الصحة بتبني أحدث التقنيات الطبية وأفضل الممارسات العالمية.
24.01.2026
وذكرت صحيفة الوطن أن العملية أُجريت في مستشفى العدن باستخدام أحدث تقنيات صمامات القلب Evolute FX Plus. وأشرف على العملية الدكتور أحمد الشطي، استشاري أمراض القلب ورئيس وحدة قسطرة القلب في مركز الدبوس، بدعم من الدكتور عبد الله إسماعيل، استشاري أمراض القلب ورئيس قسم أمراض القلب في مستشفى مبارك الكبير.
وأوضح الأطباء أن المريض كان يتمتع بصحة مستقرة سابقا، إلا أن حالته تدهورت نتيجة تضيق شديد في الصمام الأبهري، ما أدى إلى انخفاض حاد في ضغط الدم وتراكم السوائل في الرئتين، فقرر الفريق التدخل بشكل عاجل، وأتم العملية في أقل من 40 دقيقة دون أي مضاعفات.
بعد الجراحة، استقرت حالة المريض تماما، ما سمح له بالعودة إلى حياته الطبيعية - وهي نتيجة رائعة لشخص في مثل عمره.
يؤكد هذا النجاح على التطور المتنامي للكويت في مجال طب القلب التداخلي، ويعكس التزام وزارة الصحة بتبني أحدث التقنيات الطبية وأفضل الممارسات العالمية.