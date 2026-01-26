عربي
أمساليوم
بث مباشر
عدسة "سبوتنيك" ترصد افتتاح أكبر معرض عالمي للتجمع الغذائي في الإمارات
افتُتحت، اليوم، في دبي فعاليات معرض "جلفود" العالمي، أكبر تجمع دولي لقطاع الأغذية والمشروبات، بمشاركة غير مسبوقة تصل إلى 8500 شركة من مختلف دول العالم، في حدث...
ويقام المعرض هذا العام لأول مرة في موقعين متزامنين هما: مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي، وذلك لاستيعاب التوسع الكبير في عدد العارضين والزوار، ولتوفير مساحات عرض أكبر للابتكارات الغذائية والتقنيات الحديثة في التصنيع والتعبئة والتوزيع. ويحضر الجناح الروسي هذا العام بتمثيل واسع يعكس تنامي حضور المنتجات الروسية في أسواق المنطقة، ويضم الجناح شركات متخصصة في الحبوب والزيوت النباتية، منتجات الألبان واللحوم، الحلويات والمخبوزات، الأغذية المعلبة والمجمّدة، منتجات موجهة خصيصًا لأسواق الخليج بمعايير حلال.كما يشهد الجناح تنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات الروسية والمستوردين الإقليميين، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتوسيع صادرات روسيا من المنتجات الغذائية، في ظل الطلب المتزايد على السلع الروسية في الشرق الأوسط.
عدسة "سبوتنيك" ترصد افتتاح أكبر معرض عالمي للتجمع الغذائي في الإمارات

حصري
افتُتحت، اليوم، في دبي فعاليات معرض "جلفود" العالمي، أكبر تجمع دولي لقطاع الأغذية والمشروبات، بمشاركة غير مسبوقة تصل إلى 8500 شركة من مختلف دول العالم، في حدث يؤكد مكانة دبي كمركز محوري لتجارة الغذاء وسلاسل التوريد العالمية.
ويقام المعرض هذا العام لأول مرة في موقعين متزامنين هما: مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي، وذلك لاستيعاب التوسع الكبير في عدد العارضين والزوار، ولتوفير مساحات عرض أكبر للابتكارات الغذائية والتقنيات الحديثة في التصنيع والتعبئة والتوزيع.

ويستقطب "جلفود" عشرات الآلاف من المتخصصين في الصناعات الغذائية، ويعد منصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، واستكشاف اتجاهات السوق، وتعزيز الأمن الغذائي عبر شراكات تمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويحضر الجناح الروسي هذا العام بتمثيل واسع يعكس تنامي حضور المنتجات الروسية في أسواق المنطقة، ويضم الجناح شركات متخصصة في الحبوب والزيوت النباتية، منتجات الألبان واللحوم، الحلويات والمخبوزات، الأغذية المعلبة والمجمّدة، منتجات موجهة خصيصًا لأسواق الخليج بمعايير حلال.
كما يشهد الجناح تنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات الروسية والمستوردين الإقليميين، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتوسيع صادرات روسيا من المنتجات الغذائية، في ظل الطلب المتزايد على السلع الروسية في الشرق الأوسط.
