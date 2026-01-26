"سبوتنيك" ترصد جولة وزيرة الزراعة الروسية داخل معرض"جلفود" في الإمارات

وأكدت لوت خلال جولتها، أن "روسيا تشارك في جلفود للمرة الحادية عشرة، وأن حجم المشاركة يشهد نموا مستمرا عاما بعد عام"، مشيرة إلى أن "الجناح الروسي هذا العام يعد أكبر مساحة عرض لروسيا منذ بدء مشاركتها، بعد أن تضاعف حجم المعرض وارتفع عدد الشركات الروسية المشاركة إلى 140 شركة، وهو أكبر وفد روسي في تاريخ المعرض".وأوضحت الوزيرة أن "المشاركة الروسية لم تعد مقتصرة على الشركات الكبرى كما كان الحال في السنوات الماضية، حيث كانت البداية مع شركات الحبوب والزيوت والدهون، بينما يضم الوفد هذا العام نحو 100 شركة من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقدم منتجات موجهة مباشرة للمستهلك النهائي".وتطرقت الوزيرة إلى قطاع المنتجات الحلال، مشيرةً إلى أن "روسيا تحصل سنويا على شهادات واعتمادات جديدة، وأن العام الماضي شهد حصول الشركات الروسية على اعتماد في 4 دول إضافية"، مؤكدةً أن "روسيا، باعتبارها دولة متعددة الثقافات، تمتلك قدرات كبيرة في إنتاج الأغذية الحلال التي تشهد طلبا متزايدا عالميا".
قامت أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة في روسيا، بجولة موسّعة داخل الجناح الروسي في معرض "جلفود"، الذي يعد أكبر تجمع عالمي لقطاع الأغذية والمشروبات، حيث اطلعت على مشاركة الشركات الروسية التي تسجل هذا العام حضورا هو الأكبر في تاريخ مشاركات موسكو في المعرض.
وأكدت لوت خلال جولتها، أن "روسيا تشارك في جلفود للمرة الحادية عشرة، وأن حجم المشاركة يشهد نموا مستمرا عاما بعد عام"، مشيرة إلى أن "الجناح الروسي هذا العام يعد أكبر مساحة عرض لروسيا منذ بدء مشاركتها، بعد أن تضاعف حجم المعرض وارتفع عدد الشركات الروسية المشاركة إلى 140 شركة، وهو أكبر وفد روسي في تاريخ المعرض".
وأوضحت الوزيرة أن "المشاركة الروسية لم تعد مقتصرة على الشركات الكبرى كما كان الحال في السنوات الماضية، حيث كانت البداية مع شركات الحبوب والزيوت والدهون، بينما يضم الوفد هذا العام نحو 100 شركة من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقدم منتجات موجهة مباشرة للمستهلك النهائي".
وأضافت أن "التبادل التجاري بين روسيا ودول الشرق الأوسط والخليج يشهد نموا سريعا، إذ بلغ حجم التجارة 4.3 مليارات دولار، وتشكل المنتجات الاستهلاكية جزءا مهما من هذا الرقم"، وأكدت أن "دول المنطقة تتمتع بمعايير جودة عالية، والشركات الروسية تحرص دائما على الالتزام بهذه المعايير، مشددة على أن المنتجات الروسية من بين الأعلى جودة في العالم".
جولة وزيرة الزراعة الروسية داخل معرض"جلفود" في الإمارات
وتطرقت الوزيرة إلى قطاع المنتجات الحلال، مشيرةً إلى أن "روسيا تحصل سنويا على شهادات واعتمادات جديدة، وأن العام الماضي شهد حصول الشركات الروسية على اعتماد في 4 دول إضافية"، مؤكدةً أن "روسيا، باعتبارها دولة متعددة الثقافات، تمتلك قدرات كبيرة في إنتاج الأغذية الحلال التي تشهد طلبا متزايدا عالميا".