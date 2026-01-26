https://sarabic.ae/20260126/الهند-تستقبل-طائرات-نقل-الركاب-الروسية-الجديدة-1109661877.html
الهند تستقبل طائرات نقل الركاب الروسية الجديدة
الهند تستقبل طائرات نقل الركاب الروسية الجديدة
وصلت طائرات نقل الركاب الروسية بالكامل، وهي "سوبرجيت" و"إيل-114-300"، إلى مدينة حيدر آباد الهندية للمشاركة في معرض الطيران "وينغز إنديا 2026".
2026-01-26T17:17+0000
2026-01-26T17:17+0000
2026-01-26T17:17+0000
وخلال الرحلة، عملت جميع الأنظمة الروسية للطائرات بشكل طبيعي، وامتدت المسارات من مطار "جوكوفسكي" قرب العاصمة الروسية موسكو، إلى حيدر آباد عبر مناطق ذات ظروف جغرافية ومناخية مختلفة، مرورًا بمجالات جوية لأكثر من 10 دول.يُقام معرض الطيران الدولي "وينغز إنديا " في حيدر آباد، في الفترة من 28 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.
الأخبار
وخلال الرحلة، عملت جميع الأنظمة الروسية للطائرات بشكل طبيعي، وامتدت المسارات من مطار "جوكوفسكي" قرب العاصمة الروسية موسكو، إلى حيدر آباد عبر مناطق ذات ظروف جغرافية ومناخية مختلفة، مرورًا بمجالات جوية لأكثر من 10 دول.
وسيتمكن زوار المعرض من التعرف على الطائرات الروسية في عرض ثابت، حيث تم تجهيز كل من "إيل-114-300" و"سوبرجيت" بأنظمة ومكونات محلية الصنع، بما في ذلك المحركات الروسية "ТВ7-117СТ-01" و"PD-8" من إنتاج المؤسسة المتحدة لصناعة المحركات الروسية، مع تصميمات داخلية وصالات ركاب كاملة.
يُقام معرض الطيران الدولي "وينغز إنديا " في حيدر آباد، في الفترة من 28 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.