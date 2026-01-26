https://sarabic.ae/20260126/لليوم-الثاني-اعتصام-آلاف-الموظفين-في-العراق-أمام-وزارات-التعليم-والتربية-والمالية--1109649625.html

لليوم الثاني.. اعتصام آلاف الموظفين في العراق أمام وزارات التعليم والتربية والمالية

لليوم الثاني.. اعتصام آلاف الموظفين في العراق أمام وزارات التعليم والتربية والمالية

سبوتنيك عربي

تتواصل، لليوم الثاني على التوالي، الاعتصامات والإضرابات التي ينفذها الآلاف من موظفي الجامعات العراقية، بمشاركة موظفين من وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، وذلك أمام... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-26T12:28+0000

2026-01-26T12:28+0000

2026-01-26T12:49+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

رواتب

اعتصام

بغداد

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109648915_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5136efc47b7c7b4fa608db72b31986ad.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أن المعتصمين طالبوا الحكومة العراقية ووزارة المالية بالتراجع عن القرار، مؤكدين أن "الاقتطاع يمس حقوقا مكتسبة ويزيد من الأعباء المعيشية، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، وسط دعوات لإيجاد حلول عاجلة تنهي حالة الاحتقان المتصاعدة".كما شهدت مناطق أخرى تظاهرات متزامنة شارك فيها الآلاف من منتسبي وزارتي التربية والتعليم العالي، احتجاجًا على شمول مخصصات الخدمة الجامعية بإجراءات التقشف، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد وزارة التعليم العالي أن قرار مجلس الوزراء لا يمس المخصصات الممنوحة للمتفرغين وفق القانون، ولا تلك المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية الخاصة بالموظفين الفنيين والإداريين.ويأتي ذلك في ظل توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إلى الوزارات والمحافظات كافة بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات المالية.من جانبها، أكدت وزارة المالية العراقية في وقت سابق على ضرورة التطبيق الموحد والدقيق لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة التحديات المالية الراهنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, أخبار العراق اليوم, رواتب, اعتصام, بغداد, تقارير سبوتنيك, حصري